Недорогие и полезные товары с AliExpress: магнитный захват, беспроводные наушники и другие
Беспроводные наушники
Цена: US $26.31 / 1935.53 руб.
Дизайн беспроводных наушников Oneodio F2 не оставит равнодушными даже самых искушенных покупателей. Они стильные, оригинальные и отличаются высоким качеством. Модель работает по Bluetooth 5.0. Чувствительность – 103 дБ. Одного заряда хватает на 8 часов автономной работы. Наушники идут в комплекте с зарядным кейсом, выполненном в изящном ретро-стиле.
Смарт-часы
Цена: от US $26.18 / 1925.97 руб.
реклама
Водонепроницаемый корпус смарт-часов COLMI P8 Plus оснащён очень удобным 1.69-дюймовым цветным дисплеем. Сенсор прекрасно реагирует на малейшее касание. Пользователь имеет возможность комплексно следить за своим здоровьем и получает всю информацию в виде чёткой картинки в разрешении 240 х 280 пикселей. Есть 12 настроек, подходящих для большинства видов спорта. Сменный ремешок при желании можно поменять на свой вариант.
Выдвижной магнитный захват
Цена: от US $2.28 / 167.73 руб.
Замечательное устройство, которое при своих скромных габаритах и лёгком весе обладает невероятной мощью. Прибор представляет собой выдвигающуюся телескопическую удочку, на которой расположен магнит. Его мощи вполне хватит, чтобы зацепить велосипед за раму и тянуть его по дороге, либо, чтобы вытащить железную деталь со дна озера. Кроме того, имеется встроенный фонарик, чтобы легко найти потерявшуюся железную вещь в темноте.
Беспроводное зарядное устройство
Цена: от US $21.00 / 1544.90 руб.
Эта многопрофильная зарядная станция подойдёт для любых типов устройств. Модель имеет 8 USB-портов, две розетки. Поддерживает беспроводную зарядку. Станция оснащена удобным дисплеем, который отображает всю информацию о зарядке и электрические параметры в режиме реального времени. Модель компактная, а потому станет идеальным вариантом для дома и офиса.
Лампочка Эдисона
Цена: от US $1.11 / 81.66 руб.
реклама
Эта лампочка не просто имеет удивительный зелёный свет и форму спирали, но и круговое освещение, что позволяет осветить широкое пространство. Также есть возможность регулировать уровень яркости по своему желанию. Кроме того, лампочку можно использовать для изготовления собственных оригинальных светильников, тем более, что данная модель отличается высокой прочностью и не лопнет во время создания сложной конструкции. В магазине доступны несколько цветовых решений.
Сверхлёгкая раскладушка
Цена: от US $43.90 / 3229.57 руб.
Теперь даже в туристическом походе можно не отказывать себе в комфорте и уюте, этот вариант походной кровати не займёт много места, но создаст идеальные условия для хорошего сна. Раскладушка имеет 5 подставок для повышения устойчивости. Материал очень прочный и лёгкий. В собранном виде габариты раскладушки составляют 36 х 17 х 17 см, вес – 1 кг. Можно выбрать из нескольких расцветок.
Велосипедная сумка
Цена: от US $8.99 / 661.36 руб.
Эта удобная, компактная, универсальная велосипедная сумка, а по совместительству - чехол для смартфона, выполнена из прочного, высококачественного водонепроницаемого материала, т.е. можно спокойно перевозить в ней телефон в снег и дождь, не переживая за состояние электроники. Три ремешка прочно фиксируют чехол к транспортному средству. Ёмкость изделия – 1 литр. В сумку так же можно положить часы, наушники, перчатки и другие небольшие вещи, которые пригодятся в дороге.
Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила