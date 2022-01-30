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Недорогие и полезные товары с AliExpress: кованый топор, мужские часы, электрическая пила и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Топор

Цена: US $61.12 / 4752.81 руб.

Кованый металл отличается особой прочностью. Это преимущество оценят покупатели топора «Варяг». Изделие из углеродистой стали не подвержено коррозии. Острая режущая кромка обеспечивает эффективность работы. Удобная рукоять из массива ясеня не выскальзывает из рук при колке дров, не деформируется даже под влиянием сырости. Топор поставляется вместе с кожаным чехлом. 

Беспроводная зарядка

Цена: от US $17.15 / 1333.62 руб.

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Зарядный блок позволяет одновременно обслуживать несколько гаджетов, не используя проводную систему. Компактный размер устройства, возможность подключения смарт-часов, беспроводных наушников и 2 телефонов в сочетании со стильным дизайном делают блок невероятно практичным и удобным. На выбор два контрастных цветовых решения – чёрное и белое. В комплекте предусмотрен USB-кабель.

Машинка для удаления катышков

Цена: US $18.85 / 1465.81 руб.

Необязательно обладать магическими навыками, чтобы превратить заношенную одежду в новую. Для этого достаточно использовать машинку, которая срезает с ткани катышки. В конструкции нож с острыми лопастями и клейкая лента, которая собирает удалённые с полотна частицы. Машинка работает от электрической сети или аккумулятора. Запаса «липучки» хватает надолго – в комплект входит 5 рулонов. 

Коврик для компьютерного стола

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $4.83 / 375.59 руб.

Коврик для мыши – необходимый элемент компьютерного стола. Высокие скользящие качества поверхности и устойчивая подложка из резины делают коврик максимально эффективным. Приличные габариты позволяют работать мышкой на большой площади. Красочный рисунок в японском стиле создает приятную атмосферу. В ассортименте 24 модели с мягкой, приятной на ощупь поверхностью и различными картинками.

Рюкзак с экраном

Цена: US $62.85 / 4887.34 руб.

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Оригинальная идея – совмещение удобного компактного рюкзака-портфеля округлой формы с экраном, на который можно вывести рисунок со смартфона или ПК. В рюкзаке предусмотрено отделение большого размера для книг или ноутбука и несколько небольших карманов под мелкие вещи. Длина ручек регулируется. Для вывода рисунка на дисплей в комплекте поставляется удобный шнур. 

Мужские часы

Цена: от US $21.02 / 1635.75 руб.

Водонепроницаемые наручные мужские часы выполнены из нержавеющей стали. Циферблат имеет подсветку, которая включается в темноте. Это спортивная модель с автоматическим календарем, которую можно не снимать при посещении бассейна. Цветовая гамма циферблата (чёрный, синий и зелёный) со временем не тускнеет. Часы приходят в оригинальной подарочной упаковке.

Электрическая пила

Цена: от US $39.79 / 3094.15 руб.

Садоводы-любители ежегодно сталкиваются с необходимостью обрезки плодовых деревьев и кусов. Отличный помощник по хозяйству – аккумуляторная пила WOSAI. Мощный и удобный инструмент имеет защиту от случайного пуска, работает от съёмной литиевой батареи. Требуется не более 10 секунд для распилки бревна сечением до 15 см. Вес модели 0.7 кг, что позволяет управлять инструментом одной рукой.

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