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Недорогие и полезные товары с AliExpress: точилка для ножей, аккумуляторная отвёртка и другие

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Точилка для ножей

Цена: US $11.00 / 843.05 руб.

Точилка для ножей – полезнейшая вещь в каждом доме, особенно Rodanny – лёгкая, компактная, с тремя отсеками для заточки лезвий разных конфигураций: с резцами из победита для грубой обработки лезвия, с алмазным покрытием для доведения и с керамической шлифовкой. То есть править лезвия можно в три этапа, регулируя угол заточки и получая максимально эффективный результат.

Многофункциональный фонарь

Цена: US $22.27 / 1706.79 руб.

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Устройство от бренда NEXTOOL представляет собой не только фонарь с мощным лучом в 1000 люмен, но и боковой LED-светильник, кроме того, может применяться, как габаритные огни благодаря наличию режима красного свечения. Специально для этого предусмотрен удобный магнитный держатель для крепления к различным поверхностям. Площадь освещения составляет 30 м², а ёмкость батареи 2600 мАч. Также фонарь имеет индикацию уровня заряда, может использоваться в качестве повербанка и не боится влаги, так как имеет защиту стандарта IPX4.

Беспроводная дрель-шуруповёрт

Цена: от US $22.73 / 1818.68 руб.

Универсальный инструмент DEKO работает на 20-вольтном литий-ионном аккумуляторе. Крутящий момент составляет 42 Нм, шуруповёрт имеет патрон быстрозажимного типа, позволяющий легко менять насадки. Есть регулятор скорости, варьирующейся в рабочем диапазоне от 350 до 1350 об./мин., а также комфортная подсветка для работы в условиях плохой видимости. 

Светодиодная настольная лампа

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Цена: US $17.88 / 1370.34 руб.

Эта оригинальная настольная лампа получила не только эффектный дизайн в чёрном и белом исполнении, но и удобное сенсорное управление сразу несколькими режимами яркости и цвета. Регулируется и угол освещения, что очень удобно, особенно, если учесть, что прибор может работать без сети до 4-х часов подряд.

Аккумуляторная отвёртка

Цена: US $14.81 / 1135.05 руб.

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Электроотвёртка Youpin Wowstick от Xiaomi станет незаменимым решением для точных работ, связанных с ремонтом мобильной электроники и не только. В комплекте к инструменту прилагается 20 сменных бит из легированной стали S2, упакованных в индивидуальные тубусы. Благодаря высокой степени твёрдости, биты могут выдержать нагрузку, радуя мастера результатом. Присутствует здесь и реверс, а также возможность вращать винт рукой. Инструмент работает от 2-х батареек стандарта AAA, которых хватает на 8 часов.

Умные напольные весы

Цена: US $19.84 / 1520.55 руб.

Напольные смарт-весы Xiaomi Mi Body 2 показывают не только точный вес, но и другие физические показатели: индекс массы, объём жира и воды в организме и даже полезную информацию о метаболических процессах. Все данные автоматически переносится в облачное хранилище, выстраиваясь в информативные графики. Информацию можно отслеживать в мобильном приложении Mi Fit, установив его на смартфон. И что немаловажно, весы вас запомнят, а помимо вас они запомнят ещё 15 пользователей, что особенно актуально, когда большая семья следит за своим весом.  

Видеорегистратор

Цена: US $80.52 / 6171.11 руб.

Видеорегистратор Xiaomi 70mai Dash Cam A400 обладает множеством преимуществ, среди которых отличное разрешение QHD 2560 х 1440 пикселей, угол обзора на 145 градусов, а также качественная ночная и детальная съёмка по всем направлениям. При этом можно легко обходиться без съёмных накопителей, поскольку устройство будет само очищать снятый материал через заданный временной интервал. Кроме того, имеется парковочный режим, который позволяет узнать, что происходило с автомобилем в ваше отсутствие.

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