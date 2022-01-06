Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор ступенчатых свёрл, автомобильный компас и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Автомобильный компас

Цена: от US $38.90 / 2928.80 руб.

Очень полезное устройство с GPS на борту, особенно если вы частенько отправляетесь в дальние поездки или путешествия. Автомобильный компас MR CARTOOL M60, помимо своей основной функции, с высокой точностью показывает угол поворота, время, угол наклона транспортного средства и скорость. Устройство устойчиво к любым испытаниям на прочность, в т.ч. работаем в температурном диапазоне от -40 до 80 градусов.

Набор ступенчатых свёрл

Цена: US $10.08 / 758.93 руб.

реклама

Хороший комплект ступенчатых свёрл, с которыми можно реализовать любую задачу по строительству, ремонту и обработке материалов. Свёрла имеют острый наконечник, который легко проникает даже в твёрдые породы дерева, ПВХ и металлы, создавая идеально ровное отверстие. Все позиции изготовлены из высокопрочной быстрорежущей стали. В комплект входят свёрла размером 4-32 мм, 4-20 мм и 4-12 мм. 

Шлифовальная машина

Цена: от US $23.53 / 1771.59 руб.

Достаточно мощная, износоустойчивая шлифовальная машинка способна справиться с любыми столярными работами, она подходит также для обработки ручных декоративных изделий из дерева. Мощность аппарата – 320 Вт, есть функция ручной настройки скорости в диапазоне 6000-12000 об./мин. Корпус герметичен и не пропускает мусор, что повышает эксплуатационный срок модели. 

Складной автоматический зонт

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $9.13 / 687.40 руб.

Эта восхитительная модель зонта от Xiaomi способна раскрасить серый дождливый день магическими красками. Изделие, выполненное из стекловолокна и алюминиевого сплава, имеет 10 рёбер. Зонт устойчив к деформациям, ржавчине, с ним не страшен даже сильный ветер. Изюминкой модели является наличие светоотражающей полоски, загадочно светящейся в темноте. Зонт закрывается мокрой поверхностью внутрь, сберегая вещи от влаги. 

Пневматический насос

Цена: от US $22.49 / 1693.28 руб.

реклама

Незаменимая вещь для велосипедиста – пневматический насос GIYO GS-02D. Он легко складывается и в сложенном виде обладает компактными размерами 25 см в длину и малым весом в 224 грамма. Насос без труда можно зафиксировать на велосипедной вилке посредством зажима. Максимальное давление – 300 фунтов на кв. дюйм. Для чёткого контроля над процессом накачивания, насос оснащён манометром. Шланг можно вращать на 360 градусов, чтобы проще было выбрать удобное положение. 

Металлическая Bluetooth-колонка

Цена: US $177.00 / 13326.43 руб.

Глядя на эту эффектную инсталляцию в стиле стимпанк, представляющую собой механическую скульптуру механизированного паука, сложно догадаться, что это не только элемент декора, украшающий квартиру, но и хитро задрапированная музыкальная колонка. Модель обладает отличным качеством воспроизводимого звука и поддерживает Bluetooth-подключение. Габариты колонки-инсталляции составляют 11 х 10.5 х 9 см, вес – 251 грамм. 

Беспроводное зарядное устройство

Цена: от US $23.99 / 1806.22 руб.

Беспроводное зарядное устройство от Baseus подходит для всех телефонов iPhone, в том числе для 13, 12 серии поддерживается магнитная функция. Девайс отличается сильным магнитом, благодаря которому мобильное устройство магнитится даже в нетолстом чехле. Есть функция защиты от перегрева и перепада напряжения. Также в комплект входит зарядный кабель длиной 1.5 метра.

AliExpress заплатит: скидки до 70%

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
37
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
16
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
15
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
39
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
17
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
26

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 37
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
75
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
33
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
43
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
21
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
84
Флагманы Xiaomi 12 установили новый рекорд продаж – за 5 минут доход компании составил $300 млн
+
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
9
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
17
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
68
Более 4,5 млн человек забрали подарочную копию Call of Juarez Gunslinger в рамках раздачи в Steam
4
Популярный эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает графический интерфейс консоли
1
Можно ли играть в игры без видеокарты – Core i7-12700K и UHD770 vs Ryzen 7 5700G и VEGA 8 в тесте TG
17
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
8
Официально: следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
22
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26
Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 12 ГБ, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3050 8 ГБ
21

Популярные статьи

Откат парадигмы Intel в 2022 году
85
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
12
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
53
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
15
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
+
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
06:58
Крик гречневого... Майнят милок майнят.. ничто не мешает и они майнят. Все крупные майнерские фермы (от тысячи и более видях) так или иначе завязанны на производителей.. Ой наивный!ой не могу
Российские геймеры переходят на GeForce RTX 3060Ti за 96 000р – 30 видеокарт куплено 5.01 в Ситилинк
cliket
06:58
Ну да, а вам что их не хватает?
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
cliket
06:55
Но тут спорное утверждение про нанометров, я так и не понял кто как считает свои нанометры?
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
cliket
06:53
Интол, амуде, вы два дегенерата которые разучились нормально общатся
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
Денис Рожнов
06:47
Понятно ,что такие дети , как вы 23 летние .Любят все новое ,все в тренде ,что бы идти в ногу со временем .Но вы часто упускаете истину вещей .Все новое ,не всегда надежное !Вы меряете одной игрой "...
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
Данияр Кайбышев
06:42
Тот момент, когда берёшь контроль над всем эфиром себе, а то хозяева по башне настучат
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
Влад Цепин
06:38
А почему - Соленый? Красивее было бы Лысый или Фантомас. Красиво и актуально!
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
Alexshanghaie Noper
06:33
кто такой основатель битка?
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Влад Цепин
06:31
А вы попробуйте основателю битка их сдать. Интересно, примет ли он. Если сдадут сразу 60-70% держателей. Вот тут проявится истинная ценность битка
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Alexshanghaie Noper
06:28
утомил уже этой говноигрой
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем