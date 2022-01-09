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Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводной триммер, набор инструментов и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Беспроводной триммер

Цена: от US $7.53 / 568.50 руб.

Универсальная беспроводная модель триммера идеально подходит, как для стильной стрижки, так и для бороды. Имеется множество насадок для любых целей, в том числе для выполнения модных сегодня стрижек Undercut с выбритыми узорами и милитари. На одном заряде аккумулятора бритва работает 2 часа. При желании можно заказать дополнительные насадки и аксессуары.

Беспроводные наушники

Цена: от US $40.63 / 3067.50 руб.

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Стильные и мощные наушники 1MORE ComfoBuds 2 обладают изумительным качеством звучания. Глубокий, чистый звук обеспечивает наличие 12 настраиваемых эквалайзеров и драйверов. Имеется поддержка кодека ААС. Наушники подключаются к устройствам посредством Bluetooth-соединения. Модель работает от ёмкого аккумулятора, заряда которого хватает на 6 часов работы. При использовании зарядного кейса это время увеличивается до 24 часов.

Набор инструментов 

Цена: от US $20.69 / 1562.06 руб.

В этом компактном кейсе собраны все самые необходимые инструменты, которые могут пригодиться в разных ситуациях, поэтому иметь под рукой такой набор от WORKPRO – рациональное решение. Всего 100 позиций. Здесь есть множество отвёрток, головок, бит, рулетка, уровень, молоток, нож, плоскогубцы и много других полезных инструментов. Стоит отметить, что каждая позиция отличается высоким качеством, повышенной прочностью. Сам кейс не займёт много места, его габариты – 37 х 9 х 30 см. 

Беспроводная колонка

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Цена: US $41.29 / 3117.33 руб.

Мощность динамиков колонки Xiaomi составляет 16 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы наполнить атмосферу дома громкой, качественной музыкой с глубокими басами. Колонка подходит и для уличного использования, причём, за счёт водонепроницаемого покрытия и герметичного корпуса она не выйдет из строя, даже если её уронить в воду. Модель может работать на одном заряде 16 часов. Есть кнопки управления, в том числе настройки баса, сопряжение по Bluetooth 5.0 с другими колонками для создания стереосистемы. 

Налобный фонарь

Цена: от US $20.89 / 1577.16 руб.

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Налобный фонарь Sofirn выручит в любых ситуациях, но особенно пригоден для работы в ночное время суток. Модель оснащена магнитной вставкой для того, чтобы его можно было фиксировать на металлических поверхностях. Предлагается 5 режимов работы – низкий, лунный, средней яркости, высокий режим и турбо свет. При самом мощном режиме на одном заряде, фонарь работает 2 часа, а при самом экономичном – 960 часов. В комплектацию входит аккумулятор, темляк и зарядный кабель. Дешевые версии идут без аккумулятора. 

Смеситель для кухни

Цена: от US $51.03 / 3852.68 руб.

Идеальный смеситель для кухни бренда Frap. Изделие имеет съёмный аэротатор, позволяющий неплохо экономить воду и средства на оплату коммунальных платежей. Переключение горячей и холодной воды происходит очень плавно за счёт чуткого к касанию переключателя. Установка смесителя не займёт много времени. В комплектацию входит всё необходимое, в том числе крепежи и шланги. Можно выбрать из трёх цветовых вариаций – бежевой, белой и чёрной. 

Аккумуляторы

Цена: от US $7.33 / 553.40 руб.

Отличные, мощные аккумуляторы ААА-типа (пальчиковые) Pkcell в количестве 8 штук можно использовать для фонариков, пультов, камер и т.д. Каждая батарейка обладает ёмкостью 1000 мАч и функцией защиты от замыкания. В отличие от стандартных батареек, эти аккумуляторы можно заряжать повторно и использовать, как новые. Все позиции упакованы в чехол, удобный для переноски и транспортировки.

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