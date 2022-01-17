Цена: от US $7.97 / 612.71 руб.

Беспроводной триммер для стрижки волос работает от аккумуляторной батареи на 2000 мАч, около 120 мин. без подзарядки, и оснащён двигателем на 5 Вт и 10 Вт, скорость которого составляет 6200 об./мин. Такая машинка заряжается через USB-кабель и подходит, как для профессиональных парикмахеров, так и для домашнего использования. Интернет-магазин предлагает большой выбор триммеров из 12 вариантов с разным дизайном.

Цена: US $7.54 / 579.65 руб.

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С таким набором от бренда DEKO любая работа по дому будет спориться. В комплект входит 29 инструментов в виде длинногубцев и бокорезов, отвёрток разного размера и конфигурации, держателей, насадок и шестигранных ключей. А чтобы держать весь инструментарий в порядке, набор комплектуется удобным чехлом-органайзером на молнии приятной чёрно-жёлтой расцветки. Не подведёт и качество инструментов, выполненных из прочного металлического сплава.

Цена: от US $11.07 / 851.03 руб.

Проблема закошлаченной одежды не понаслышке знакома всем, кто носит трикотажные вещи. А ведь её легко исправить, просто имея под рукой такой электрический триммер бренда Xiaomi, которое в считаные минуты соберёт с поверхности ткани все катышки и ворс, вернув вещам опрятный вид. При этом машинка может работать автономно, для чего достаточно одной батарейки, обеспечивающей 1.5 часа беспрерывного функционирования.

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Цена: от US $3.37 / 259.08 руб.

Профессиональный, многофункциональный набор в удобном кожаном чехле, в котором легко размещается ручка и 24 насадки, рекомендуемых для точных работ. С этими насадками можно легко ремонтировать практически любую мелкую электронику, крепко фиксируя их в общей рукояти из нескользящего металла. Головки насадок изготовлены из высококачественной хромованадиевая стали.

Цена: от US $21.61 / 1661.31 руб.

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Устройство, подходит и для охраны, и в качестве радио-няни. Объектив камеры вращается на 360 градусов. Есть наличие режима ночного видения, а также возможность передачи информации на смартфон. Встроенные датчики позволяют девайсу реагировать на малейшее движение, а подключение через обычный патрон для лампочки обеспечивает круглосуточное питание без необходимости подзарядки.

Цена: US $16.74 / 1286.92 руб.

Маленькая беспроводная колонка Transformer прекрасно передаёт звуковой контент, легко подключаясь к любому носителю, будь то планшет, ноутбук или смартфон. Главное, чтобы техника не выходила за пределы 10-метрового радиуса, ведь именно на таком расстоянии работает гаджет, имея встроенный модуль Bluetooth. Колонка может беспрерывно играть около 6-ти часов подряд, восстанавливая потраченный цикл до 100% за два часа, поддерживает FM-радио и воспроизведение с TF-карты памяти.

Цена: US $9.03 / 694.20 руб.

Какой представитель сильного пола не мечтает об армейских часах в стиле милитари, с рельефным обрамлением циферблата и брутальным ремешком. Все эти характеристики объединяет в себе модель Smael, которая к тому же получила весьма неплохой функционал в виде отображения точного времени, надёжного будильника, водозащиты и устойчивости от температурных перепадов.

Цена: US $8.10 / 622.70 руб.

Ёмкость этого перезаряжаемого аккумулятора составляет 1000 мАч, что в совокупности с напряжением в 9 вольт и литьевым составом делает его надёжным источником энергии, обладающим месячным зарядным потенциалом. Подзарядка батареи осуществляется через предусмотренный USB-порт, занимая не более 1.5 часа. Может применяться для фонарей, часов и прочих гаджетов, имеет размеры 4.8 х 2.6 см.

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