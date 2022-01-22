Цена: US $22.07 / 1688.86 руб.

Беспроводная и удобная в применении гарнитура Bee M50 с двойным микрофоном обеспечивает комфортное пользование смартфоном при управлении автомобилем. Устройство подключается по Bluetooth 5.2 и имеет эффективную функцию шумоподавления. Для лёгкости управления предусмотрены механические кнопки. Компактный девайс работает от аккумулятора на 200 мАч, его полного заряда хватает на 24 часа активного применения.

Цена: от US $14.20 / 1086.62 руб.

реклама

Если необходимо зарядить смартфон, но поблизости отсутствует подключение к сети, выручит компактный чехол-аккумулятор ёмкостью 4800 либо 10000 мАч. Девайс включается кнопкой, поэтому без необходимости подзарядка смартфона не будет идти. В магазине доступны предложения для iPhone 6 и более новых моделей, включая 13 линейку.

Цена: от US $8.40 / 642.79 руб.

Тонкий беспроводной светильник легко крепится комплектным магнитным креплением на поверхность любого типа – стену или дверцу шкафа. Срабатывает на любое движение с помощью специального датчика. Питание обеспечивается встроенным аккумулятором. В ассортименте модели длиной 20/40 см. Предусмотрен выбор цветовой палитры – корпус белого/чёрного тона, тип освещения белый холодный или жёлтый тёплый.

анонсы и реклама <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -18 000р на MSI RTX 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $8.16 / 624.43 руб.

Компактная Bluetooth-клавиатура с габаритами 15 х 25 см предлагается одна либо в комплектации с беспроводной мышью. Доступны 2 типа раскладки – русская и английская. Также имеется клавишная подцветка с семью цветовыми оттенками и 2 режимами работы. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора – одна зарядка обеспечивает до 3 месяцев работы. Для подзарядки необходимо до 3 часов. Компьютерная мышь подключается при помощи USB-ресивера.

Цена: US $13.99 / 1070.55 руб.

реклама

Разветвитель Baseus будет полезен автомобилистам, проводящим немало времени за рулём. Небольшое металлическое устройство добавляет два разъёма USB и два прикуривателя. Позволяет одновременно использовать GPS-навигатор, колёсный насос, зарядку для смартфона, исключая риски перегрузки при работе нескольких устройств. Основание разветвителя легко крепится к поверхности двусторонним скотчем.

Цена: от US $11.29 / 863.94 руб.

Аккумуляторный набор PALO включает перезаряжаемые батарейки 2-х типов – мизинчиковые ёмкостью 1100 мАч, и пальчиковые на 3000 мАч. Можно заказать наборы по 4/8/16 штук. Батарейки продаются в удобных контейнерах с раздельными гнёздами для каждого элемента. Также в магазине можно сразу приобрести зарядное устройство для аккумуляторов.

Цена: US $35.35 / 2705.08 руб.

Портативная колонка Anker с Bluetooth 5.0 имеет корпус, надёжно защищенный от влаги по стандарту IPX7 и разъёмы, оснащённые заглушками. Хотя габариты динамика весьма скромные, мощность вполне достойная – до 12 Вт. Объёмный, чистый звук и качественное воспроизведение басов порадуют меломанов, также как лёгкое управление в виде крупных клавиш, размещённых на верхней панели колонки. Зона действия колонки достигает 20 метров, а производительность 24 часа на аккумуляторе ёмкостью 5200 мАч.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!