Недорогие и полезные товары с AliExpress: охранная сигнализация, автомобильный FM-передатчик и другие
Автомобильный FM-передатчик
Цена: US $19.19 / 1468.47 руб.
Мультимедийный FM-передатчик для автомобиля обладает всеми качествами, необходимыми для комфортной поездки. Гаджет удобен для прослушивания радио и музыкального контента, а также приёма звонков на смартфоне. Поддерживает технологию быстрой зарядки QC 3.0 и Bluetooth 5.0. На передней панели удобно расположены клавиши для управления громкостью и выбором радиочастоты. В наличии слот для TF-карт памяти, USB-порт и разъём для проводных наушников.
Беспроводные наушники
Цена: US $29.99 / 2294.92 руб.
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Суперавтономные наушники Baseus D02 Pro могут работать до 40 часов, заряжаются за 1.5 часа, имеют встроенный микрофон и возможность синхронного коннекта сразу с двумя устройствами. Последняя особенность позволяет принимать входящие звонки на смартфоне, не отрываясь от основного занятия. Кроме того, в наушниках помимо беспроводного подключения через Bluetooth 5.0, предусмотрено подключение через комплектный 3.5-мм кабель.
Розетка с WiFi-модулем
Цена: от US $6.76 / 517.29 руб.
Wi-Fi-розетка Tuya позиционируется, как смарт-устройство, совместимое с популярными голосовыми ассистентами, для управления электропитанием в Умном доме. Если же вам не хочется управлять устройством через Алису от Яндекс или Alexa от Google, можно воспользоваться специальным фирменным мобильным приложением от производителя и контролировать энергопотребление подключенных электроприборов на смартфоне.
Пульт дистанционного управления
Цена: US $17.25 / 1320.02 руб.
Пульт от бренда VONTAR предназначен не только для дистанционного управления приставкой или телевизором, но и для удобного ввода текстовой информации, а также просмотра интернет-страниц. Он оснащён QWERTY-клавиатурой, тачпадом с красочной подсветкой, совместим со всеми ОС и укомплектован USB‑ресивером, обеспечивающим беспроводное подключение к ТВ-приставке, мини-ПК или проектору. Расстояние управления составляет 5 метров.
Беспроводная домашняя охранная сигнализация
Цена: от US $71.53 / 5473.67 руб.
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Главной особенностью этой сигнализации является наличие сенсорного дисплея, облегчающего контроль и управление устройством, а также поддержка RFID-ключа, прилагающегося к набору по умолчанию. Кроме того, система контроля может работать в эко-ОС Tuya, поддерживая беспроводную связь по Wi-Fi и сетевому стандарту 2G. Комплектацию можно выбрать в зависимости от потребностей.
Регулируемая подставка для ноутбука
Цена: US $17.40 / 1331.50 руб.
Как известно, ноутбук не должен перегреваться, поэтому использование такой подставки является не только условием для комфортной работы, но и эксплуатационной необходимостью. Универсальность девайса не вызывает вопросов – подставка подходит как для неттопов, так и для больших лэптопов с 17-дюймовой диагональю экрана. Предусмотрена нагрузка до 80 кг, а также регулируемый угол наклона и возможность складывать аксессуар до компактных размеров.
Многофункциональный USB-адаптер
Цена: US $10.91 / 834.86 руб.
Такой универсальный компактный адаптер всегда должен быть под рукой у активных пользователей компьютером или ноутбуком. Здесь есть всё, начиная с различных переходников (USB-C / USB-A, USB-C / Micro-USB и USB-C / iPhone Lightning) и заканчивая слотами для SIM- и TF-карт памяти разных объёмов. Также в комплект входит кабель длиной 29 см USB-C / USB-C с поддержкой быстрой зарядки PD.
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