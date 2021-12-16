Цена: от US $1.87 / 137.57 руб.

Отличный, надёжный прибор с 2.4-дюймовым дисплеем от китайского бренда HIDANCE отличается высокой точностью показаний, подходит для проведения измерений, имеет вольтметр, амперметр и отличный интерфейс с портами USB, microUSB и Type-C. На дисплее отображается информация о ходе диагностики. Также имеется Bluetooth для беспроводной трансляции полученных данных на iOS и Android-устройства в мобильное приложение E-test.

Цена: от US $8.85 / 651.06 руб.

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Аккумуляторная батарея от бренда Turmera поможет значительно продлить срок функционирования ваших приборов, в частности, она идеально подходит для фонарей, повышая время работы с 8 до 16 часов. Батарейка выполнена с учётом всех современных стандартов качества. При этом изделие можно заряжать и использовать множество раз. Ёмкость составляет 3000 мАч.

Цена: от US $70.29 / 5170.99 руб.

Качественная видеозапись требует использования дополнительных приспособлений, в частности, идеальной стабилизации. Теперь вы можете создавать профессиональный контент, воспользовавшись этой отличной моделью, ключевым преимуществом которой является наличие 3-х осей стабилизации. Прибор заряжается от батарейки, которой хватает на 3 часа работы. Имеется ручка для удобства съёмки, клавиши для управления. Одним словом, совершенная модель для профессиональной работы.

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Цена: от US $7.99 / 587.80 руб.

Этот светильник создаст необычайно уютную атмосферу гармонии и изящества в вашем доме. Оригинальную, элегантную конструкцию можно раскрывать по подобию настоящей книги, как полностью, так и на половину, создавая свой дизайн. Устройство работает от ёмкого аккумулятора на 1000 мАч, заряда которого хватит на 8 часов эксплуатации. Светильник изготовлен из водонепроницаемого материала. Предусмотрены несколько режимов яркости и RGB-подсветка с широкой вариацией цветовых решений освещения.

Цена: от US $43.40 / 3192.78 руб.

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Отличное решение для дома и дачи. Компактный и качественный инструмент подходит для всех работ по дереву – срезание веток, распил дров, изготовление мебели и т.д. Модель оснащена мощным двигателем на 550 Вт. Максимальная скорость оборотов – 4500 об./мин. Цепь можно легко менять. Можно выбрать из разных вариантов ёмкостью аккумулятора от 2000 до 4000 мАч. Кроме того, имеются варианты с дополнительной цепью. Длина пилы – 35 см, длина цепи – 15 см.

Цена: от US $61.71 / 4539.79 руб.

Въевшаяся грязь на сложных поверхностях – эта проблема встречается повсеместно: в доме, на производстве, в гараже. Облегчить себе жизнь и добиться идеальной чистоты можно при помощи этого компактного, удобного устройства. Направленный под высоким давлением пар 100-115 градусов справляется даже с застарелым жиром и грязью на кухне. Можно чистить полы, ткань, любые поверхности, не боящиеся высоких температур. Кроме того, такой тип уборки позволяет уничтожить до 99.9% болезнетворных микробов. Модель имеет несколько насадок для разных типов уборки. Есть удобная длинная ручка для обеспечения безопасности рабочего процесса. Мощность – 1600 Вт. Расход воды - 200-300 мл/мин.

Цена: US $20.80 / 1530.18 руб.

Этот универсальный кронштейн подходит для мониторов размером 17-30 дюймов и весом от 2 до 9 кг. Устройство надёжно фиксирует объект, поэтому можно не волноваться за возможность его падения. Есть несколько режимов регулировки уровня наклона и положения, с газовой пружиной для экрана. Изделие выполнено из алюминиевого сплава, характеризующегося легким весом и большой выносливостью.

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