Цена: от US $1.41 / 104.55 руб.

Нужное в строительстве и ремонте приспособление, представляющее собой одновременно измерительный прибор и ручку для записи результатов. Внутри штангенциркуля находится стержень 0.5 мм. Боковая панель имеет линейку длиной 10 см. Корпус наполовину занимает каретка с делениями 15 мм. Длина ручки – 15 см. Инструмент выполнен из прочного пластика, поэтому имеет лёгкий вес. На выбор ручки со стержнями чёрного и синего цвета.

Цена: от US $1.92 / 142.37 руб.

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Функциональное изделие, выполняющее две рабочие задачи: с одной стороны – это надёжный, прочный чехол для смартфона, с другой – кошелек, в который можно положить банковские карты или визитки. Отсек для них расположен на задней панели чехла. Он выдерживает до пяти карт по весу и объёму. Внутренняя подкладка и боковые панели выполнены из резины. Углы чехла приподняты, что обеспечивает дополнительную защиту камеры и экрана. Доступны четыре цветовых оформления на выбор.

Цена: от US $18.93 / 1403.67 руб.

Мощная, функциональная модель дрели-шуруповёрта бренда DEKO, позволяющая значительно облегчить процесс ремонтных мероприятий, работает от аккумулятора ёмкостью 1500 мАч. Инструмент имеет 18 настроек крутящего момента для выполнения разных видов работ и быстрозажимной патрон на 3/8 дюйма. Ручка для обеспечения лучшего сцепления, исключающего скольжение, оснащена эргономичными вставками.

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Цена: US $83.74 / 6209.37 руб.

Беспроводной пылесос ILIFE H50 имеет широкую сферу назначения: он идеально подойдёт для дома, его можно взять с собой для проведения уборки в гараже или на даче, компактные габариты модели позволяют использовать её для чистки салона автомобиля. Может работать, как от розетки, так и от встроенного аккумулятора. На одном заряде может работать до 40 минут. Есть 4 режима работы, в том числе интенсивный, для качественной уборки. Мощность всасывания – до 10 кПа. Объём пылесборника – 1.2 литра.

Цена: US $26.95 / 1998.36 руб.

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Профессиональный инструмент от производителя SI FANG компактный, удобно лежит в руке, работает за счёт сжатого воздуха и обладает скоростью вращения диска до 20 000 об./мин. Он рассчитан на диски небольшого диаметра – 75 мм. Есть функция защиты от искр и блокировки дроссельной заслонки, что предотвращает возможность случайного запуска и повышает безопасность работы.

Цена: от US $37.49 / 2779.91 руб.

Удобное приспособление, которое с высокой точностью, за считанные секунды определяет расстояние между вами и объектом наблюдения. Допустимое расстояние – до 60 метров. Погрешность – минимальная, всего 2 мм. Корпус прибора ударопрочный, выполненный из алюминиевого сплава. При желании, дальномер можно синхронизировать с телефоном через приложение.

Цена: от US $36.89 / 2735.42 руб.

Пила WORKPRO обладает высокой мощностью и станет незаменимым помощником в профессиональной сфере и решении бытовых вопросов. Инструмент оснащён сменными пилами и 20-вольтным аккумулятором, вы легко сможете распилить металл, дерево, пеноблоки и пластик. В комплектацию входит зарядное устройство с системой контроля уровня заряда. Корпус инструмента имеет кнопки включения, блокировки от случайного нажатия и быстрой замены лезвий.

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