Цена: от US $8.86 / 697.75 руб.

Паяльник – необходимый инструмент, не только для профессиональных мастеров и электриков, но и для большинства домашних умельцев. Для нагрева паяльнику мощностью 80 Вт требуется меньше минуты. Температурный режим в пределах 180-500°С. В комплекте есть 5 дополнительных жал, подставка для инструмента, чистящий набор, приспособление для олова. Паяльник и комплектующие продаются в удобном чехле.

Цена: US $45.72 / 3600.57 руб.

реклама

Смарт-часы Amazfit Bip U с прочным водонепроницаемым (5 атм) корпусом при активном использовании работают до 9 дней. Экран на 1.43 дюйма с насыщенными цветами позволяет легко просматривать картинку. Гаджет имеет следующие опции: определение времени, пульса, более 60 спортивных режимов, подключение к смартфону, управление вызовами и музыкой, получение уведомлений, GPS/ГЛОНАСС, количество израсходованных калорий, будильник и т. д.

Цена: US $16.99 / 1338.01 руб.

Беспроводные стереонаушники Baseus даже при объёме заряда не более 70% бесперебойно работают до 5 часов. С зарядкой от кейса автономная работа продолжается 25 часов. Для зарядки предусмотрен Type-С, необходимое время 90 минут. Для управления музыкой и звонками предусмотрены сенсорные кнопки. Устройство без проблем подключается к смартфону по Bluetooth 5.0 и обеспечивает сигнал без задержки..

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $73.53 / 5790.68 руб.

Колонка Яндекс.Станция Мини 2 со встроенным голосовым помощником «Алиса» ответит на детские вопросы, расскажет последний прогноз погоды, выберет трек, подходящий под настроение. Это хороший помощник для умного дома – управление роботом-пылесосом, розетками и освещением. Чувствительность 4 микрофонов настолько высока, что позволяет уловить голосовую команду сквозь шум. Номинальная мощность составляет 10 Вт, беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth 5.0.

Цена: US $3.89 / 306.35 руб.

реклама

Карта памяти от Kingston объёмом в 32 ГБ совместима с устройствами Android и обладает производительностью класса A1. Увеличивая память в смартфоне, она поможет вам быстро перекинуть фото, видео или мини-игры – скорость чтения/записи до 100 МБ/сек. Карта памяти также подходит для экшен-камеры, квадрокоптера, фотоаппарата и т.д, можно применять, как обычную флешку, вставив её в кардридер.

Цена: US $4.46 / 351.24 руб.

Дети часто испытывают беспокойство при засыпании в темноте. Но сделать сон комфортным можно легко с помощью оригинального ночного светильника в виде забавной фигурки. При ярком дневном освещении ночник становится прозрачным и почти незаметным. В ночное время фигурка испускает мягкий белый свет, не раздражающий глаза. В ассортименте множество тематических вариантов – мишки, зайчики, сердечки и другие.

Цена: US $31.99 / 2519.29 руб.

Конденсаторный микрофон Fifine K669 подключается к ПК или ноутбуку через USB-порт и не требует установки драйверов. Регулятор громкости расположен на корпусе устройства. В комплекте есть надёжный и компактный штатив для установки микрофона на стол, а также встроенный гибкий кабель длиной 1.5 метра с USB-интерфейсом.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!