Цена: от US $46.99 / 3558.91 руб.

Прибор от официального магазина бренда GVDA объединяет в себе полезные функции двух устройств – металлоискателя и лазерного дальномера. В качестве металлоискателя он пригодится во многих случаях, начиная с обнаружения арматуры и заканчивая поиском электрической проводки внутри стены. Дальномер отличается высокой точностью данных, погрешность которых не превышает 5 мм. Дальность измерения прибора составляет до 40 метров. Источником питания устройства служит аккумулятор на 300 мАч.

Цена: US $10.45 / 791.46 руб.

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Изящная модель плетёного ремня из натуральной кожи великолепно гармонирует, как с деловым стилем, так и повседневным, в том числе хорошо смотрится с джинсами. Можно подобрать мужские и женские варианты разной длины. Ширина мужского ремня составляет 3.5 см, женского – 2.5 см. На выбор предлагается 5 расцветок – насыщенный чёрный, драйвовый бардовый, элегантный коричневый, а также светло и тёмно-коричневый.

Цена: от US $33.19 / 2513.73 руб.

Необычайно стильный рюкзак в винтажном стиле обладает высокой прочностью и вместительностью. Он изготовлен из водонепроницаемого полиуретана, а значит, можно положить в него 15-дюймовый ноутбук и спокойно гулять под дождем. Помимо множества разнообразных отделов, в том числе с молнией, рюкзак оборудован USB- кабелем для подзарядки гаджетов. Размеры изделия – 30 х 18 х 44 см.

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Цена: US $11.99 / 908.09 руб.

Замечательный девайс, позволяющий держать телефон всегда под рукой, исключая возможность его падения во время движения автомобиля. Он подойдёт для всех смартфонов с диагональю экрана до 6.5 дюймов. Держатель можно поворачивать на 360 градусов, он отлично фиксируется на вентиляционном отверстии и выполнен из металла со вставками из АБС-пластика.

Цена: от US $61.08 / 4626.06 руб.

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Очень полезное устройство от бренда Baseus, особенно в условиях суровых русских зим. Прибор позволяет завести мотор даже при лютом морозе за считанные секунды. Пиковый ток прибора составляет 1000 А. Отлично подходит, как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей. Кроме того, благодаря ёмкому аккумулятору на 1200 мАч, пусковое устройство можно применять для зарядки мобильных гаджетов. Доступны два варианта красного и чёрного цвета.

Цена: от US $4.46 / 337.79 руб.

Благодаря этому лёгкому в эксплуатации, надёжному устройству от производителя Ugreen с USB-интерфейсом можно значительно улучшить качество звучания вашего компьютера, ноутбука, планшета, игровой приставки или телефона, и даже создать стереосистему для домашнего кинотеатра. Также есть возможность подключения наушников и микрофона для звукозаписи с настройкой необходимой громкости. При этом устанавливать драйвера для работы карты не нужно.

Цена: от US $87.42 / 6620.99 руб.

Функциональные цифровые часы NORTH EDGE с подсветкой станут прекрасным подарком любому мужчине. Выглядят они очень эффектно, подчёркивая брутальный, независимый стиль. Помимо основного назначения, часы могут выполнять функцию компаса, секундомера, барометра, шагомера, высотомера и термометра. Есть модели с водонепроницаемым корпусом, предназначенные для плавания на максимальной глубине погружения до 50 метров.

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