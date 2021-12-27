Цена: от US $18.55 / 1363.80 руб.

Очень мощная модель повербанка PINZHENG, оснащенная кабелями с разными разъемами, подходит для заряда любых устройств, от телефонов до планшетов, ноутбуков. Есть удобная индикация остатка заряда, кроме того, имеется функция беспроводной зарядки. Повербанк оснащен аккумулятором емкостью от 10 000 до 20 000 мАч в зависимости от конфигурации, мощности которого хватает, чтобы заряжать до 4-х устройств одновременно.

Цена: US $12.87 / 946.20 руб.

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Будильник Xiaomi Cleargrass успешно сочетает в себе свойства сразу нескольких полезных устройств – часов, будильников, измерителя влажности воздуха и термометра. Имеется подсветка экрана. Минималистичный стиль изделия идеально впишется в любой дизайн дома. Управление может осуществляться посредством кнопки или через приложение «My Home». Есть тонкие настройки, в том числе возможность менять мелодию будильника, громкость, включать режим повтора и т.д.

Цена: от US $35.34 / 2598.20 руб.

С современной и модернизированной электрической зубной щеткой Xiaomi Soocas X3U можно добиться профессионального эффекта ухода за улыбкой. Модель имеет 4 насадки, удобный чехол и быструю зарядку. Кроме того, имеется функция защиты от брызг. Одного заряда хватает на 25 дней использования. Настройки можно осуществлять в приложении по Bluetooth соединению.

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Цена: от US $24.35 / 1790.21 руб.

Мужской рюкзак Fenruien подойдет активному студенту или увлеченному туристу. Он имеет привлекательный дизайн с преобладанием геометрических форм. Рюкзак оснащен очень полезной функцией «анти-вор», при этом, сам материал – водонепроницаемый. Есть порт для USB-зарядки. Изделие очень вместительное, имеет множество отделов для крупных и мелких предметов.

Цена: от US $100.33 / 7376.27 руб.

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Идеальная куртка для лютых холодов бренда Tiger force подойдет даже для жителей крайнего севера. Куртка имеет привлекательный дизайн, выглядит брутально и стильно. Имеется съемная меховая отделка, ветрозащитный ворот, защищающий в промозглый ветер. Для хранения вещей продумано 7 карманов. Линию талии можно регулировать. Материал – водостойкий, так что в такой куртке не страшен ни снег, ни ветер, ни дождь. Можно выбрать из 4 расцветок.

Цена: от US $8.15 / 599.19 руб.

Такой практичный комплект всегда должен быть под рукой автомобилиста. Здесь есть несколько ключевых инструментов высокого качества для ремонта шин – это инструмент для установки ремонтных полосок и сами полоски, приспособление для извлечения посторонних частиц из колес, прочные перчатки, манометр для шин и удобный кейс. В магазине также есть более широкие комплектации с наличием манометра, плоскогубцев, ножа и других полезных инструментов.

Цена: US $4.96 / 364.66 руб.

С этими стельками любой мороз будет вам нипочем. Изделие оснащено надежным, высокопрочным нагревательным элементом, который будет обеспечивать тепло даже при самой низкой температуре. Стельки можно заряжать через специальный кабель, причем, длины кабеля вполне хватит, чтобы проводить подзарядку во время ходьбы, просто положив повербанк в карман куртки. Габариты стелек можно укорачивать по специальной разметке. Доступен выбор размеров от 35 до 46.

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