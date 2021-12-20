Цена: US $4.99 / 368.57 руб.

Устройство Vothoon совмещает в себе три функции – технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и PD 3.0, вольтметр и порт для подключения музыки. На передней панели девайса имеется цифровое табло с яркой подсветкой для отображения текущего напряжения в аккумуляторе автомобиля. Благодаря подсветке, показания можно увидеть даже в тёмное время суток. Зарядка подходит для любого устройства, USB-порт можно использовать для подключения флешки. Работает устройство от прикуривателя.

Цена: от US $1.18 / 87.16 руб.

реклама

Силиконовый чехол высокого качества обеспечит безопасность вашего телефона, убережёт от ударов, влаги и других негативных факторов. Изделие герметично закрывает стороны. Имея специальные утолщения по углам, чехол защищает самые уязвимые элементы телефона – камеру и экран. Кроме того, он не скользит, приятный на ощупь, при этом выглядит очень стильно.

Цена: от US $34.95 / 2581.48 руб.

Этот девайс всегда должен быть под рукой в пути, ведь никогда нельзя знать точно, когда возникнет необходимость в его использовании. Компактный, мощный насос HOTO накачает все 4 колеса автомобиля меньше, чем за 8 минут, а с велосипедным колесом справится за 2 минуты. Устройство работает на аккумуляторе ёмкостью 2500 мАч. Также насос имеет настройку силы накачивания, широкий дисплей и встроенный фонарик для удобства работы в ночное время.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Цена: от US $18.71 / 1381.96 руб.

Хороший инструмент, который пригодится в быту и в профессиональной деятельности. Миниатюрная отвёртка HOTO на батарее легко откручивает даже застарелые болты и гайки. Управление элементарное, есть две кнопки – закручивания и выкручивания. Инструмент имеет лёгкий вес 185 граммов, что повышает удобство работы с ним, ёмкость батареи 1500 мАч и размеры – 16.9 х 3.4 х 3.4 см.

Цена: US $7.98 / 589.42 руб.

реклама

Чтобы всегда быть на связи, иметь навигатор перед глазами или вести видеосъёмку во время езды на велосипеде, мотоцикле, можно воспользоваться этим замечательным держателем для фиксации мобильного устройства к рулю. Крепёж надежный и не подведёт даже при агрессивном стиле вождения на сложных участках дороги. Можно фиксировать телефон, как горизонтально, так и вертикально. Есть дополнительные боковые крепления для обеспечения большей безопасности и лучшей фиксации.

Цена: от US $19.06 / 1407.81 руб.

Некоторые кулинарные рецепты требуют высокой точности взвешивания продуктов. Например, это можно сделать с помощью многофункциональной цифровой модели компактных весов HOTO, которые станут украшением вашей кухни. Помимо основной функции, весы имеют Bluetooth-подключение к телефону, чтобы отправлять уведомления и информацию через приложение. Максимальный вес, допустимый для взвешивания составляет 3 кг.

Цена: от US $35.30 / 2607.33 руб.

Надёжная система автозапуска KirBin выручит вас зимнее время, освободив от необходимости прогревать мотор 10-15 минут, а летом позволит насладиться прохладой кондиционера сразу при посадке. Система работает через мобильное приложение, вы можете отправлять команды удалённо. Есть функция автоматической блокировки и разблокировки. Кроме того, в устройстве предусмотрена функция интеллектуального обнаружения запуска масляного насоса и ручного тормоза.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!