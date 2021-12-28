Цена: от US $16.25 / 1194.70 руб.

Мы нередко сталкиваемся с проблемой ржавчины и грязи на металлических, керамических изделиях. Но теперь этот вопрос можно решить за считанные минуты при помощи лёгкого в работе, компактного ручного пескоструйного пистолета. Он очистит от коррозии и грязи любое изделие. Инструмент подключается к воздушному компрессору. Есть возможность регулировать мощность, также предусмотрено наличие фильтра для продления срока службы прибора.

Цена: US $7.86 / 577.87 руб.

реклама

Отныне вы можете держать под рукой все необходимые насадки для зарядного кабеля, не боясь их потерять. USB-кабель ACCEZZ включает в себя три магнитных штекера Lightning, USB-C и micro-USB. Все они хранятся в одном футляре. Кабель обладает высокой гибкостью и прочностью. Тестирование показало, что срок его службы превышает 5000 сгибов. Кроме того, модель поддерживает функцию быстрой зарядки.

Цена: US $33.82 / 2486.45 руб.

Идеальный рабочий инструмент для проведения ремонта электронной техники, в том числе планшетов, компьютеров, смартфонов. Есть поддержка двух режимов крутящего момента: 3 Нм и 0.2 Нм. Скорость оборотов может достигать 200 об./мин. В комплект входит 56 бит, и кабель зарядки с разъемом microUSB. Ёмкость аккумулятора составляет 0.5 Ач. Кроме того, в наборе есть медиатор, магнетизатор, подставка, кейс для хранения и другие полезные приспособления.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $16.25 / 1194.70 руб.

Мы нередко сталкиваемся с проблемой ржавчины и грязи на металлических, керамических изделиях. Но теперь этот вопрос можно решить за считанные минуты при помощи лёгкого в работе, компактного ручного пескоструйного пистолета. Он очистит от коррозии и грязи любое изделие. Инструмент подключается к воздушному компрессору. Есть возможность регулировать мощность, также предусмотрено наличие фильтра для продления срока службы прибора.

Цена: US $27.33 / 2010.34 руб.

реклама

Яркий, лёгкий фонарик NexTool обладает высокой мощностью в 2000 люмен. Изделие имеет пять режимов работы, в том числе самый сильный, позволяющий осветить пространство большой комнаты для работы. Фонарь оснащён противоударным герметичным корпусом, который не боится воды. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, одного заряда хватает на 140 часов работы, подзарядка идёт по кабелю Type-C.

Цена: от US $22.44 / 1649.79 руб.

Если на вашем компьютере или ноутбуке не хватает места для хранения аудио, фото и видеофайлов, вы можете увеличить объёмы памяти с помощью мощной качественной модели SSD-диска от бренда KingSpec. Он обладает высокой скоростью считывания информации 450 Мбит/с, выполнен из алюминиевого сплава и имеет не только лёгкий вес, но и миниатюрные габариты 8.1 х 4.2 см. Можно выбрать из нескольких вариантов с объёмом памяти от 120 ГБ до 960 ГБ красного, синего, чёрного и серого цвета.

Цена: US $15.42 / 1133.68 руб.

Лёгкий, компактный и стильный повербанк позволяет заряжать одновременно до пяти устройств. Есть порты Type‑C, USB‑A, а также функция быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0 на мощности 18 Вт в обе стороны. Устройство оснащено светодиодным индикатором уровня заряда. Среди полезных функций можно назвать надёжную защиту от перегрева, перегрузок, перезаряда, перенапряжения. Ёмкость аккумулятора составляет 30 000 мАч. Рабочая температура устройства находится в диапазоне 5-45 градусов.

Цена: от US $17.99 / 1322.63 руб.

Создайте атмосферу волшебства в вашем доме с этим стильным, мощным лазерным видеопроектором. Модель отличается от аналогов высочайшим качеством проецирования и широким выбором цветов свечения. Кроме того, есть функция таймера и реагирования на голосовые команды. И, наконец, самый приятный бонус – это устройство способно синхронизироваться со звучащей в доме музыкой, создавая феерию бликов и огней в такт любимому треку.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!