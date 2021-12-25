Цена: US $23.96 / 1761.54 руб.

Цифровой мультиметр BSIDE отличается высокой точностью измерений и надежностью работы. Модель имеет широкий 3.5-дюймовый дисплей и тонкий корпус шириной всего 12 мм. Благодаря компактным габаритам, мультиметр всегда можно взять с собой, положив в карман. Прибор подбирает измеряемый параметр автоматически. Есть функция прозвона. При помощи мультиметра можно измерить частоту, сопротивление и напряжение. Кроме того, в устройство встроен фонарик для удобной работы при плохом освещении.

Цена: US $36.12 / 2655.55 руб.

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С помощью этого универсального устройства, вы забудете про усталый внешний вид, а уже через 2 недели ежедневного применения массажера, увидите заметные положительные результаты. Умный массажер хорошо разглаживает морщинки, улучшает кровообращение, снимает отечность и устраняет темные круги. Он обладает очень компактными габаритами 15 х 9.5 х 1.7 см, и поэтому приборчик всегда можно взять с собой в дорогу.

Цена: от US $25.14 / 1848.30 руб.

Стильные смарт-часы SENBONO S10+ имеют красивый дизайн и обилие полезных, современных функций. Здесь есть анализ сердечного ритма, давления, мониторинг дневной активности, график напоминаний о встрече/приеме препаратов или напитков. Кроме того, часы имеют встроенный будильник и секундомер, а также они водонепроницаемые. На одном заряде часы работают до 45 суток.

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Цена: US $19.26 / 1416.00 руб.

Беспроводная колонка от магазина Nisheng оснащена аккумулятором емкостью 1800 мАч, обеспечивающим долгую работу на одном заряде до 10 часов, и ярким светодиодным фонариком. Корпус имеет водонепроницаемое покрытие, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой даже в дождливый день или на пляже. Модель воспроизводит чистый, громкий звук в изумительном качестве. Можно выбрать из нескольких расцветок – зеленой, голубой, красной и традиционной черной.

Цена: от US $3.59 / 263.94 руб.

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Умная светодиодная лампочка на 10/15 Вт оснащена датчиком движения, который реагирует на уровень освещения в помещении, т.е. с началом темноты, она включается и выключается автоматически на рассвете. Угол освещения составляет 270 градусов. Есть возможность выбора из нескольких вариантов свечения – белого, желтого и оранжевого.

Цена: US $46.09 / 3388.54 руб.

Мужская сумка от бренда Contact’S выполнена из натуральной кожи и отличается элегантным дизайном. Она имеет качественный пошив, прочный ремень, который вы можете отрегулировать под свои размеры, и удобный зацеп для вешалки. Также предусмотрены несколько отделений, в том числе с замком. В сумку можно положить 9.7-дюймовый планшет, документы и другие необходимые вещи. Идеальный вариант для офисных работников.

Цена: от US $4.05 / 298.06 руб.

Bluetooth-гарнитура SANLEPUS V9, обладает стильным дизайном, эргономичными амбушюрами для ушей и отличными техническими характеристиками. Вы сможете не только слушать музыку в прекрасном качестве, но и принимать, совершать телефонные звонки. Чувствительность составляет 120±5 дБ. Устройство совместимо со всеми популярными брендами смартфонов. Время работы до 8 часов, в режиме ожидания около 240 часов. В комплекте прилагается USB-зарядка.

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