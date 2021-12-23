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Недорогие и полезные товары с AliExpress: аккумуляторная отвёртка, видеорегистратор и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Аккумуляторная отвёртка

Цена: от US $12.09 / 896.48 руб.

Аккумуляторная отвёртка Deko отличается высоким качеством и функциональностью. Есть возможность настраивать крутящий момент. Ручка легко регулируется для вашего удобства. Кроме того, имеется индикатор заряда и светодиодная подсветка для работы в тёмное время суток. Инструмент работает на аккумуляторе ёмкостью 1.3 мАч. Скорость вращения достигает 220 об./мин. В комплектацию входит USB‑кабель, можно заказать ещё кейс и набор бит.

Удлинитель 

Цена: от US $25.19 / 1867.85 руб.

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Сетевой фильтр ORICO можно выбрать из трёх моделей – на 4, 6 и 8 розеток. Все модели имеют USB-разъёмы. Общая мощность электроприборов, которую выдерживает удлинитель – 4 000 Вт. Максимальная сила тока равна 16 А. Данная модель хороша тем, что имеет защиту от короткого замыкания, перегрева, что обеспечивает сохранность подключенных приборов даже при скачках напряжения. Можно выбрать изделие чёрного и белого цветов. 

Настольная лампа

Цена: от US $29.99 / 2223.78 руб.

Стильная и достаточно мощная, чтобы обеспечить качественное освещение рабочего пространства, настольная лампа Baseus фиксируется на монитор, подсвечивая компьютер и клавиатуру. Лампа может работать в трёх режимах – тёплый белый, белый и смешанный свет. В комплектацию входит кабель и адаптер питания. Лампа изготовлена из алюминиевого сплава со вставками из АБС-пластика. Цветовая температура варьируется от 28000 до 55000 К.

Видеорегистратор

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $82.41 / 6110.75 руб.

Видеорегистратор 70mai Dash Cam имеет высокое качество съёмки в разрешении 2560 х1440 точек, угол обзора 142 градуса и модуль GPS. Отснятое видео без труда можно просматривать на смартфоне. Вся информация записывается на карту памяти объёмом от 32 до 128 ГБ, в зависимости от комплектации товара. Кроме того, регистратор поддерживает съёмку в тёмное время суток. Имеется аккумулятор ёмкостью 500 мАч для экстренной записи при выключенном моторе. 

USB-разветвитель

Цена: US $69.99 / 5189.80 руб.

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Отличная модель бренда Baseus, изготовленная из прочного алюминиевого сплава, обеспечивающего длительный эксплуатационный срок. Есть VGA, HDMI, а также три порта USB 3.0. Устройство подходит для зарядки гаджетов мощностью до 60 Вт посредством предусмотренного порта Type-C Power Delivery, и имеет выход мини-джек 3.5 мм для наушников и колонок, слоты под карты памяти SD и microSD, а также сетевой порт RJ-45. Есть поддержка флеш-накопителей. Кроме того, данное устройство можно использовать в качестве удобной подставки для ноутбука.

Беспроводные наушники

Цена: US $34.58 / 2564.13 руб.

Замечательные наушники Xiaomi Mi Air 2 SE, которые по своему качеству ничем не уступают дорогостоящим аналогам, синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Наушники работают идеально, без прерываний. Шумоподавление находится на высоком уровне, за счёт чего собеседник будет слышать чистый голос без посторонних звуков. Одного заряда хватает на 5 часов беспрерывной работы. Время работы с кейсом составляет 20 часов. 

Смартфон

Цена: от US $284.00 / 21058.78 руб.

Смартфон Xiaomi Poco F3 с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и разрешением 2400 x 1080 пикселей работает на процессоре Snapdragon 870 5G и оснащён камерами: фронтальной на 20 Мп и тройной основной на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Глубокий, чистый звук обеспечивают стереодинамики. Кроме того, гаджет имеет NFC, два варианта ОЗУ/ПЗУ на 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, а также аккумулятор на 4520 мАч, которого хватает на 10 часов активного использования для игр. Есть поддержка 33-ваттной зарядки. 

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