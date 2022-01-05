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Недорогие и полезные товары с AliExpress: беспроводные наушники, цифровой тестер и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Беспроводные наушники

Цена: US $10.00 / 744.44 руб.

Беспроводные Bluetooth-наушники отличаются от большинства аналогов встроенным МР3-плеером и FM-радиоприёмником. Также при желании можно подключить флеш-карту с любыми треками и медитировать под музыку. Ёмкости аккумулятора в 450 мАч хватает на 10 часов эксплуатации на одном заряде. Модель обладает отличным шумоподавлением и воспроизводит звук в высоком качестве. Есть возможность выбора из двух расцветок.

Цифровой мультиметр

Цена: US $38.19 / 2843.02 руб.

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Универсальный цифровой мультиметр KAIWEETS KM601 будет полезен как электрикам, так и любителям при проверке наличия/отсутствия напряжения, измерениях переменного/постоянного тока, сопротивления и т.д. Прибор имеет яркий широкий дисплей со светодиодной подсветкой для удобной работы при слабом освещении, защиту от перегрева и перегрузок, и работает на 6 батарейках AAA-типа по 1.5 вольта.

Компьютерный коврик

Цена: от US $7.99 / 594.81 руб.

Привлекательный стиль этого компьютерного коврика создаёт завораживающую фантастическую атмосферу за геймерским столом. Коврик имеет многоцветную подсветку с 7 уровнями освещения. Лицевая поверхность изделия микротекстурированная и гладкая, что обеспечивает лёгкий ход мышки. Обратная часть прорезинена, чтобы обеспечивать хорошее сцепление со столом. Можно выбрать шесть разных размеров, от стандартного до закрывающего весь стол. 

Bluetooth-динамик

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $29.94 / 2228.86 руб.

Компактный Bluetooth-динамик в стиле ретро отличается хорошей производительностью, работает на аккумуляторе 2000 мАч, имеет номинальную мощность 5 Вт и чистый звук высокого качества с глубокими сочными басами. Лучший вариант для путешествий и отдыха на природе под любимые музыкальные композиции. В корпусе предусмотрен разъём для смартфона, так что это устройство может выполнять и функцию держателя для мобильного устройства.

Держатель для телефона

Цена: от US $10.82 / 805.49 руб.

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Хорошая вещь, предотвращающая досадное падение телефона со стола. Держатель выполнен из лёгкого качественного алюминия и имеет надёжную складную конструкцию. Он хорошо фиксирует телефон, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что очень удобно для съёмки или просмотра видео. Кроме того, девайс имеет прорезиненное основание, препятствующее скольжению. 

Видео-няня

Цена: от US $49.51 / 3685.73 руб.

С этим компактным и функциональным устройством вы всегда можете знать, что делает ваш ребёнок, в безопасности ли он, тепло ли в комнате. Видео-няня работает на расстоянии до 260 метров. Прибор включает в себя функции видеокамеры и двусторонней трансляции звука в отличном качестве, то есть, вы не только услышите каждый звук в детской, но и сами сможете читать сказки на ночь, если по какой-то причине нужно выйти из квартиры. Есть опция ночного видения. На одном заряде устройство работает 18 часов. 

Цифровой тестер

Цена: US $10.66 / 802.85 руб.

Цифровой тестер ANENG VC1010 - полезная вещь не только для профессиональных мастеров, но и для бытового использования, чтобы всегда можно было определить нарушение проводки в стене. Определяет наличие напряжения в диапазоне 12-1000 вольт. Обнаружение напряжения устройство фиксирует световым и звуковым сигналом. Может работать в трёх режимах чувствительности и способно распознать кабель на глубине до 1 см.

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