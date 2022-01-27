Цена: от US $12.96 / 991.73 руб.

Цифровой вольтметр Bside поможет оперативно найти место разрыва электрической цепи или проверить функциональность конкретного участка. Индикация выведена на экран – можно определить неисправность, не касаясь комплектными щупами тестируемого участка или устройства. Для удобства работы предусмотрены подсветка, автоматическое выключение при отсутствии действий на протяжении 3 минут. Питание от 2 батарей ААА-типа.

Цена: US $16.98 / 1337.22 руб.

реклама

Адаптер питания TESSAN найдёт своё применение в любом доме, офисе или учебном заведении. Он оснащён тремя USB-портами на 5 В/2.4 А и тремя розетками на 110-250 В для подключения различных устройств и мобильных гаджетов. Мощности в 2500 Вт хватит для зарядки сразу нескольких устройств.

Цена: от US $40.49 / 3188.69 руб.

Стильная лампа от бренда Baseus не только качественно осветит рабочую поверхность, но и станет украшением интерьера. В устройстве предусмотрена возможность регулировки яркости сенсорной кнопкой, опция автоматического увеличения или уменьшения яркости и подстраивания под окружающее освещение. Работает прибор как от сети, так и автономно, имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 2200 мАч, с запасом от 3 до 13 часов.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $15.99 / 1259.25 руб.

Беспроводная зарядка Baseus позволит вам быть более автономными, подключив к ней любые гаджеты, которые поддерживают технологию Wireless Charger. Мощность устройства составляет 15 Вт и рассчитана на смартфоны и планшеты от 2.5 до 10 Вт. К прочим особенностям стоит отнести наличие прозрачного силиконового чехла, никак не препятствующего процессу эксплуатации.

Цена: от US $8.32 / 655.22 руб.

реклама

С помощью коммутатора Xiaomi Mijia реально управлять практически любым подключенным устройством, благодаря чему можно позабыть о куче пультов «от всего». Совместим с набором устройств для умного дома Xiaomi, сопутствующее ему управление светом и прочими домашними фишками – не исключение, главное, держать гаджет в зоне досягаемости.

Цена: US $11.43 / 900.14 руб.

С помощью умного замка можно контролировать доступ к любым системам хранения, будь то шкафы, тумбочки, или ящик стола, используя в качестве ключа синхронизированный смартфон. Сам замок является полностью автономным, работает от батареек стандарта AAA и сохраняет свою функциональность даже при минимальном заряде. Если же и его будет недостаточно, пользователь получит соответствующее уведомление, тогда как само устройство останется открытым для сохранения доступа к ценным вещам.

Цена: от US $35.50 / 2795.72 руб.

Цифровые ретро-часы с откидным циферблатом, выполненные из нержавеющей стали, станут достойным украшением для вашего дома и офиса или оригинальным подарком. Настольные часы имеют зубчатое управление и работают, переворачивая страницы с точностью ± 90 секунд/месяц. Размеры часов составляют 21 х 16.5 х 9.8 см, режим времени – 12 часов AM/PM.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!