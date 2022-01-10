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Недорогие и полезные товары с AliExpress: умные часы, аккумуляторный шуруповёрт и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Умные часы

Цена: US $14.99 / 1131.72 руб.

Это необычное устройство с футуристичным дизайном под любой стиль комнаты сочетает в себе сразу несколько функций. Модель G90 оснащена опциональными возможностями часов, будильника, Bluetooth-колонки, FM-радио и может воспроизводить аудиоконтент с TF-карты памяти, а также с синхронизированного смартфона. Кроме того, устройство имеет громкий магнитный динамик на 5 Вт. Управление осуществляется при помощи кнопок, которые расположены на верхней части корпуса. За автономную работу отвечает аккумулятор на 2000 мАч.

Набор инструментов

Цена: US $38.30 / 2891.59 руб.

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Это наиболее полный набор инструментов, содержащий всё самое необходимое для авторемонта. В комплект входят биты в количестве 25 штук, всевозможные ключи и головки, адаптер, храповик и многое другое, чтобы работать с крепежами разного типа. При помощи этого набора вы сможете заменить колесо, поменять масло в радиаторе и выполнить более сложные, тонкие работы. Все инструменты обладают высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. 

Аккумуляторный шуруповёрт

Цена: от US $17.32 / 1307.63 руб.

Идеальный вариант для бытового ремонта. Благодаря компактным размерам и малому весу, работать с инструментом легко и приятно. Шуруповёрт оснащён прорезиненной ручкой, препятствующей скольжению. Есть функция регулировки скорости вращения, реверс. Кроме того, для обеспечения комфортной работы в плохо освещённых помещениях предусмотрена подсветка инструмента. Ёмкость аккумулятора 1.5 Ач, одного заряда которого хватает на 1-2 часа работы.

Видеорегистратор

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $56.87 / 4293.59 руб.

Хороший видеорегистратор, обладающий современными техническими характеристиками. Диагональ дисплея составляет 2.45 дюйма, угол обзора достаточно широк – 170 градусов. Преимуществом модели является высокое качество записи в 4К разрешении с частотой 30 кадров в секунду. Имеются модули GPS, Wi-Fi и поддержка ночной съёмки. При желании можно выбрать комплектацию, дополненную камерой заднего вида. 

Беспроводной светильник

Цена: US $11.71 / 884.09 руб.

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Умный светильник оснащён датчиком движения, за счёт которого можно экономить электроэнергию. Как только вы зайдёте в комнату, светильник включится автоматически и погаснет через 30 секунд после вашего ухода. Устройство функционирует от аккумулятора. Нижняя панель изделия имеет магнитную подложку, благодаря которой можно устанавливать светильник на любых металлических поверхностях. В комплектацию входит зарядка и тесьма для подвешивания. 

Чехол для кабеля

Цена: от US $3.01 / 227.25 руб.

Если прежде вам приходилось сталкиваться с проблемой нагромождения кабелей в комнате, то теперь этот вопрос можно решить быстро, рационально и эстетично. При помощи эластичных лент кабели можно легко фиксировать и прятать, чтобы они не портили дизайн помещения и не стали опасными для домашних животных. Ленты хорошо крепятся на любых гладких поверхностях (пол, стол), паласах и коврах. 

Беспроводное зарядное устройство

Цена: US $3.48 / 262.73 руб.

Удобная вещь, позволяющая экономить время. Достаточно просто положить телефон на беспроводную зарядную панель, и уровень его заряда сразу начнёт пополняться. Стоит отметить, что модель относится к категории умных устройств и определяет тип вашего девайса автоматически, самостоятельно подбирая наиболее оптимальное для него напряжение.

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