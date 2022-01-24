Цена: от US $23.13 / 1769.97 руб.

Мультитул – компактный классический набор инструментов на основе подпружиненных пассатижей. В комплекте практически все необходимые предметы для быта, работы и отдыха. Присутствуют 2 открывалки, кусачки, ножовка и нож, отвёртки и т. д. Габариты сложенного мультитула 10.2 х 4.6 х 2 см, материал изготовления – нержавеющая сталь. Поставляется в чехле с удобным креплением для ремня.

Цена: от US $12.46 / 953.47 руб.

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Студентам, школьникам, людям творческих профессий необходимо выделить как можно больше пространства на письменном столе и обеспечить качественное освещение. Комфортно обустроить рабочую зону поможет настольная лампа с USB-кабелем и гибкой подставкой, укомплектованная органайзером. В наборе может быть 1 стакан или 4 удобных бокса. Гамма света – холодная, тёплая и нейтральная.

Цена: US $6.43 / 492.04 руб.

Если устали вручную точить ножницы, кухонные ножи, столярные инструменты, лучше обзавестись специальной шлифовальной машинкой с 4 отделениями, удобными для заточки лезвий с различными формами и параметрами. Последовательно используя для обработки каждое отделение, можно получить невероятно острую режущую кромку. Поставляется в комплекте с самоклеящимся крючком.

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Цена: от US $11.79 / 902.20 руб.

Владельцам iPhone и Macbook несомненно будет интересна флешка с интерфейсами microUSB и Lightning. В комплекте кабель, позволяющий подключить флешку к USB-разъёму персонального компьютера. Объём памяти предлагаемых устройств 32, 64, 128 и 256 ГБ. Гарантировано быстрое скачивание фото и видео со смартфона. Скорость чтения: до 25 МБ/с. Скорость записи: до 15 МБ/с.

Цена: US $16.40 / 1254.97 руб.

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С помощью строительного фена Hammer производства Германии эффективно снимается лаковое покрытие, размягчаются клейкие соединения, надёжно свариваются пластиковые детали. Электроинструментом можно отогреть участок водопроводной системы в холодное время, запаять металл. Предусмотрена двухступенчатая регулировка температурного режима 350/600°С и воздушного потока 300/500 л/мин.

Цена: US $79.90 / 6114.17 руб.

Лёгкий и мобильный пылесос Xiaomi Deerma DX700 можно использовать как в обычном, так и в ручном режиме – вес модели всего 2,2 кг, а при ручной работе 1,5 кг. Эффективность прибора повышена благодаря использованию инновационных технологий – циклонной фильтрации с несколькими завихрениями, отделяющими волосы, пыль, частицы грязи. Сила всасывания со временем не снижается, так как полностью исключены засоры.

Цена: от US $4.47 / 342.06 руб.

Кабель Baseus обеспечивает поддержку зарядки на 20 Вт и передачу данных в скоростном режиме 480 Мбит/с. Разъём оснащён более толстыми медными контактами, поэтому гарантируется быстрая закачка видео и фото с мобильного устройства. Защитная оболочка со временем не желтеет, не трескается и не расплавляется, перегибы не приведут к выходу кабеля из строя. Для удобства хранения в комплект входит липкий органайзер.

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