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Недорогие и полезные товары с AliExpress: резак для труб, набор инструментов, рюкзак и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Резак для труб

Цена: от US $9.58 / 707.60 руб.

Отличный инструмент для строителей и ремонтников. Теперь не придётся тратить много времени на то, чтобы ровно разрезать трубу ПВХ - при помощи специального острого резака эту работу можно выполнить за считанные секунды. На выбор представлены четыре модели резака под разные диаметры от 36 до 75 мм, все имеют противоскользящее покрытие на ручках. Лезвия по мере износа можно заменить.

Набор инструментов

Цена: от US $20.34 / 1502.35 руб.

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Идеальный набор инструментов DEKO предназначен для профессионального авторемонта и домашних работ. В магазине доступны 8 комплектов с всевозможные молотки, отвёртки, напильники, строительные ножи, плоскогубцы, ключи и многое другое. Все инструменты изготовлены из высокопрочной стали, имеют прорезиненные ручки и аккуратно упакованы в удобный кейс с отделениями под каждую позицию.

Светодиодная лампа

Цена: от US $4.16 / 307.27 руб.

Светодиодную лампу можно закрепить абсолютно на любой ровной поверхности, она идеально подойдёт для дома, кладовки или гаража. Можно выбирать из нескольких режимов освещения, и кроме того, можно настроить тёплый или холодный свет. Модель имеет встроенный датчик движения, который срабатывает автоматически при обнаружении активности и выключается через 18 секунд после вашего ухода из помещения, экономя электричество и создавая атмосферу комфорта в доме.  

Внешний аккумулятор

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Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Цена: US $69.99 / 5169.60 руб.

Мощный 100-ваттный внешний аккумулятор Baseus ёмкостью 20 000 мАч имеет два разъёма USB-A, работающие на выход, и два USB-C, которые работают на выход и вход. Устройство подходит для зарядки телефонов, ноутбуков, умных часов, наушников и т.д. Изделие имеет цифровой дисплей, на котором отображается состояние и время заряда. Стоит отметить, что здесь продумана защита от скачков напряжения, перегрева, замыкания и перезаряда.  

Рюкзак

Цена: US $25.80 / 1905.64 руб.

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Удобный, комфортный, вместительный и стильный рюкзак подойдёт, как студенту для похода в ВУЗ, так и рыбаку, туристу, просто запасливому человеку, которому важно иметь под рукой объёмную сумку. Рюкзак имеет регулируемые по высоте лямки, есть внутренние и накладные карманы. Сюда вместится даже ноутбук диагональю 15 дюймов. Изделие изготовлено из водонепроницаемого, прочного нейлона. Можно выбрать из семи вариантов разных расцветок. 

Складной нож

Цена: от US $12.49 / 922.54 руб.

Очень прочный и удобный в работе строительный нож от WORKPRO пригодится вам даже для разрезания твёрдых материалов. В комплектацию входит 5 сменных стальных лезвий, которые для удобства, можно хранить во внутреннем отсеке рукояти. Идеальный вариант для разрезания гипсокартона, ковров, линолеума и т.д. Ручка оснащена зажимом для того, чтобы нож можно было носить в кармане.  

Умная розетка

Цена: от US $20.34 / 1502.35 руб.

Смарт-розетка SMATRUL Tuya с максимальной силой тока 16 А на боковой панели имеет кнопку включения и светодиодный индикатор. Во внутренней части помещён модуль WiFi, чтобы управлять приборами дома в удалённом формате через мобильное приложение. Есть возможность создавать сценарии настроек, например, время включения и выключения конкретного прибора. Кроме того, есть поддержка голосовых помощников Google Assistant и Alexa.

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