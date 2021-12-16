Цена: US $26.31 / 1935.53 руб.

Дизайн беспроводных наушников Oneodio F2 не оставит равнодушными даже самых искушенных покупателей. Они стильные, оригинальные и отличаются высоким качеством. Модель работает по Bluetooth 5.0. Чувствительность – 103 дБ. Одного заряда хватает на 8 часов автономной работы. Наушники идут в комплекте с зарядным кейсом, выполненном в изящном ретро-стиле.

Цена: от US $26.18 / 1925.97 руб.

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Водонепроницаемый корпус смарт-часов COLMI P8 Plus оснащён очень удобным 1.69-дюймовым цветным дисплеем. Сенсор прекрасно реагирует на малейшее касание. Пользователь имеет возможность комплексно следить за своим здоровьем и получает всю информацию в виде чёткой картинки в разрешении 240 х 280 пикселей. Есть 12 настроек, подходящих для большинства видов спорта. Сменный ремешок при желании можно поменять на свой вариант.

Цена: от US $2.28 / 167.73 руб.

Замечательное устройство, которое при своих скромных габаритах и лёгком весе обладает невероятной мощью. Прибор представляет собой выдвигающуюся телескопическую удочку, на которой расположен магнит. Его мощи вполне хватит, чтобы зацепить велосипед за раму и тянуть его по дороге, либо, чтобы вытащить железную деталь со дна озера. Кроме того, имеется встроенный фонарик, чтобы легко найти потерявшуюся железную вещь в темноте.

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Цена: от US $21.00 / 1544.90 руб.

Эта многопрофильная зарядная станция подойдёт для любых типов устройств. Модель имеет 8 USB-портов, две розетки. Поддерживает беспроводную зарядку. Станция оснащена удобным дисплеем, который отображает всю информацию о зарядке и электрические параметры в режиме реального времени. Модель компактная, а потому станет идеальным вариантом для дома и офиса.

Цена: от US $1.11 / 81.66 руб.

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Эта лампочка не просто имеет удивительный зелёный свет и форму спирали, но и круговое освещение, что позволяет осветить широкое пространство. Также есть возможность регулировать уровень яркости по своему желанию. Кроме того, лампочку можно использовать для изготовления собственных оригинальных светильников, тем более, что данная модель отличается высокой прочностью и не лопнет во время создания сложной конструкции. В магазине доступны несколько цветовых решений.

Цена: от US $43.90 / 3229.57 руб.

Теперь даже в туристическом походе можно не отказывать себе в комфорте и уюте, этот вариант походной кровати не займёт много места, но создаст идеальные условия для хорошего сна. Раскладушка имеет 5 подставок для повышения устойчивости. Материал очень прочный и лёгкий. В собранном виде габариты раскладушки составляют 36 х 17 х 17 см, вес – 1 кг. Можно выбрать из нескольких расцветок.

Цена: от US $8.99 / 661.36 руб.

Эта удобная, компактная, универсальная велосипедная сумка, а по совместительству - чехол для смартфона, выполнена из прочного, высококачественного водонепроницаемого материала, т.е. можно спокойно перевозить в ней телефон в снег и дождь, не переживая за состояние электроники. Три ремешка прочно фиксируют чехол к транспортному средству. Ёмкость изделия – 1 литр. В сумку так же можно положить часы, наушники, перчатки и другие небольшие вещи, которые пригодятся в дороге.

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