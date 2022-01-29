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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка, электрические свечи, цифровой будильник и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Зажигалка

Цена: US $15.11 / 1174.98 руб.

Ветрозащитная зажигалка от китайской компании Honest выполнена в форме пистолета, что особенно понравится мужчинам, которые большую часть времени предпочитают проводить на природе. Разжечь костёр, приготовить барбекю или шашлык не проблема, если под рукой имеется мини-горелка и запасной баллончик с газом. Предусмотрена удобная регулировка струи пламени вплоть до постоянного несильного горения.

Беспроводная мышь

Цена: US $10.99 / 854.60 руб.

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Компьютерная беспроводная мышь китайского производства благодаря эргономичности удобно ложится в руку. Пластиковый корпус, приятный дизайн и Bluetooth не единственные достоинства – при работе нет характерных щелчков. В комплекте зарядный кабель, который можно использовать для подключения к ПК, планшету, ноутбуку и смартфону. Мышь совместима с Apple. Широко представлен цветовой ряд – 9 вариантов. 

Электрические свечи

Цена: от US $6.89 / 535.78 руб.

Беспламенные электрические свечи – практически натуральная иллюзия живого пламени. Приборы совершено безопасны, так как светодиоды не нагревают полипропиленовый корпус. Предусмотрено удобное дистанционное управление, 2 режима выключения – одновременный и ступенчатый. Свечи представлены в различных вариантах – по форме, размеру, а также цветовому оттенку «пламени». В наличии наборы по 12 и 24 шт.

Беспроводные наушники

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $20.06 / 1559.91 руб.

Беспроводные наушники JBL T280 с Bluetooth 5.0 – отличный девайс для прослушивания музыки во время утренних пробежек или работы в тренажерном зале. Предусмотрено подключение 1 или 2 наушников на выбор, качественная передача баса, водонепроницаемость. Одного заряда достаточно для 4 часов беспрерывной работы. В наличии четыре варианта яркой расцветки.

Универсальный будильник

Цена: от US $21.74 / 1690.55 руб.

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Цифровой будильник производства BestFire обладает расширенным функционалом. В отличие от обычных электронных часов, устройство не только показывает время, но и может использоваться в качестве беспроводной колонки, а также проводного и беспроводного зарядного устройства QI для смартфона. В наличии Bluetooth 5.0, слот для TF-карты памяти, FM-радио, светодиодный дисплей с регулировкой яркости и кнопочное управление, для зарядки предусмотрен интерфейс USB TypeC. Ёмкость аккумулятора составляет 2000 мАч.

Бытовой удлинитель

Цена: от US $8.99 / 699.08 руб.

Бытовой удлинитель необходимая вещь, когда в квартире не хватает встроенных розеток для одновременного подключения нескольких электроприборов. Устройство состоит из пластикового корпуса и кабеля длиной 1.5 метра. На корпусе размещены 2 европейские розетки и 4 USB-порта. Имеется световой индикатор, который срабатывает при подключении удлинителя к сети. Рекомендуется для техники мощностью до 1200 Вт.

Камера видеонаблюдения

Цена: US $21.24 / 1651.66 руб.

Видеокамера производства Dahua imou – отличный вариант для организации безопасности квартиры, офиса или частного дома. Съёмка в качестве Full HD и быстрая передача сигнала на ПК или смартфон позволяют чётко рассмотреть детали картинки. В функции устройства заложена память на лица, встроенный микрофон реагирует на голосовые сигналы и записывает их. Видео можно передавать в облако или отправлять на флешку.

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Ну и какие проблемы то, что цены снизились В ДАННЫЙ МОМЕНТ? Первый раз что ли? Сегодня вниз, завтра опять вверх. Это вечные горки.
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