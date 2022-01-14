Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная зарядка, бесконтактный индикатор и другие
Автомобильная зарядка
Цена: от US $2.64 / 199.45 руб.
Универсальное автомобильное зарядное устройство PECHAM подойдёт практически для всех гаджетов, имеет поддержку быстрого заряда QuikCharge 3.0, оснащено двумя USB-портами и вольтметром, который автоматически контролирует аккумулятор, электрическую систему автомобиля и указывает напряжение автомобиля на LED-экране. В магазине представлены несколько расцветок и конфигураций на любой вкус.
Веб-камера
Цена: от US $13.50 / 1019.93 руб.
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В устройство Fitow Taida уже по умолчанию встроена регулируемая кольцевая подсветка и микрофонный динамик. Сама камера подключается через USB-порт и представлена в трёх конфигурациях с поддержкой FHD, 2K и 4K, каждая из которых укомплектована штативом. Также предусмотрено удобное сенсорное управление и широкий угол обзора.
Мужской рюкзак
Цена: от US $15.38 / 1161.96 руб.
Этот стильный рюкзак от бренда OIWAS отлично подходит для учёбы, путешествий, походов и поездок. Плотная грязеотталкивающая ткань имеет дышащую структуру, а внутренний объём в 30 литров позволяет размещать внутри не только мелочь, но и более крупные вещи, вроде ноутбуков и фототехники.
Регулируемый консервный нож
Цена: от US $6.31 / 476.72 руб.
С этой открывалкой о проблеме намертво засевших винтовых крышек можно забыть раз и навсегда. При этом весит эта полезная во всех отношениях вещица каких-то 100 граммов и выполнена из лёгкого нержавеющего сплава. К прочим плюсам стоит отнести широкий рабочий диапазон диаметров от самого маленького в 1 см до стандартных 11 см.
Бесконтактный индикатор напряжения
Цена: от US $1.43 / 108.04 руб.
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Незаменимая вещь для дома, которая поможет оперативно определить наличие разрыва и напряжение в сети. Для этого нужно просто поднести устройство к розетке или к вызывающему подозрение месту в стене и нажать кнопку. Если в этот момент загорится наконечник и тестер издаст характерный писк, то значит измеряемое на участке или в точке напряжение попадает в рабочий диапазон 90-1000 В. При этом измеритель является полностью автономным, питаясь от 2-х батареек AAA-типа.
Щупы для мультиметра
Цена: US $242.02 / 18172.35 руб.
Если вы предпочитаете проводные измерительные устройства, то можете обзавестись универсальным для каждого мультиметра тестовым комплектом в виде 2-х щупов с проводами стандартного красного и чёрного цвета. Провода имеют мягкую и тянущуюся прорезиненную изоляцию, их длина составляет 88 см.
Ноутбук
Цена: US $340.00 / 25759.54 руб.
Модель Lenovo IdeaPad L340 имеет всё необходимое для комфортного использования: достаточно большой дисплей на 15.6 дюймов с поддержкой FHD, вполне производительный 2-ядерный процессор AMD Athlon 300U с интегрированной графикой AMD Radeon VEGA6, память 4 ГБ ROM и 256 ГБ RAM, а также WiFi, Bluetooth, порты USB Type-C, USB 3.0, HDMI, RJ-45 и разъём для наушников и микрофона. Всё то, что нужно для рабочего и учебного процесса.
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