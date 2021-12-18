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Недорогие и полезные товары с AliExpress: gps-трекер, парктроник, подставка с подогревом и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Подставка с подогревом

Цена: US $17.26 / 1268.10 руб.

Такую подставку по достоинству оценят люди, много времени проводящие за компьютером. Погружаясь в работу или игру, всегда хочется иметь под рукой горячий кофе или чай. Но ставить обычный стакан рядом с компьютером опасно, можно пролить, да и остывает он слишком быстро. Все эти проблемы могут быть решены одновременно при помощи данной компактной подставки. Она не только исключит возможность скольжения стакана, пролива, но и обеспечит равномерный подогрев – на боковой панели расположена панель настройки температурных параметров. Есть таймер подогрева. Подставка подключается к компьютеру через USB-порт.

Магнитный GPS-трекер

Цена: от US $3.15 / 231.43 руб.

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Полезное и удобное в работе устройство. При помощи трекера вы всегда сможете знать и видеть в режиме реального времени, где находится ваша машина. Это осуществляется за счет передачи GPS-сигнала с sim-карты, вставленной в устройство, на телефон. Можно установить трекер таким образом, чтобы сделать его невидимым для посторонних лиц, просто спрятав провод в бардачок. Стоит добавить, что корпус устройства водонепроницаемый и ударопрочный. 

Крепление для хранения велосипеда 

Цена: от US $11.90 / 874.30 руб.

Это удобное приспособление позволит отлично сэкономить пространство вашей квартиры. Теперь не нужно убирать велосипед далеко в шкаф или вовсе разбирать его для компактного хранения, можно просто повесить его на держатель и не вспоминать о нём до тёплой весны. Держатель изготовлен из высокопрочного металлического сплава с пластиковыми вставками и хорошо выдерживает груз (до 5 кг). Установить крепления можно в любом месте. Габариты – 35.3 х 9 х 3 см, вес – 0.4 кг.

Магнитный светодиодный фонарик

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Цена: US $6.02 / 442.29 руб.

Зачастую возникают ситуации, когда нужно подсветить труднодоступные для обычного фонаря места. Теперь эту проблему можно решить легко и просто, воспользовавшись компактным, удобным телескопическим фонариком с функцией выдвижной лампочки. Конструкция достаточно гибкая, её можно сгибать под нужным углом. Батарейки хватает на 5 часов работы. Устройство станет полезным для работы в гараже и в быту. 

Универсальный адаптер 

Цена: US $11.46 / 841.97 руб.

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В этой модели совмещены функции нескольких устройств, чтобы сделать её необходимой, незаменимой для современного пользователя гаджетов. Адаптер BUDI оснащён кабелем для зарядки и передачи данных длиной 17 см. Кабель имеет переходники для всех типов мобильных устройств. Кроме того, есть хранилище для sim-карт и флешек, подставка для телефона и др. Адаптер изготовлен из алюминиевого сплава высокого качества. При этом, он устойчив к внешним агрессивным факторам (царапинам, перепадам температуры, влажности).

Автомобильный пылесос 

Цена: US $23.99 / 1762.55 руб.

Малогабаритный беспроводной пылесос Baseus A1 удивит вас высокой мощностью, функциональностью и удобством использования. Предназначен для качественной, комплексной уборки салона автомобиля. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, заряда которого хватает на 25 минут интенсивной работы. Подходит для чистки твёрдых поверхностей и ткани. В комплектацию входит несколько насадок, расширяющих опциональные возможности пылесоса. 

Парктроник со светодиодным индикатором

Цена: US $12.09 / 888.26 руб.

При помощи этого надёжного, высокоточного устройства процесс парковки автомобиля станет проще и безопаснее. Парктроник подключается к автомобилю и, считывая его параметры, выдаёт вам необходимую информацию на широкий дисплей для осуществления грамотного манёвра. Оборудованный высокочувствительными датчиками, прибор улавливает даже малейшие помехи на пути автомобиля. Имеется функция сигнального оповещения водителя о приближении к препятствию.

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