Цена: US $84.91 / 6527.63 руб.

Современные электроплиты сильно выигрывают по сравнению с приборами прошлого. Индукционная модель KONKA получила стильный корпус, стеклокерамическое покрытие и быстрый нагрев, исключающий ожоги, поскольку такая поверхность является полностью безопасной. Кроме того, устройство имеет удобное сенсорное управление и терморегулятор, который мгновенно прекращает подачу тепла после выключения. Плитка легко чистится, не пригорает и является очень простой в применении.

Цена: от US $16.39 / 1256.10 руб.

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Любая игра станет ещё интереснее, если использовать такие наушники. У гарнитуры EKSA Е1000 с RGB-подсветкой отличные басы, идеальный 7.1 объёмный звук и встроенный микрофон, который при желании можно располагать под удобным углом. Весит устройство всего лишь 250 граммов, имеет 50-миллиметровые магнитные неодимовые драйвера и длинные провода в оплётке с надёжным металлическим креплением.

Цена: US $17.69 / 1359.95 руб.

Набор профессиональных метрических шестигранных ключей из хромованадиевой стали с разными наконечниками в количестве 18 штук, которые подойдут для выполнения практически любых работ. Что касается разной расцветки, то она предусмотрена для того, чтобы быстро находить нужный инструмент, что очень удобно. Поставляется в удобном пластиковом чехле с ручкой для переноски.

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Цена: US $19.99 / 1536.77 руб.

Термос – вещь нужная, особенно, если он способен в течение длительного времени сохранять холод и тепло, как в случае с продукцией FEIJIAN. Вакуумное устройство стенок этого термоса позволяет поддерживать нужную температуру, имея минимальный вес. Среди прочих плюсов – хороший дизайн и надёжность, обеспечиваемая качественным пластиковым корпусом и внутренним слоем из нержавейки. Объём составляет 600 мл, его можно использовать как спортивную бутылку. Есть возможность выбирать цвета, поскольку производитель не стал ограничиваться сдержанной чёрной классикой.

Цена: US $37.27 / 2865.21 руб.

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Ни один пакет не способен сохранять свежесть продукции без вакуума. Именно поэтому сегодня так популярны вакуумные упаковщики, вроде SaengQ в крепком корпусе из АБС-пластика, который в считанные минуты откачает весь воздух и обеспечит герметичность упаковки. Кроме того, можно использовать устройство и без воздушной откачки, применяя его просто в качестве упаковщика с тонкой, средней и толстой пайкой, что позволит увеличить сохранность продукции в 8 раз.

Цена: от US $0.94 / 72.26 руб.

С этим нехитрым устройством можно наконец-то положить конец беспорядку с проводами. Гибкий кабельный органайзер в виде спирали позволит спрятать внутрь сразу все провода, зафиксировав полученную конструкцию прилагающимся в комплекте стопором. Производитель предлагает на выбор конфигурации от 1.5 до 5 метров разного диаметра, при желании их можно укорачивать, используя обычные ножницы.

Цена: US $14.68 / 1128.55 руб.

Рулетка в электронном виде – ноу-хау, которое успело полюбиться современным мастерам и простым любителям. С помощью такого устройства можно выполнять любые замеры за считанные минуты. Сама рулетка имеет малый размер, работая от встроенной батареи до 200 дней, если, конечно, избегать интенсивного использования. Ещё одним плюсом является алюминиевый корпус рулетки, смягчённый силиконовой оболочкой, а также высокая дальность измерения до 99 метров.

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