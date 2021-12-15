Цена: от US $6.99 / 51423 руб.

Очень полезная, удобная и нужная в быту вещь, которая позволит поддерживать ваши ножи и ножницы в идеальном состоянии. Точилка выглядит очень стильно, при этом, оснащённая прорезиненным основанием, она не скользит во время работы, обеспечивая высокий уровень безопасности. Можно точить под разным углом, что позволяет использовать модель для разных типов ножей. Материал – нержавеющая сталь с алмазным напылением.

Цена: US $9.99 / 734.93 руб.

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Суровая русская зима – это всегда испытание, и особенно много хлопот она приносит автомобилистам. Но с помощью компактного скребка Baseus снежные дни не будут для вас проблемой, им можно легко и быстро очистить стёкла автомобиля. Причём скребок справляется даже с наледью. Инструмент двусторонний и используется под любым углом. Кроме того, скребок изготовлен из термопластичного полиуретана и не повредит стекло.

Цена: US $16.96 / 1247.69 руб.

Современная стильная модель женского рюкзака от бренда LANYIBAIGE отличается безукоризненным, утонченным стилем и хорошей вместительностью. Изделие изготовлено из натуральной кожи. Имеется 4 кармана, отсеки с молнией, боковые карманы и отсек для переноски мобильного телефона. Размеры рюкзака – 30 х 25 х 12 см. Можно носить как сумку на плече или как классический рюкзак. Магазин предлагает пять цветов на выбор.

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Цена: US $48.99 / 3604.02 руб.

Проводные наушники с микрофоном от бренда REDRAGON обладают сказочным звучанием, которое достигается за счёт современной технологии объёмного воспроизведения звука. С такими наушниками, погружение в игровой процесс будет более полным, и они позволят создать реалистичность виртуального мира. Гарнитура подходит как для компьютеров, так и для консоли и телефона. Частотный диапазон 20-20 кГц. Уровень шумоподавления 60 дБ.

Цена: от US $15.06 / 1107.91 руб.

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SSD диск от бренда Xraydisk позволит значительно ускорить работу вашего компьютера. Обладая безупречными техническими параметрами, он гарантирует высокое качество и длительный эксплуатационный срок. Диск легко устанавливается, подходит для большинства моделей компьютеров, ноутбуков и мини-компьютеров, обладает ударопрочными характеристиками. Скорость чтения – 550 Мбит/с, скорость записи – 50 Мбит/с. В наличии диски объёмом от 60 до 960 ГБ.

Цена: US $15.72 / 1156.46 руб.

Очень мощный портативный аккумулятор марки Goffi обеспечивает зарядку одновременно 4 мобильных устройств. Повербанк подходит для большинства гаджетов, имеет множество портов для подключения. Модель оснащена многоступенчатой системой защиты от перегрузок и перегрева. Ёмкость аккумулятора составляет 30000 мАч. Удобная, полезная вещь, позволяющая поддерживать полный заряд ваших гаджетов в длительной поездке.

Цена: US $29.96 / 2204.05 руб.

Светодиодные настенные 3D-часы выглядят просто феерично, они способны вдохнуть в атмосферу вашего дома новою энергию изящества, уюта и утонченного стиля. Кроме того, часы хорошо читаемы в тёмном помещении и их можно настраивать при помощи пульта дистанционного управления. Размеры устройства составляют 30 х 30 см. Можно выбрать из нескольких вариаций, в том числе модели с функциями календаря и термометра.

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