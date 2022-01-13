Цена: US $14.92 / 1116.98 руб.

Мужские механические часы Forsining с эффектным дизайном и полностью прозрачным корпусом, наглядно демонстрирующим внутреннюю работу механизма, имеют диаметр циферблата 4 см, тогда как максимальная его толщина составляет 1.1 см. Эту массивную конструкцию дополняет стильный корпус из нержавейки и крепкий ремешок золотистого цвета. Также в магазине представлено 12 вариантов часов-скелетонов разного цвета.

Цена: от US $5.19 / 388.55 руб.

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Этот стильный коврик станет настоящим украшением ванной комнаты, не лишённым практичности. Он не скользит на кафеле, хорошо впитывает влагу, не меняет цвет и очень приятный на ощупь. Кроме того, производитель предлагает на выбор несколько размерных конфигураций от 40 х 60 см до 60 х 120 см. Радует и разнообразие цветового оформления под любую ванную комнату.

Цена: от US $1.73 / 129.52 руб.

Незаменимые очки из безопасных материалов (ПВХ и поликарбонатные линзы) для тех, кто привык столярить и выполнять любые другие работы, требующие дополнительной защиты для глаз. Причём аксессуар подойдёт как для простых любителей, так и для профессионалов. В таких очках не страшны искры, мелкая металлическая стружка и строительная пыль. Кроме того, их можно использовать для езды на велосипеде, защищаясь от ветра. Размер 15.1 х 5.5 см подойдёт практически для любых глаз, к тому же дужки можно фиксировать вокруг головы или шеи с помощью верёвки.

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Цена: US $41.64 / 3117.35 руб.

Эти стильные зимние кроссовки от бренда BONA получили надёжную тракторную подошву, которая не будет скользить по ледяной корке. Светлый кожаный верх обуви, позиционируемый производителем, как дышащий, защищён в области носка и пятки специальными контрастными накладками. Но и это не самое главное, ведь внутри кроссовки отделаны очень тёплым и пушистым плюшем, который не даст ногам замёрзнуть. Также помимо этого цвета предусмотрены три дополнительных варианта на любой вкус.

Цена: US $60.00 / 4491.86 руб.

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Компактный телевизор LEADSTAR D5 со съёмной антенной, FM-радио и 5-дюймовым экраном поместится даже в кармане. Разрешение у этого малыша составляет 800 х 600 точек, приём осуществляется с помощью цифрового DVB-T2-тюнера. Невзирая на столь скромные габариты, устройство имеет интерфейс в виде портов USB, AUX и TF-слота для карты памяти. Телевизор работает от 12-вольтного автомобильного прикуривателя, укомплектован блоком питания и пультом ДУ.

Цена: US $30.61 / 2291.60 руб.

Бритва от ведущего производителя Xiaomi прекрасно справляется даже с трёхдневной щетиной, тогда как о коррекции бороды и удалении прочей растительности и говорить не стоит, в каком бы режиме она не использовать – сухом или влажном. Электробритва имеет толщину 1.6 см, два остро заточенных плавающих ножа и встроенную батарею, заряда которой хватает на целый час работы. Если же аккумулятор полностью сядет, то даже 3-минутной его подзарядки хватит для того, чтобы бриться дополнительные 5 минут. Есть здесь и кнопка блокировки, предотвращающая случайное включение, что делает бритву полностью безопасной.

Цена: от US $12.25 / 917.09 руб.

Этот стильный светодиодный ночник в виде изящного деревца со множеством лампочек не просто осветит прикроватную зону, но и украсит её. Мягкий тёплый свет может гореть жёлтым, голубым, розовым или разноцветным свечением, на ваше усмотрение. При этом уровень яркости легко настраивается прямо на подставке, делающей общую конструкцию устойчивой от опрокидывания и надёжной. В магазине представлено 12 дизайнерских вариантов разного цвета.

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