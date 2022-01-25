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Недорогие и полезные товары с AliExpress: акустическая беспроводная панель, ингалятор, наушники и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Акустическая Bluetooth-панель

Цена: от US $41.30 / 3160.39 руб.

Мобильная акустическая панель с часами подключается к гаджетам по Bluetooth 5.0, а также легко считывает и воспроизводит музыку с TF-карт памяти до 32 ГБ. Устройство оснащено встроенным приёмником FM, подсветкой и разъёмом AUX, имеет удобное сенсорное управление и механические клавиши, 2 динамика мощностью по 6 ватт и порт USB. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 3600 мАч. Также магазин предлагает варианты без кнопок и подсветки.

Беспроводные наушники

Цена: US $3.99 / 305.33 руб.

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Беспроводные наушники обеспечивают качественное воспроизведение звука и эффективное подавление шума, микрофоны встроены в каждое устройство из пары. Соединение с телефоном происходит по Bluetooth 5.0, имеется сенсорное управление с лёгким переключением треков и остановкой на паузу, а также вызовом голосового помощника. Беспрерывная работа в течение 3 часов после полной зарядки.

Повербанк

Цена: US $20.78 / 1590.14 руб.

Повербанк от известного бренда Xiaomi ёмкостью 10000 мАч поддерживает технологию Fast Charge на 18 Вт. В наличии порты MicroUSB, USB-C и два USB-A. Предусмотрена одновременная зарядка 2-х устройств, имеется защита от перегрева, перезаряда, входного перенапряжения, короткого замыкания и другие. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, хорошо держит удары и падения, сам аккумулятор литий-полимерного типа.

Универсальный кабель

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $1.63 / 124.73 руб.

Универсальный кабель с микро-USB подходит для зарядки любого устройства. Защитная оболочка предохраняет провод от разрыва даже при многочисленных перегибах. Оригинальная подсветка позволяет быстро найти устройство при полной темноте – в ассортименте 5 вариантов свечения. Длина кабеля составляет 1 метр – удобная для подключения, исключающая запутывание провода.

USB-концентратор 

Цена: от US $10.32 / 789.71 руб.

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Концентратор оснащён 4 и 7 портами USB 3.0. В магазине представлены варианты с подключением к ПК или через USB-адаптер к электросети напряжением 220 вольт. Каждый порт на концентраторе имеет свой светодиод для контроля питания и кнопку включения/отключения, что очень удобно при активном пользовании девайсом. 

Машинка для стрижки волос

Цена: от US $19.99 / 1529.69 руб.

Специальное предложение для профессионалов и домашних мастеров стрижки – мобильная машинка Xiaomi Riwa, для зарядки которой требуется 3часа. Продолжительность беспрерывного функционирования 160 минут. Предусмотрено несколько режимов, в комплекте 4 насадки на 3, 6, 9 и 12 см, зарядный кабель, щётка для чистки, накидка и расчёска. Машинку можно промывать под струей воды.

Ингалятор

Цена: US $18.08 / 1383.53 руб.

Удобный и компактный ингалятор от бренда Yongrow предназначен для терапевтического лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы. Устройство эффективно при отёчности слизистых и сухом простудном кашле. Для комфортного использования в комплекте присутствуют 3 насадки – для взрослого, ребёнка и смешанного типа. Питание прибора обеспечивается кабелем с USB-интерфейсом.

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