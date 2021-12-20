Цена: US $4.66 / 344.20 руб.

Хотите создать индивидуальный стиль вашего автомобиля? Начните с оплётки для руля. Поверьте, это действительно меняет внешний вид, заряжая атмосферу салона драйвом и энергией. Данная модель не только имеет потрясающий яркий внешний вид, но и обеспечивает лучшее сцепление, повышая удобство управления. Изделие изготовлено из прочного, приятного на ощупь фланелета, удерживающего тепло, что особенно актуально для холодного зимнего времени. Доступны пять цветов на выбор.

Цена: US $25.20 / 1861.32 руб.

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Обычные термометры давно канули в прошлое, теперь их место заняли стильные цифровые метеостанции. Данная модель станет не только украшением вашего дома, но и предоставит исчерпывающую информацию о температуре, уровне влажности, давлении в помещении и на улице. Кроме того, есть функция часов, календаря и будильника. В метеостанцию встроен проектор, вы всегда можете вывести информацию на потолок или стену.

Цена: от US $126.40 / 9336.15 руб.

Универсальный, надёжный прибор при своих компактных габаритах, обладает высокой мощностью: параметры входной мощности - 4940 Вт, выходной – 2940 Вт. Толщина сварки – 0.8-4 мм. Идеально подходит для бытовой пайки с флюсовой сердцевиной 0.8 и 0.6 мм. Все необходимые для работы комплектующие поставляются в наборе, упакованные для удобства в отдельные пакеты.

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Цена: US $10.22 / 754.87 руб.

Не всегда модем способен охватить зону всего дома для обеспечения бесперебойного интернета. Для того, чтобы не испытывать неудобство по поводу перебоев с сетью, можно воспользоваться этим компактным устройством. Беспроводной усилитель сигнала подходит для дома, офиса или иного служебного помещения. Адаптер имеет высокую скорость передачи данных – до 300 Мбит/сек. Подключается напрямую в розетку.

Цена: US $170.80 / 12615.62 руб.

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Система видеонаблюдения обеспечит высокий уровень защиты вашего дома и позволит следить за территорией двора, как днём, так и ночью. В систему входит от 4 до 8 камер, в зависимости от комплектации, и устройство для связи с объёмом памяти от 1 до 2 ТБ. Камеры имеют надёжный, герметичный корпус, устойчивый ко всем капризам природы. Видеозапись ведётся в безупречном качестве.

Цена: от US $20.89 / 1542.98 руб.

Универсальный зарядный блок KUULAA подойдёт для смартфона, ноутбука, планшета и иной электроники. Мощность блока составляет 65 Вт. Устройство поддерживает опцию быстрой зарядки, имеет два разъёма (один USB, второй Type-C) и оснащено индикатором заряда. Особенностью модели является её возможность автоматически распознавать подключенное устройство для применения быстрой зарядки.

Цена: US $84.84 / 6266.45 руб.

Левитирующий светильник заставит вас поверить в сказку и создаст завораживающий эффект волшебства. Он представляет собой светящуюся вращающуюся сферу, которая действительно витает в воздухе, создавая потрясающее впечатление. Всё дело в подставке и материале, из которого изготовлен шар: взаимодействуя, магниты одинаковой полярности создают такой магический приём. Светильник, сделанный наподобие Луны, имеет сенсорную кнопку включения и оснащён мощным аккумулятором, заряда которого хватает на длительное время.

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