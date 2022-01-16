Цена: от US $58.08 / 4465.02 руб.

Благодаря своей компактности, этот паяльник можно брать в дорогу, хотя он вполне пригоден и рассчитан для домашнего использования, помогает легко справляться с поставленными задачами. Работает инструмент от проводного блока питания, подключаемого непосредственно к его ручке. Мощность устройства составляет 65 Вт. Насадка одна, но её универсальный размер позволяет работать как с мелкими деталями, так и с более крупными элементами.

Цена: от US $23.00 / 1768.17 руб.

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Чудесный настенный светильник в виде Луны не только настроит на сон, но и станет достойным интерьерным украшением, имеющим максимально реалистичный вид. Радует и качество работы осветительного прибора, который даёт максимально мягкий приглушенный свет, создающий буквально обволакивающую атмосферу.

Цена: US $20.58 / 1582.13 руб.

Наушники JBL обладают хорошим звучанием благодаря широким встроенным динамикам с радиусом 1.2 см. Такое оснащение даёт максимально качественные басы даже на низких частотах. Более объёмным получился и комплектный кейс с ёмким аккумулятором, заряда которого хватает на 3-4 цикла работы наушников, которые могут функционировать на протяжении 3 часов. Дополняет всё информативная индикация, которая показывает остаток заряда.

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Цена: от US $12.52 / 962.50 руб.

Идеальный аксессуар для тех, кому не хватает розеток. Компактный корпус блока оснащён 4 USB-портами, первый из которых поддерживает быстрозарядную технологию, всего лишь за полчаса обеспечивая до 80% заряда. Четвёртый порт отличается от остальных тем, что он предназначен исключительно для Type-C. Устройство поддерживает одновременное подключение сразу 4-х устройств для заряда.

Цена: от US $7.46 / 573.50 руб.

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Этот необычный приёмник в форме куба легко помещается в руке, его корпус имеет небольшой, экран и удобное кнопочное управление для перемотки и поиска станций. Устройство может работать как напрямую от электросети, так и автономно, благодаря встроенной аккумуляторной батарее. Антенна раскладывается, что обеспечивает лучший сигнал, может быть хорошей альтернативой mp-3 плееру.

Цена: US $70.78 / 5441.35 руб.

На первый взгляд мало чем отличающиеся от Apple Watch «умные» часы Xiaomi обладают не меньшими достоинствами. Лёгкие, эргономичные, со съёмным облегающим руку ремешком и ёмкой батареей, они могут работать на одном заряде до 4-х суток. Гаджет поддерживает мониторинг сердечного ритма, сна, контроль дыхания и 11 режимов тренировок, имеет 4.4-дюймовый сенсорный TFT-экран, Bluetooth, GPS + ГЛОНАСС и водостойкость 5ATM, что позволяет его использовать на глубине до 50 метров под водой.

Цена: US $3.83 / 294.44 руб.

Адаптер AUX-Bluetooth от бренда Essager – очень полезный девайс, благодаря которому можно слушать любимые музыкальные композиции в автомобиле, быстро подключившись к акустике через 3,5-миллиметровый штекер. При этом передача данных осуществляется через Bluetooth, встроенный в устройство, и все это можно отследить через световую индикацию, размещённую на его внешней части. Также его можно использовать, как устройство hands free для разговоров по телефону.

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