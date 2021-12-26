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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, телевизор, электромельница и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Универсальный набор инструментов

Цена: от US $20.34 / 1495.40 руб.

В этом комплекте DEKO вы найдёте всё, что только может пригодиться во время строительства и ремонта, в том числе и ремонта электроники. Широчайший перечень всевозможных инструментов упакован в удобный, компактный кейс с отделами под каждую позицию. Здесь вы найдёте свёрла, гаечные ключи, молотки, пилки, нож, биты, отвёртки, рулетку – свыше тридцати наименований для всех видов работ. Инструменты выполнены из высокопрочной, нержавеющей стали. Каждое изделие имеет прорезиненную, нескользящую ручку. 

Домашняя электромельница

Цена: US $52.80 / 3881.86 руб.

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С этим замечательным, ультрамощным кухонным прибором приготовление любых, даже самых изысканных блюд будет намного проще, быстрее и приятнее. Мельница способна измельчить любой продукт за считанные секунды. В ней можно перемалывать кофейные зёрна, орехи и специи. На выбор предлагается две комплектации. Мощность мотора первой составляет 2500 Вт, второй – 4100 Вт. Скорость – 3600 об./мин. Тонкость измельчения варьируется от 50 до 300 меш в зависимости от установленного режима.

Электрическая тепловая пушка 

Цена: US $44.16 / 3246.65 руб.

Суровые зимы теперь не проблема, теперь можно создать атмосферу уюта и тепла с этой замечательной моделью тепловой установки ЗУБР, которая обогреет даже большую комнату до 35 кв. м за считанные минуты. Также подходит для туристических походов для отопления палаток, вес прибора – 4 кг. Есть функция защиты от перегрева и плавная регулировка режимов. 

Мультитул

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $13.31 / 978.55 руб.

Этот многофункциональный девайс от бренда HAMMER обеспечит вас всеми необходимыми бытовыми приспособлениями в путешествии. В мультитул входит нож, открывалка, штопор, лопатка и вилка, т.е. всё то, что может пригодиться в туристическом походе или на уикенде в лесной тиши. Инструменты очень прочные, их непросто сломать, складываются одним движением. В сложенном виде мультитул легко помещается в карман и весит всего 500 граммов. 

Телевизор

Цена: US $327.25 / 24059.45 руб.

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Отличный телевизор Xiaomi Mi TV с диагональю 32 дюйма станет украшением вашей гостиной или спальни. Он оснащён всеми современными функциями и удивит изумительным качеством изображения и звука. Насыщенные сочные краски, глубокий бас, возможность фиксации на стену, а также акционный бонус в виде роутера – те преимущества, которые выделяют данную модель на фоне многочисленных аналогов. 

Сумка для велосипеда

Цена: US $17.48 / 1285.13 руб.

Если вы заядлый велосипедист, то наверняка знаете цену хорошей, добротной, вместительной сумке, которая хорошо фиксируется на руле. Данная модель – идеальный вариант. В неё можно положить всё, что угодно, от электроники до бытовых вещей. Есть несколько отделов, в том числе с замком для крупных и мелких вещей. Сумка водонепроницаемая, так что даже если вы попадёте в дождь, можете не тревожиться за сохранность дорогого смартфона, планшета или документов. 

Двухслойный вакуумный термос

Цена: от US $13.83 / 1016.78 руб.

Этот отличный термос согреет вас в холода. Объём – 500 мл. Корпус выполнен качественно, он полностью герметичен, имеет пятислойную изоляцию и держит тепло до 24 часов. Крышка – это чашка, которая сохраняет тепло до 2 часов. Термос выполнен из гипоаллергенного материала, устойчивого к падениям, коррозии и прочим повреждениям. Изделие компактное, поэтому вы всегда сможете взять его с собой в дорогу, на работу или на отдых. 

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