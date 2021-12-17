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Недорогие и полезные товары с AliExpress: световой меч, универсальная точилка, ip-камера и другие

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Световой меч

Цена: US $48.60 / 3570.66 руб.

Порадуйте своего ребёнка восхитительным подарком к новогодним и Рождественским праздникам. С этим фантастическим мечом можно ощутить себя настоящим супергероем. Длина светящегося элемента - 82 см, длина ручки – 27 см. Меч выполнен из лёгкого, гипоаллергенного материала и представлен в уникальном, фэнтезийном стиле. Работает от аккумулятора на 2000 мАч, заряда которого хватает на 2-4 часа. Можно выбрать из 10 расцветок и 30 стилей рукоятки.

Игровая гарнитура со съёмным микрофоном

Цена: от US $19.99 / 1468.67 руб.

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Игровой процесс может стать ярче и прогрессивнее с этой замечательной гарнитурой Eksa, представляющей собой новаторскую конструкцию. Объёмное воспроизведение басов осуществляется за счёт встроенных 50-миллиметровых драйверов. Микрофон оснащён функцией шумоподавления, он великолепно передаёт голос, чётко и чисто. Подходит для ПК, консолей, мобильных и иных устройств. Наушники подключаются через провод с мини-джеком. 

Робот-пылесос для сухой уборки

Цена: US $104.36 / 7667.37 руб.

Робот-пылесос ILIFE V50 великолепно справляется со своими рабочими задачами и обеспечивает идеальный порядок в доме. Имеет 3 режима работы, в том числе функцию очистки сильнозагрязнённых поверхностей. Модель оснащена мощным двигателем, за счёт которого она с лёгкостью удаляет шерсть животных с ковровых покрытий, грязь и пыль. Может преодолевать невысокие пороги, избегая препятствия. Есть функция возврата устройства на док-станцию. 

Универсальная точилка для ножей и ножниц

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MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Цена: от US $5.03 / 369.56 руб.

С этой точилкой ваши ножи и ножницы всегда будут в идеальном состоянии. Рабочий процесс полностью безопасен, что достигается благодаря уникальной конструкции точилки и прорезиненной ручке, исключающей скольжение. Точильная поверхность изготовлена из сплава керамики и стали с алмазным напылением. Для удобства хранения, точилка оборудована самоклеящимся крючком, чтобы просто повесить изделие на стену до следующего использования.

IP-камера

Цена: US $45.19 / 3320.13 руб.

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Камера Reolink отличается великолепным качеством съёмки, даже в тёмное время суток у вас получится хорошая запись. Также камера записывает аудио. Для экономии заряда и памяти устройство начинает запись, реагируя на движение. Корпус полностью водонепроницаемый, благодаря чему камеру можно устанавливать на улице. Камера передает информацию на ваш телефон через приложение и оповещает в режиме реального времени о появлении нежданного гостя в зоне видимости.

Анализатор воздуха

Цена: US $104.83 / 7701.90 руб.

Устройство имеет приятный дизайн и лёгкое сенсорное управление. Вся информация выводится на трёхдюймовый экран. С помощью этого уникального прибора вы можете следить за прогнозом погоды, качеством воздуха в комнате, временем и индексом УФ-излучений. Прибор может синхронизироваться с прочими умными гаджетами бренда и управлять ими для создания наиболее благоприятной атмосферы в вашем доме. 

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

Цена: US $49.48 / 3635.31 руб.

Дрель Deko очень удобна в работе и отличается высокой мощностью. Скорость холостого хода – до 1350 об./мин. Заряда аккумулятора хватит от 1 до 2.5 часов в зависимости от режима. Можно выбрать из 19 настроек для выполнения разных задач. Инструмент оборудован быстрозажимным патроном, что значительно облегчает процесс замены оснастки, имеет лёгкий вес, всего 1.2 кг, и высокий коэффициент рабочей эффективности.

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