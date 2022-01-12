Цена: от US $23.95 / 1798.31 руб.

Известный в КНР производитель TAIDEA предлагает универсальную заточку для ножей, с помощью которой можно обрабатывать любые металлические кромки за исключением фигурной. Устройство очень лёгкое в применении, его мощности в 18 Вт в совокупности со скоростью в 2 тысячи об./мин. хватит на множество клинков. При этом весит заточка чуть меньше 1 кг, являясь компактным и мобильным устройством.

Цена: от US $46.93 / 3513.39 руб.

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Несмотря на свои компактные размеры, эта станция позиционируется производителем, как профессиональная, чему способствует высокая мощность блока питания модели в 800 Вт. Такого потенциала будет вполне достаточно для подключения фена и, конечно же, самого паяльника (комплектация подбирается индивидуально по заказу). Максимальный прогрев – 480 C, который можно контролировать с помощью 2-х предусмотренных на корпусе экранов.

Цена: US $4.08 / 305.45 руб.

Это универсальное приспособление подходит для подзарядки любых гаджетов, для чего на корпусе устройства предусмотрено целых 4 USB-выхода, поддерживающих технологию быстрого заряда. 48-ваттная мощность, компактность, наличие подсветки для каждого порта и качественный, прочный пластик корпуса – дополнительные преимущества данного аксессуара.

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Цена: от US $2.53 / 189.41 руб.

С этим необычным приспособлением можно навсегда забыть о спутанных проводах, его использование позволит навести качественный порядок на рабочем столе, сколько бы кабелей не доводилось эксплуатировать. Крепится органайзер к поверхности на двустороннюю клейкую ленту, которая не оставляет следов при перестановке. В магазине есть два варианта комплектации – на 4 и 7 слотов.

Цена: от US $26.56 / 1988.40 руб.

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Эта настольная лампа довольно мощная – хватит подсветить весь рабочий стол. Идеальный вариант для активных пользователей ПК, которые берегут своё зрение, особенно, если учесть наличие трёх рабочих режима свечения: от тусклого до яркого. Размеры лампы составляют 45 х 9.2 х 6.6 см, что в совокупности с удобным креплением и автономностью (устройство заряжается от сети через USB) позволяет фиксировать её на любых поверхностях, включая монитор ПК.

Цена: US $26.99 / 2020.59 руб.

Спущенное колесо теперь не проблема, если под рукой есть такой портативный насос, оборудованный информативным ЖК-дисплеем и удобными кнопками управления. Автономность устройства, обеспечиваемая аккумуляторами на 2000 мАч и 4000 мАч (зависит от комплектации), позволяет подкачать шину даже в полевых условиях. Кроме того, с помощью этого насоса можно подкачивать даже мячи.

Цена: от US $36.11 / 2703.35 руб.

Незаменимая вещь в хозяйстве от производителя Prostormer имеет небольшой вес 1.4 кг и высокую автономность благодаря аккумулятору ёмкостью 2000 мАч. Скорость холостого хода составляет 1350 об./мин., поэтому потенциала инструмента будет достаточно для выполнения практически любых подсобных и ремонтных работ.

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