Цена: US $7.99 / 592.46 руб.

Замечательное изделие, которое экономит ваше время и силы, затачивая ножи до идеального состояния за считанные секунды. Модель подходит также и для заточки ножниц. На боковой части устройства имеется прорезь для осуществления ручной заточки. Автоматический режим включается кнопкой, расположенной на боковой панели. Для безопасности процесса работы, устройство покрыто пластиком и имеет мягкую вставку для руки.

Цена: от US $13.82 / 1024.76 руб.

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Это уникальное изделие 2 в 1 одновременно выполняет функции надёжного чехла, защищающего ваш телефон от влаги, падений и иных агрессивных факторов окружающей среды, и является аккумулятором для подзарядки смартфона. Ёмкость аккумулятора варьируется от 4800 до 10 000 мАч в зависимости от модели. Чехол включается простым нажатием на кнопку, причём есть защита от перезаряда. Можно выбрать чехол под свою модель, в том числе для iPhone 6 и даже 13 модели.

Цена: от US $35.04 / 2598.24 руб.

Рюкзак от бренда Tigernu изготовлен из плотного, прочного материала оксфорд, который не пропускает влагу. Имеется множество вместительных отделений, в том числе отделы под замком, а также очень удобные наружные карманы для телефона и мелких вещей. Предусмотрена двухслойная молния, которая защищает рюкзак от воров. И, наконец, последней фишкой изделия является наличие USB‑порта для зарядки гаджетов и мини-джек для наушников. Можно приобрести модель с кодовым замком.

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Цена: US $39.17 / 2904.48 руб.

Одна из лучших моделей, отличающаяся высочайшим качеством. Отвёртка Bosch Go 2 оснащена аккумулятором ёмкостью 1500 мАч. Крутящий момент при максимальном режиме достигает 1200 оборотов в минуту. Корпус отвёртки оснащён мягкими вставками, препятствующими скольжению. Здесь же расположена кнопка включения и переключатель скоростей, также имеется световой индикатор зарядки. В комплект входит зарядный кабель, 2 биты и кейс для хранения.

Цена: от US $20.99 / 1556.42 руб.

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Игровая гарнитура 2 в 1 EKSA имеет встроенные пятидесятимиллиметровые драйверы, которые обеспечивают потрясающий глубокий звук. Микрофон в прочной оплётке записывает аудио в безупречном качестве и отличается хорошим шумоподавлением. Гарнитура подходит, как для игр, так и для прослушивания любимых песен. В комплектацию входит также удобный чехол и аудиоразветвитель.

Цена: US $8.60 / 637.70 руб.

Посредством универсального ИК-пульта дистанционного управления Tuya можно управлять не только телевизором, но и любой другой техникой через смартфон. В общем счёте данная модель поддерживает управление бытовой техникой 4000 брендов и подходит практически для любого устройства. При помощи пульта можно включать и настраивать приборы, причём даже находясь вне границ дома.

Цена: US $23.80 / 1764.78 руб.

Мощный внешний аккумулятор на 50 000 мАч от бренда ASOMETECH имеет всего семь разъёмов, в их числе на вход работают порты microUSB, Lightning и USB-C, а на выход четыре USB-A. Это одна из немногих моделей, которая позволяет подключать одновременно до четырёх гаджетов. На передней панели корпуса расположен удобный дисплей, чтобы наблюдать за уровнем заряда. Торцевая часть имеет два светодиода, которые могут использоваться в качестве фонарей в тёмное время суток.

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