Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: пескоструйный пистолет, аккумуляторная отвёртка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Ручной пескоструйный пистолет

Цена: от US $16.25 / 1194.70 руб.

Мы нередко сталкиваемся с проблемой ржавчины и грязи на металлических, керамических изделиях. Но теперь этот вопрос можно решить за считанные минуты при помощи лёгкого в работе, компактного ручного пескоструйного пистолета. Он очистит от коррозии и грязи любое изделие. Инструмент подключается к воздушному компрессору. Есть возможность регулировать мощность, также предусмотрено наличие фильтра для продления срока службы прибора.

USB-кабель 3 в 1

Цена: US $7.86 / 577.87 руб.

реклама

Отныне вы можете держать под рукой все необходимые насадки для зарядного кабеля, не боясь их потерять. USB-кабель ACCEZZ включает в себя три магнитных штекера Lightning, USB-C и micro-USB. Все они хранятся в одном футляре. Кабель обладает высокой гибкостью и прочностью. Тестирование показало, что срок его службы превышает 5000 сгибов. Кроме того, модель поддерживает функцию быстрой зарядки.

Аккумуляторная отвёртка

Цена: US $33.82 / 2486.45 руб.

Идеальный рабочий инструмент для проведения ремонта электронной техники, в том числе планшетов, компьютеров, смартфонов. Есть поддержка двух режимов крутящего момента: 3 Нм и 0.2 Нм. Скорость оборотов может достигать 200 об./мин. В комплект входит 56 бит, и кабель зарядки с разъемом microUSB. Ёмкость аккумулятора составляет 0.5 Ач. Кроме того, в наборе есть медиатор, магнетизатор, подставка, кейс для хранения и другие полезные приспособления. 

Ручной пескоструйный пистолет

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $16.25 / 1194.70 руб.

Мы нередко сталкиваемся с проблемой ржавчины и грязи на металлических, керамических изделиях. Но теперь этот вопрос можно решить за считанные минуты при помощи лёгкого в работе, компактного ручного пескоструйного пистолета. Он очистит от коррозии и грязи любое изделие. Инструмент подключается к воздушному компрессору. Есть возможность регулировать мощность, также предусмотрено наличие фильтра для продления срока службы прибора. 

Перезаряжаемый фонарик

Цена: US $27.33 / 2010.34 руб.

реклама

Яркий, лёгкий фонарик NexTool обладает высокой мощностью в 2000 люмен. Изделие имеет пять режимов работы, в том числе самый сильный, позволяющий осветить пространство большой комнаты для работы. Фонарь оснащён противоударным герметичным корпусом, который не боится воды. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, одного заряда хватает на 140 часов работы, подзарядка идёт по кабелю Type-C.

Внешний SSD-диск

Цена: от US $22.44 / 1649.79 руб.

Если на вашем компьютере или ноутбуке не хватает места для хранения аудио, фото и видеофайлов, вы можете увеличить объёмы памяти с помощью мощной качественной модели SSD-диска от бренда KingSpec. Он обладает высокой скоростью считывания информации 450 Мбит/с, выполнен из алюминиевого сплава и имеет не только лёгкий вес, но и миниатюрные габариты 8.1 х 4.2 см. Можно выбрать из нескольких вариантов с объёмом памяти от 120 ГБ до 960 ГБ красного, синего, чёрного и серого цвета.

Портативный внешний аккумулятор

Цена: US $15.42 / 1133.68 руб.

Лёгкий, компактный и стильный повербанк позволяет заряжать одновременно до пяти устройств. Есть порты Type‑C, USB‑A, а также функция быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0 на мощности 18 Вт в обе стороны. Устройство оснащено светодиодным индикатором уровня заряда. Среди полезных функций можно назвать надёжную защиту от перегрева, перегрузок, перезаряда, перенапряжения. Ёмкость аккумулятора составляет 30 000 мАч. Рабочая температура устройства находится в диапазоне 5-45 градусов. 

Лазерный проектор

Цена: от US $17.99 / 1322.63 руб.

Создайте атмосферу волшебства в вашем доме с этим стильным, мощным лазерным видеопроектором. Модель отличается от аналогов высочайшим качеством проецирования и широким выбором цветов свечения. Кроме того, есть функция таймера и реагирования на голосовые команды. И, наконец, самый приятный бонус – это устройство способно синхронизироваться со звучащей в доме музыкой, создавая феерию бликов и огней в такт любимому треку. 

Всё для авто и мото: скидки до 70%!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
3
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
19
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
18 декабря 2021 66
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 32
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
24 декабря 2021 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
23 декабря 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: Mages of Mystralia
87
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
116
27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
+
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
26
Подтверждена официальная дата и время запуска MIUI 13
+
Ведьмак 3 вернулась в топ Steam, а фанатские модификации дают игре новую жизнь на мощном железе
9
Steam в Китае не блокировали: магазин упал из-за неслыханного наплыва геймеров во время распродаж
6
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
15
HDMI 2.1a может улучшить внешний вид фильмов и игр на вашем ПК
20
LG на CES 2022 представит два новых гибких OLED-решения
1
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
8
3dcenter назвал NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB самой бессмысленной видеокартой за долгое время
20
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
148
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
2
Китайскую видеокарту Fenghua Gaming показали в видео тестовой демонстрации
40
Процессоры Intel Core i3-12300 и 12100 показали высокую производительность в играх
38
Процессоры Intel Core i3-12100, Core i3-12300 и Core i5-12400 протестированы до их запуска
5
Бета-тестирование отечественной ОС «Аврора» будет расширено
5
На Geekbench появился смартфон серии Realme GT с процессором Snapdragon 888 5G и 12 ГБ ОЗУ
+
Хардкорный боевик Ready or Not стартовал с первого места в недельном чарте продаж в Steam
+

Популярные статьи

Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
16
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
20
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
237
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
49
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
26
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
19
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
14
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
13
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
3

Сейчас обсуждают

A224
11:00
когда есть супернадёжный fsp за 3 тыщи, ксасы это лютое позорище от которого отмываться годами аэрокулу
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
omoikane
10:57
Ой да ладно, VX были дешевками да иногда пыхали, а у кого то годами работают. Из недавнего вполне себе среднебюджетные БП от гиги пыхали(а не бюджетки), тоже в игнор этот бренд добавьте. В свое время ...
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
Дмитрий Крутов
10:57
Деньги у меня есть, но... Ты просто обычный ждун, даже читать этот выброс не буду.
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
Alex
10:54
"Эксперты" РБК никогда ничего не исключают...
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
Oxaen
10:54
Большенство сидит на интеле, а амд плетется за ним.
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
Evgeniy Som
10:53
А какая разница какие отзывы если тут оцениваются продажи.
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
vanyaindigo
10:51
Так если NFT - это запись в блокчейне, то в каком? Почему нет ответа на этот вопрос?
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
SweetLow
10:49
>нынешние проблемы Intel копились на протяжении десяти лет При этом задайтесь вопросом - а были ли от этого хоть какие-то проблемы у прошлого РУКОВОДСТВА и есть ли они сейчас? Нет, у этих эффективных ...
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
Александр Дедок
10:47
64 бит шина памяти? Майнинг? Месье знает толк в извращениях
В сеть попало изображение кристалла чипа Navi 24
eXotic
10:44
сейчас если зайти на али, и найти самый дешевый новый 5600Г ( 17 246 ) в приложении будет купон 2500р от али с монетами и купонами продавца в корзине получается 14 421р, налога нету
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем