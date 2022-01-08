Цена: US $15.98 / 1210.29 руб.

Кварцевые часы Oulm с потрясающим дизайном и квадратным циферблатом станут отличным подарком для людей, которые ценят свою индивидуальность. Они сделаны из прочной стали. Стиль часов – это популярный сегодня стимпанк, который нравится многим мужчинам и женщинам. Кожаный ремешок отлично фиксируется на руке. Кроме того, часы имеют водонепроницаемый и ударопрочный корпус.

Цена: US $48.13 / 3679.78 руб.

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Отличная вещь от бренда Zigmund & Shtain, которая порадует любую хозяйку. Мощность модели ZIP-555 составляет 200-2000 Вт. Управление очень простое, сенсорное. Имеется 8 режимов нагрева для разных видов блюд. Температура нагрева 70-280 градусов Цельсия. Стоит отметить, что варочная поверхность выполнена из высококачественной стеклокерамики. Также плитка имеет защиту от скачков напряжения в сети и перегрева. Максимальная грузоподъёмность равна 20 кг. Габариты составляют – 39.0 х 35.0 х 6.0 см.

Цена: от US $11.13 / 850.94 руб.

С этими мягкими, утеплёнными ботинками вы полюбите даже самую суровую зиму. Внутри находится приятный на ощупь мех, который не пропускает холод, снаружи – прорезиненный водонепроницаемый материал. Подошва имеет рифлёное покрытие, чтобы ботинки были устойчивыми в гололедицу. Идеальный вариант для города и деревни, совмещающий в себе эстетические качества и свойства практичности, надёжности. Можно выбрать из трёх цветов. Размеры от 34 до 47.

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Цена: US $26.99 / 2063.52 руб.

Крутые полноразмерные наушники беспроводного типа от бренда Baseus станут находкой для геймеров и подойдут для прослушивания музыки в совершенном качестве. Наушники Baseus D02 Pro можно использовать даже для студии звукозаписи, так как их технические характеристики находятся на высоком уровне. Они совместимы с большинством устройств по Bluetooth 5.0. В комплектацию входят провода AUX и USB. Ёмкость аккумулятора составляет 450 мАч. Частотный диапазон – 20 Гц – 20 кГц. В наличии чёрные и белые варианты наушников.

Цена: US $59.68 / 4562.83 руб.

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Это намного больше, чем просто утюг, данный прибор позволяет реализовать гораздо больше рабочих задач, чем традиционные бытовые устройства. Имея ультрастойкое керамическое покрытие, парогенератор Polaris PSS 4008K не сожжёт любимую блузку, при этом он с лёгкостью разгладит пуховик или массивные шторы, уничтожив попутно болезнетворные микробы и аллергены. Паровой удар достигает 400 г/мин., давление пара – до 7Бар. Объём ёмкости для воды – 1.5 литра. Мощность – 2600 Вт.

Цена: от US $4.79 / 366.22 руб.

Данная модель внешней звуковой карты от известного бренда UGREEN – находка для блогера и меломана, предпочитающего наслаждаться любимым фильмом или игрой в сопровождении чистого и сочного звука. Звуковая карта соединяет компьютер, консоль или смартфон с акустической системой или наушниками. Есть возможность настройки громкости с помощью регулятора. Также можно подключить студийный микрофон для звукозаписи.

Цена: US $139.00 / 10627.24 руб.

Данная модель игрового монитора MSI воплощает в себе все достоинства современного, техничного устройства. Она выводит картинку изумительного FullHD качества. В основе – матрица IPS. Диагональ экрана составляет 23.8 дюйма, при этом, частота обновлений равна 75 Гц. Угол обзора по горизонтальной и вертикальной оси – 178 градусов. Имеется два типа разъёмов DisplayPort и HDMI. Монитор можно использовать вкупе с консолями или компьютером для того, чтобы ощутить всю глубину игрового мира в ярких, насыщенных красках виртуальной реальности.

Цена: US $23.06 / 1763.05 руб.

Шлифовальная машинка DEKO DKSD125J1 подойдёт для реализации широкого круга задач: для шлифовки рабочих материалов, для проведения столярных работ, при изготовлении декоративных изделий и т.д. Модель обладает гибридным пылесборником, достаточно высокой мощностью 350 Вт и имеет скорость холостого хода 13000 об./мин. Корпус герметичен, за счёт чего срок службы инструмента увеличивается вдвое.

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