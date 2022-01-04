Цена: от US $8.10 / 603.00 руб.

Благодаря универсальной конструкции этот инструмент от магазина Y-ZL Store, предназначенный для зачистки кабелей, поможет также обжимать наконечники и выполнять дополнительные функции. Можно выбрать из четырёх моделей, каждая из которых несёт в себе свой набор полезных рабочих опций: ножницы по металлу, пассатижи, кусачки, клещи, все инструменты для удобства работы имеют линейную разметку. Ручки прорезинены, что обеспечивает безопасность работы.

Цена: US $10.66 / 802.85 руб.

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Этот удобный и многофункциональный девайс объединяет в компактной лёгкой конструкции ручки множество полезных функций. Вещица выполняет роль стилуса и пригодится для работы со смартфоном, она идеально контактирует с сенсорной панелью. Кроме того, в колпачок встроены такие инструменты, как открывалка, отвёртка, компас и подставка для телефона. Длина изделия – 146 мм, вес – 100 граммов.

Цена: от US $20.99 / 1562.58 руб.

Мужские кварцевые часы CURREN с хронографом выполнены в оригинальном стиле арт-деко с преобладанием геометрических линий, создающих элегантные узоры. Противоударный и водонепроницаемый корпус часов изготовлен из высокопрочного металлического сплава. Эти часы подходят не только для экстремальных видов спорта, но и для плавания. Широкий ремешок прекрасно гармонирует с корпусом и легко застегивается посредством пряжки.

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Цена: от US $21.02 / 1564.82 руб.

Уникальная модель от бренда XIAOMI, объединяя в себе функции термоса и чайника, согреет вас горячим напитком в долгой дороге посреди зимней стужи. Объём чайника составляет 400 мл. Вода закипает меньше, чем за 5 минут, причём до 2 часов она остаётся горячей. Есть функция автоматического отключения после закипания. Изделие выполнено из нержавеющей стали и имеет несколько слоев герметичной обработки, за счёт чего вы не обожжётесь, даже если чайник только что вскипел. Габариты – 105 х 240 мм, вес – 300 граммов.

Цена: от US $36.79 / 2738.80 руб.

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Отличное устройство для выполнения сварочных задач ювелирной точности. Устройство оснащено блоком аккумуляторов ёмкостью 5000 мАч и электронной схемой, которая выдаёт короткие высокомощные импульсы, позволяющие без труда сваривать металл локально. Аппарат также имеет удобный цветной дисплей. Есть возможность выстраивать настройки рабочего режима под себя.

Цена: US $4.98 / 370.73 руб.

При помощи этого переходника вы без труда за считанные секунды подключите жёсткий диск к своему компьютеру, не тратя время на демонтаж корпуса системного блока. Он пригодится и для того, чтобы дополнить недостаточный под объёму жёсткий диск ноутбука более ёмким внешним диском. Скорость передачи данных составляет 250 МБ/сек, стандарт интерфейса USB 3.0. Также подходит для подключения диска к планшету, ТВ-приставке и даже к телефону.

Цена: от US $26.71 / 1988.40 руб.

Любите рыбу, но терпеть не можете её чистить? Не беда! Ведь теперь есть удобное и простое в использовании устройство, которое выполнит неприятную работу за вас. Электрический прибор справится с рыбой средних и больших размеров. Корпус выполнен из металлических и пластиковых элементов, которые легко моются. Устройство функционирует на аккумуляторе ёмкостью 2000 мАч, скорость мотора – 6800 об./мин. Размеры девайса – 265 х 56 мм.

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