Цена: от US $11.93 / 877.65 руб.

Многофункциональные плоскогубцы от бренда DELIXI по достоинству оценит каждый мастеровитый хозяин и профессиональный электрик. Инструмент отличается высокой прочностью, изготовлен из хром-ванадия и имеет несколько каналов для снятия оболочек с кабеля. Ручки с диэлектрическим покрытием и прорезинены для удобства использования. При помощи плоскогубцев можно перекусить проволоку шириной до 6 мм.

Цена: US $34.94 / 2570.41 руб.

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Достойная модель, которая по своим техническим характеристикам вполне может конкурировать с аналогами премиум-класса. Микрофон идеально подходит, как для студий звукозаписи, так и для домашнего использования (для блогеров, геймеров и т.д.). Микрофон может поворачиваться на 360 градусов и легко регулируется под вас. Подходит для компьютеров, мобильных телефонов. Есть функция усиления звука, мгновенного выключения, а также симпатичная RGB-подсветка.

Цена: US $34.78 / 2558.64 руб.

Беспроводной геймпад GameSir T4 Pro высокого качества функционирует через Bluetooth, оснащён аккумулятором ёмкостью 600 мАч и эстетичной светодиодной подсветкой. Имеется возможность индивидуально регулировать параметры кнопок. Геймпад подходит для компьютеров, консолей и мобильных гаджетов. Устройство имеет два вибромотора, чтобы создать реалистичность игрового действа.

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Цена: от US $17.25 / 126902 руб.

С этой оперативной памятью вы сможете придать своему компьютеру быстродействия и производительности для поддержки ресурсоёмких игр и программ. Можно выбрать варианты объёмом 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ. Широкий диапазон предложений позволяет подобрать идеальный вариант для материнской платы своего компьютера. Оперативная память имеет отличные технические характеристики и прослужит очень долго.

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Всегда нужно иметь в доме какой-то элегантный предмет дизайна, который выполнял бы функцию релаксации. Эти изящные песочные часы как раз могут стать таким предметом. Удивительно красивые, выполненные в завораживающем ретро-стиле, песочные часы оснащены светодиодным светильником, цвет которого можно регулировать при помощи пульта. Часы также можно использовать в качестве таймера. Полного цикла хватает на 15 минут.

Цена: от US $10.52 / 773.92 руб.

Крутые, высококлассные наушники от знаменитого бренда Lenovo имеют современный дизайн и отличаются высоким качеством звучания, хорошим шумоподавлением и прекрасным воспроизведением басов. При этом наушники компактные и удобные для использования. Работают с любой моделью телефона посредством Bluetooth 5.0. Одного заряда хватает на 12 часов работы. В комплектацию входит зарядный кейс.

Цена: от US $12.96 / 953.42 руб.

С этой компактной стильной мужской сумкой не стыдно пойти на работу, она выручит в поездке, когда ценные вещи всегда должны быть под рукой. Выполненная из натуральной кожи в современном, динамичном стиле, она обладает высокой прочностью и хорошей вместительностью. Есть множество отделов, как для переноски документов, так и для мобильных устройств. Размеры сумки составляют 16 х 5 х 19 см.

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