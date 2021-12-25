Цена: от US $10.14 / 745.49 руб.

Беспроводные наушники FLOVEME имеют компактные мягкие амбушюры и станут идеальным подарком для настоящих меломанов, потому что такого глубокого, сочного, чистого звука, какой выдает эта модель, смогут предоставить лишь немногие бренды. На одном заряде наушники работают 4 часа. Для пополнения уровня заряда, в комплекте с ними идет специальный кейс, который также используется и для их хранения.

Цена: US $12.59 / 925.62 руб.

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Настольная лампа бренда YAGE поможет сделать работу за компьютером в вечернее время комфортнее и приятнее. Лампа легко фиксируется на любой поверхности и имеет длинную, гибкую длинную ножку, которую можно поворачивать и наклонять по своему усмотрению. Модель имеет три режима освещения и включается легким нажатием на сенсорную кнопку. От аккумуляторного заряда работает до 4 часов.

Цена: от US $1.49 / 109.54 руб.

Эта модель представляет собой легкую конструкцию, состоящую из двух элементов, скрепляющихся посредством магнита. Такая конфигурация обезопасит телефон от падения со стола при случайном зацеплении шнура. Штекер после зарядки можно оставлять в мобильном устройстве в качестве заглушки, защищающей разъем от попадания пыли. Есть насадки для Type‑C, miniUSB и iPhone. Длина кабеля варьируется от 1 до 3 метров в зависимости от модели.

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Цена: от US $26.11 / 1919.61 руб.

Надежное, функциональное 4.3-дюймовое зеркало заднего вида с камерой Full HD идеально подойдет для любого транспортного средства. Изделие оснащено жидкокристаллическим дисплеем хорошего качества. Имеются и дополнительные опции – возможность циклической записи, функция мониторинга парковки, G-сенсор, анализ движения и т.д. При желании, можно выбрать комплектацию с камерой заднего вида.

Цена: от US $9.90 / 727.85 руб.

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Это замечательное светодиодное зеркальце Xiaomi Mijia не оставит равнодушной ни одну модницу. Изделие имеет удобное сенсорное управление с возможностью регулировки уровня яркости и угла наклона. Такое зеркало для макияжа всегда можно взять с собой, положив в косметичку, оно не займет много места, имеет очень привлекательный дизайн, так что вполне может стать хорошим подарком очаровательной девушке.

Цена: от US $11.99 / 881.51 руб.

Изящная, стильная модель мужских часов от бренда CRRJU сразу привлекает внимание своим неординарным, экстравагантным дизайном. Часы имеют ударопрочный, водонепроницаемый корпус и отличаются высоким уровнем выносливости к любым проверкам на прочность. Они функционируют на кварцевой механике и обеспечивают высокую точность и четкость работы. Ширина циферблата – 40 мм, толщина – всего 7 мм, такие габариты придают модели гладкий, элегантный вид.

Цена: US $19.87 / 1460.84 руб.

Великолепная, функциональная мини-клавиатура SeenDa с поддержкой Bluetooth 3.0 откроет перед вами новые горизонты комфортной печати. Клавиши очень мягкие, реагируют на малейшее касание. Сенсорная панель работает четко. Модель совместима с Windows, iOS и Андроид. Можно подсоединить к ПК, ноутбуку, а также к игровой консоли, медиаплееру и другим устройствам.

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