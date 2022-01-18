Недорогие и полезные товары с AliExpress: индукционная плитка, набор шестигранных ключей и другие
Индукционная плитка
Цена: US $84.91 / 6527.63 руб.
Современные электроплиты сильно выигрывают по сравнению с приборами прошлого. Индукционная модель KONKA получила стильный корпус, стеклокерамическое покрытие и быстрый нагрев, исключающий ожоги, поскольку такая поверхность является полностью безопасной. Кроме того, устройство имеет удобное сенсорное управление и терморегулятор, который мгновенно прекращает подачу тепла после выключения. Плитка легко чистится, не пригорает и является очень простой в применении.
Игровая гарнитура
Цена: от US $16.39 / 1256.10 руб.
реклама
Любая игра станет ещё интереснее, если использовать такие наушники. У гарнитуры EKSA Е1000 с RGB-подсветкой отличные басы, идеальный 7.1 объёмный звук и встроенный микрофон, который при желании можно располагать под удобным углом. Весит устройство всего лишь 250 граммов, имеет 50-миллиметровые магнитные неодимовые драйвера и длинные провода в оплётке с надёжным металлическим креплением.
Набор шестигранных ключей
Цена: US $17.69 / 1359.95 руб.
Набор профессиональных метрических шестигранных ключей из хромованадиевой стали с разными наконечниками в количестве 18 штук, которые подойдут для выполнения практически любых работ. Что касается разной расцветки, то она предусмотрена для того, чтобы быстро находить нужный инструмент, что очень удобно. Поставляется в удобном пластиковом чехле с ручкой для переноски.
Термос с двойными стенками
Цена: US $19.99 / 1536.77 руб.
Термос – вещь нужная, особенно, если он способен в течение длительного времени сохранять холод и тепло, как в случае с продукцией FEIJIAN. Вакуумное устройство стенок этого термоса позволяет поддерживать нужную температуру, имея минимальный вес. Среди прочих плюсов – хороший дизайн и надёжность, обеспечиваемая качественным пластиковым корпусом и внутренним слоем из нержавейки. Объём составляет 600 мл, его можно использовать как спортивную бутылку. Есть возможность выбирать цвета, поскольку производитель не стал ограничиваться сдержанной чёрной классикой.
Вакуумный упаковщик
Цена: US $37.27 / 2865.21 руб.
реклама
Ни один пакет не способен сохранять свежесть продукции без вакуума. Именно поэтому сегодня так популярны вакуумные упаковщики, вроде SaengQ в крепком корпусе из АБС-пластика, который в считанные минуты откачает весь воздух и обеспечит герметичность упаковки. Кроме того, можно использовать устройство и без воздушной откачки, применяя его просто в качестве упаковщика с тонкой, средней и толстой пайкой, что позволит увеличить сохранность продукции в 8 раз.
Спиральный органайзер для кабеля
Цена: от US $0.94 / 72.26 руб.
С этим нехитрым устройством можно наконец-то положить конец беспорядку с проводами. Гибкий кабельный органайзер в виде спирали позволит спрятать внутрь сразу все провода, зафиксировав полученную конструкцию прилагающимся в комплекте стопором. Производитель предлагает на выбор конфигурации от 1.5 до 5 метров разного диаметра, при желании их можно укорачивать, используя обычные ножницы.
Электронная рулетка
Цена: US $14.68 / 1128.55 руб.
Рулетка в электронном виде – ноу-хау, которое успело полюбиться современным мастерам и простым любителям. С помощью такого устройства можно выполнять любые замеры за считанные минуты. Сама рулетка имеет малый размер, работая от встроенной батареи до 200 дней, если, конечно, избегать интенсивного использования. Ещё одним плюсом является алюминиевый корпус рулетки, смягчённый силиконовой оболочкой, а также высокая дальность измерения до 99 метров.
Скидки на AliExpress до 70%!
Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, в ЯндексДзен, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила