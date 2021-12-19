Цена: от US $17.99 / 1328.78 руб.

Восхитительная модель мужских механических часов-скелетонов с широким кожаным браслетом, выполненных в стиле стимпанк, завораживает своим готическим изяществом. Часы работают очень хорошо, отличаются износостойкостью и безупречной сборкой. Устойчивый к ударам корпус имеет декоративные элементы. Можно выбрать из нескольких вариантов дизайна корпуса, каждый из которых великолепен по-своему.

Цена: US $73.83 / 5453.23 руб.

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Невероятно удобный, функциональный прибор, который позволит быстро и без особого труда разгладить, отпарить любимое вечернее платье, габаритную верхнюю одежду или массивные шторы, не снимая их с гардин. Мощнейший паровой поток разглаживает любую ткань, причём он не испортит даже шёлк или синтетику. Прибор достигает температуры 180 градусов за считанные секунды. Есть насадка для деликатного глажения.

Цена: US $10.87 / 802.88 руб.

Эта оригинальная флешка, выполненная в экстравагантном винтажном стиле в форме ключа, может стать хорошим подарком, её также можно носить в качестве подвески или брелка. Корпус модели полностью водонепроницаемый, изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к повреждениям и обеспечивает максимальную защиту ваших данных. Объём памяти составляет 16 ГБ. Габариты 15 х 12 см.

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Цена: US $3.93 / 290.28 руб.

С помощью этого уникального приспособления вы сможете просматривать любимые фильмы с телефона в увеличенном формате и отличном качестве. 8-дюймовый 5D-экран достаточно прочный, устойчивый к падениям, ударам, при этом имеет лёгкий вес, а в сложенном виде - скромные габариты, чтобы вы всегда могли взять его с собой в дорогу. Изделие подходит для любых телефонов. На выбор предлагается несколько цветовых вариаций.

Цена: от US $29.19 / 2156.03 руб.

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Очень полезная вещь для повышения безопасности вашего дома. При помощи этого видеодомофона вы всегда увидите, кто подходит к входной двери, можете ответить гостям и услышать, о чём они говорят. Более того, устройство имеет встроенную камеру, записывающую звук, чтобы вы могли посмотреть, подходил ли кто-нибудь к воротам во время вашего отсутствия или сна. Камера записывает в отличном качестве даже в тёмное время суток. Модель работает от аккумулятора ёмкостью 2600 мАч, заряжать который нужно всего один раз в месяц.

Цена: US $11.43 / 844.24 руб.

С этой ортопедической подушкой вы узнаете, что такое здоровый, комфортный сон с полным расслаблением. Вы забудете про боли в шее, позвоночнике, обретёте бодрость и отличное настроение на каждый день. Изделие выполнено из пены ПВХ, которая обладает эффектом памяти, т.е. подушка как бы запоминает ваши габариты и подстраивается под вас. Наружная ткань – смесь полиэстера и хлопка, приятная на ощупь.

Цена: от US $19.26 / 1422.58 руб.

В набор входит свыше 120 магнитных бит, а также удлинитель и миниатюрная отвёртка. Инструменты идеально подойдут для ремонта такой электроники, как компьютеры, телефоны, планшеты, смарт-часы, приставки и так далее. Все позиции выполнены из высокопрочной стали, плотность которой достигает коэффициента HRC62. В комплектацию входит удобный, прочный кейс с отсеками под каждый инструмент.

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