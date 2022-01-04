Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальный инструмент, сварочный аппарат и другие
Универсальный инструмент
Цена: от US $8.10 / 603.00 руб.
Благодаря универсальной конструкции этот инструмент от магазина Y-ZL Store, предназначенный для зачистки кабелей, поможет также обжимать наконечники и выполнять дополнительные функции. Можно выбрать из четырёх моделей, каждая из которых несёт в себе свой набор полезных рабочих опций: ножницы по металлу, пассатижи, кусачки, клещи, все инструменты для удобства работы имеют линейную разметку. Ручки прорезинены, что обеспечивает безопасность работы.
Тактическая ручка
Цена: US $10.66 / 802.85 руб.
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Этот удобный и многофункциональный девайс объединяет в компактной лёгкой конструкции ручки множество полезных функций. Вещица выполняет роль стилуса и пригодится для работы со смартфоном, она идеально контактирует с сенсорной панелью. Кроме того, в колпачок встроены такие инструменты, как открывалка, отвёртка, компас и подставка для телефона. Длина изделия – 146 мм, вес – 100 граммов.
Мужские часы
Цена: от US $20.99 / 1562.58 руб.
Мужские кварцевые часы CURREN с хронографом выполнены в оригинальном стиле арт-деко с преобладанием геометрических линий, создающих элегантные узоры. Противоударный и водонепроницаемый корпус часов изготовлен из высокопрочного металлического сплава. Эти часы подходят не только для экстремальных видов спорта, но и для плавания. Широкий ремешок прекрасно гармонирует с корпусом и легко застегивается посредством пряжки.
Портативный заварочный электрочайник
Цена: от US $21.02 / 1564.82 руб.
Уникальная модель от бренда XIAOMI, объединяя в себе функции термоса и чайника, согреет вас горячим напитком в долгой дороге посреди зимней стужи. Объём чайника составляет 400 мл. Вода закипает меньше, чем за 5 минут, причём до 2 часов она остаётся горячей. Есть функция автоматического отключения после закипания. Изделие выполнено из нержавеющей стали и имеет несколько слоев герметичной обработки, за счёт чего вы не обожжётесь, даже если чайник только что вскипел. Габариты – 105 х 240 мм, вес – 300 граммов.
Точечный сварочный аппарат
Цена: от US $36.79 / 2738.80 руб.
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Отличное устройство для выполнения сварочных задач ювелирной точности. Устройство оснащено блоком аккумуляторов ёмкостью 5000 мАч и электронной схемой, которая выдаёт короткие высокомощные импульсы, позволяющие без труда сваривать металл локально. Аппарат также имеет удобный цветной дисплей. Есть возможность выстраивать настройки рабочего режима под себя.
Переходник для жёстких дисков
Цена: US $4.98 / 370.73 руб.
При помощи этого переходника вы без труда за считанные секунды подключите жёсткий диск к своему компьютеру, не тратя время на демонтаж корпуса системного блока. Он пригодится и для того, чтобы дополнить недостаточный под объёму жёсткий диск ноутбука более ёмким внешним диском. Скорость передачи данных составляет 250 МБ/сек, стандарт интерфейса USB 3.0. Также подходит для подключения диска к планшету, ТВ-приставке и даже к телефону.
Электрическая рыбочистка
Цена: от US $26.71 / 1988.40 руб.
Любите рыбу, но терпеть не можете её чистить? Не беда! Ведь теперь есть удобное и простое в использовании устройство, которое выполнит неприятную работу за вас. Электрический прибор справится с рыбой средних и больших размеров. Корпус выполнен из металлических и пластиковых элементов, которые легко моются. Устройство функционирует на аккумуляторе ёмкостью 2000 мАч, скорость мотора – 6800 об./мин. Размеры девайса – 265 х 56 мм.
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