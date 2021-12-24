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Недорогие и полезные товары с AliExpress: универсальные пассатижи, светодиодная лента и другие

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Универсальные пассатижи

Цена: от US $11.83 / 870.64 руб.

Этот практичный инструмент изготовлен из хромованадиевой стали. Для лучшего удержания болтов и другого крепежа предусмотрены дополнительные зубцы. Помимо основной функции, пассатижи имеют блок-стриппер, чтобы без труда зачищать провода диаметром от 1 до 6 мм и кусачки. Ручки имеют прорезиненные вставки, предотвращающие скольжение. Использовать этот инструмент приятно и легко, он отлично справляется со своими задачами и не сломается даже в ходе интенсивной, напряженной работы.

Беспроводное зарядное устройство

Цена: US $14.08 / 1036.23 руб.

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При помощи этого мощного, компактного устройства бренда HOCO вы сможете одновременно подпитывать два устройства. В устройстве предусмотрена функция быстрой зарядки, есть индикатор уровня заряда. Максимальная выходная мощность составляет 10 Вт. Изделие изготовлено из прочного АБС-пластика, устойчивого к внешним повреждениям. В комплектацию входит также кабель Type-C. 

Беспроводные наушники

Цена: US $31.19 / 2295.45 руб.

Идеальный вариант, если вы часто говорите по телефону и предпочитаете не отвлекаться от своих повседневных дел. Наушники SoundPEATS TrueAir 2 имеют достойную систему шумоподавления. Есть поддержка Bluetooth 5.2 и сенсорное управление, также они имеют надёжную защиту от влаги. На одном заряде наушники работают до 5 часов. Покупателю предлагается широчайшая цветовая гамма от стандартных чёрных до бирюзовых. 

Светодиодная лента

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $3.62 / 266.42 руб.

Создайте ощущение волшебства в вашем доме одним движением! Теперь это стало возможным при помощи удивительной по своим свойствам светодиодной ленты. Она водонепроницаемая, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, легко крепится на любую поверхность, имеет 4 режима яркости и 16 цветов. Регулировать освещение и настраивать сценарии работы можно через телефон. Покупателю предлагается широчайший выбор конфигураций на любой вкус.

Кабель-удлинитель USB 3.0

Цена: от US $2.59 / 190.61 руб.

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При помощи этого устройства, вы без труда выведете USB-порт на рабочий стол, чтобы не искать его в потёмках системного блока всякий раз, когда появляется необходимость его использования. Удлинитель Ugreen отлично работает с модемами, обеспечивая лучшую работу устройства. Скорость передачи данных удлинителя достигает 5 Гбит/сек. Изделие имеет надёжную защиту от повреждений и перегибов. 

ТВ-приставка

Цена: от US $39.38 / 2898.19 руб.

Данная модель ТВ-приставки Xiaomi Mi TV Stick порадует вас высоким разрешением 1920 х 1080 пикселей в 2К качестве. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, внутренней памяти – 8 ГБ, этих параметров вполне хватает, чтобы приставка работала великолепно, без лагов. Предусмотрена опция Chromecast для трансляции видео с мобильного устройства. Есть подключение по Bluetooth и работа с голосовыми командами. Кроме того, в комплектацию входит аккуратный пульт управления. 

Домашняя камера

Цена: US $23.00 / 1692.70 руб.

Камера Xiaomi YI снимает в http://alii.pub/66j4ltхорошем разрешении 1080 пикселей 20 FPS. Запись сохраняется на карту памяти Micro SD объёмом до 32 ГБ или в облаке. Камера синхронизируется со смартфоном, т.е. вы можете следить за ситуацией в доме даже на расстоянии. Через телефон также можно начинать и останавливать запись, включать датчик движения, который будет записывать видео по факту возникновения активности в помещении для экономии объёма памяти.

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