Цена: от US $38.90 / 2928.80 руб.

Очень полезное устройство с GPS на борту, особенно если вы частенько отправляетесь в дальние поездки или путешествия. Автомобильный компас MR CARTOOL M60, помимо своей основной функции, с высокой точностью показывает угол поворота, время, угол наклона транспортного средства и скорость. Устройство устойчиво к любым испытаниям на прочность, в т.ч. работаем в температурном диапазоне от -40 до 80 градусов.

Цена: US $10.08 / 758.93 руб.

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Хороший комплект ступенчатых свёрл, с которыми можно реализовать любую задачу по строительству, ремонту и обработке материалов. Свёрла имеют острый наконечник, который легко проникает даже в твёрдые породы дерева, ПВХ и металлы, создавая идеально ровное отверстие. Все позиции изготовлены из высокопрочной быстрорежущей стали. В комплект входят свёрла размером 4-32 мм, 4-20 мм и 4-12 мм.

Цена: от US $23.53 / 1771.59 руб.

Достаточно мощная, износоустойчивая шлифовальная машинка способна справиться с любыми столярными работами, она подходит также для обработки ручных декоративных изделий из дерева. Мощность аппарата – 320 Вт, есть функция ручной настройки скорости в диапазоне 6000-12000 об./мин. Корпус герметичен и не пропускает мусор, что повышает эксплуатационный срок модели.

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Цена: от US $9.13 / 687.40 руб.

Эта восхитительная модель зонта от Xiaomi способна раскрасить серый дождливый день магическими красками. Изделие, выполненное из стекловолокна и алюминиевого сплава, имеет 10 рёбер. Зонт устойчив к деформациям, ржавчине, с ним не страшен даже сильный ветер. Изюминкой модели является наличие светоотражающей полоски, загадочно светящейся в темноте. Зонт закрывается мокрой поверхностью внутрь, сберегая вещи от влаги.

Цена: от US $22.49 / 1693.28 руб.

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Незаменимая вещь для велосипедиста – пневматический насос GIYO GS-02D. Он легко складывается и в сложенном виде обладает компактными размерами 25 см в длину и малым весом в 224 грамма. Насос без труда можно зафиксировать на велосипедной вилке посредством зажима. Максимальное давление – 300 фунтов на кв. дюйм. Для чёткого контроля над процессом накачивания, насос оснащён манометром. Шланг можно вращать на 360 градусов, чтобы проще было выбрать удобное положение.

Цена: US $177.00 / 13326.43 руб.

Глядя на эту эффектную инсталляцию в стиле стимпанк, представляющую собой механическую скульптуру механизированного паука, сложно догадаться, что это не только элемент декора, украшающий квартиру, но и хитро задрапированная музыкальная колонка. Модель обладает отличным качеством воспроизводимого звука и поддерживает Bluetooth-подключение. Габариты колонки-инсталляции составляют 11 х 10.5 х 9 см, вес – 251 грамм.

Цена: от US $23.99 / 1806.22 руб.

Беспроводное зарядное устройство от Baseus подходит для всех телефонов iPhone, в том числе для 13, 12 серии поддерживается магнитная функция. Девайс отличается сильным магнитом, благодаря которому мобильное устройство магнитится даже в нетолстом чехле. Есть функция защиты от перегрева и перепада напряжения. Также в комплект входит зарядный кабель длиной 1.5 метра.

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