Цена: от US $12.09 / 896.48 руб.

Аккумуляторная отвёртка Deko отличается высоким качеством и функциональностью. Есть возможность настраивать крутящий момент. Ручка легко регулируется для вашего удобства. Кроме того, имеется индикатор заряда и светодиодная подсветка для работы в тёмное время суток. Инструмент работает на аккумуляторе ёмкостью 1.3 мАч. Скорость вращения достигает 220 об./мин. В комплектацию входит USB‑кабель, можно заказать ещё кейс и набор бит.

Цена: от US $25.19 / 1867.85 руб.

реклама

Сетевой фильтр ORICO можно выбрать из трёх моделей – на 4, 6 и 8 розеток. Все модели имеют USB-разъёмы. Общая мощность электроприборов, которую выдерживает удлинитель – 4 000 Вт. Максимальная сила тока равна 16 А. Данная модель хороша тем, что имеет защиту от короткого замыкания, перегрева, что обеспечивает сохранность подключенных приборов даже при скачках напряжения. Можно выбрать изделие чёрного и белого цветов.

Цена: от US $29.99 / 2223.78 руб.

Стильная и достаточно мощная, чтобы обеспечить качественное освещение рабочего пространства, настольная лампа Baseus фиксируется на монитор, подсвечивая компьютер и клавиатуру. Лампа может работать в трёх режимах – тёплый белый, белый и смешанный свет. В комплектацию входит кабель и адаптер питания. Лампа изготовлена из алюминиевого сплава со вставками из АБС-пластика. Цветовая температура варьируется от 28000 до 55000 К.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $82.41 / 6110.75 руб.

Видеорегистратор 70mai Dash Cam имеет высокое качество съёмки в разрешении 2560 х1440 точек, угол обзора 142 градуса и модуль GPS. Отснятое видео без труда можно просматривать на смартфоне. Вся информация записывается на карту памяти объёмом от 32 до 128 ГБ, в зависимости от комплектации товара. Кроме того, регистратор поддерживает съёмку в тёмное время суток. Имеется аккумулятор ёмкостью 500 мАч для экстренной записи при выключенном моторе.

Цена: US $69.99 / 5189.80 руб.

реклама

Отличная модель бренда Baseus, изготовленная из прочного алюминиевого сплава, обеспечивающего длительный эксплуатационный срок. Есть VGA, HDMI, а также три порта USB 3.0. Устройство подходит для зарядки гаджетов мощностью до 60 Вт посредством предусмотренного порта Type-C Power Delivery, и имеет выход мини-джек 3.5 мм для наушников и колонок, слоты под карты памяти SD и microSD, а также сетевой порт RJ-45. Есть поддержка флеш-накопителей. Кроме того, данное устройство можно использовать в качестве удобной подставки для ноутбука.

Цена: US $34.58 / 2564.13 руб.

Замечательные наушники Xiaomi Mi Air 2 SE, которые по своему качеству ничем не уступают дорогостоящим аналогам, синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Наушники работают идеально, без прерываний. Шумоподавление находится на высоком уровне, за счёт чего собеседник будет слышать чистый голос без посторонних звуков. Одного заряда хватает на 5 часов беспрерывной работы. Время работы с кейсом составляет 20 часов.

Цена: от US $284.00 / 21058.78 руб.

Смартфон Xiaomi Poco F3 с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и разрешением 2400 x 1080 пикселей работает на процессоре Snapdragon 870 5G и оснащён камерами: фронтальной на 20 Мп и тройной основной на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Глубокий, чистый звук обеспечивают стереодинамики. Кроме того, гаджет имеет NFC, два варианта ОЗУ/ПЗУ на 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, а также аккумулятор на 4520 мАч, которого хватает на 10 часов активного использования для игр. Есть поддержка 33-ваттной зарядки.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!