Цена: от US $7.49 / 550.16 руб.

Лучший вариант, чтобы всегда создавать свой уникальный стиль. Машинка подходит, как для причёски, так и для бороды. Модель имеет множество режимов, вплоть до создания столь модных сегодня узоров. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, легко чистятся и заменяются. Машинка работает стабильно и тихо, при этом, она порадует вас своей надёжностью и длительным эксплуатационным сроком.

Цена: от US $4.55 / 334.21 руб.

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Для того чтобы собрать богатую библиотеку видео или фото, воспользуйтесь данной моделью карты памяти. Она подходит для всех типов устройств – телефонов, регистраторов, видеокамер. При помощи дополнительного переходника, их можно подключать к компьютеру или планшету. Карты отличаются надёжностью, скоростью передачи данных до 100 МБ/сек. и объёмом памяти от 16 ГБ до 1 ТБ.

Цена: от US $53.99 / 3965.67 руб.

Такие смарт-часы могут удовлетворить даже самые взыскательные запросы пользователя. Помимо эргономичности и внешней эстетики, данная модель обладает 1.39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселя, модулем Bluetooth для синхронизации с телефоном и работает на аккумуляторе ёмкостью 300 мАч. Также здесь есть множество полезных функций – подсчёт затраченных калорий, шагомер, будильник, показатели давления и многое другое. Кроме того, часы ударопрочные и водонепроницаемые.

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Цена: от US $31.01 / 2277.75 руб.

Хороший качественный Wi-Fi адаптер от бренда Fenvi подключается к материнской плате напрямую и работает в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Устройство оснащено антеннами типа 6DBi, обеспечивающими стабильность работы и скорость передачи данных до 2400 Мбит/с. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, чтобы подключать беспроводные устройства. Одним словом, модель – достойная вашего внимания.

Цена: US $10.96 / 805.03 руб.

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Эта удивительная насадка для душа не только привнесет в дизайн ванной комнаты изюминку, ощущение респектабельности, но и поможет хорошо экономить на воду. Дело в том, что эта насадка позволяет использовать меньшее количество воды, но под высоким напором, но на вашем комфорте это никак не скажется. Кроме того, насадка имеет хлопковый фильтр для очистки воды.

Цена: US $6.67 / 489.92 руб.

Это не просто дверной звонок, а умное беспроводное устройство, которое реагирует на движение при помощи инфракрасного датчика и издаёт приветственный звук, как только гость поднимется на порог вашего дома. Также в приёмнике звонке предусмотрены 32 музыкальных композиции и 4 уровней громкости. Кроме того, можно настроить звонок в режиме сигнализации для непрошеных гостей, когда вас нет дома. Для этого на дверь или окно нужно установить дополнительный комплектный датчик. Максимальное рабочее расстояние составляет до 150 метров.

Цена: US $43.30 / 3180.47 руб.

Практичная шлифовальная машинка, несмотря на свои компактные размеры, имеет номинальное напряжение 12 В, входную мощность 500 Вт, а скорость холостого хода составляет 19 500 об./мин. При этом инструмент работает тихо. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч имеет функцию защиты от перегрева. Аппарат подходит для работы с деревом и металлом.

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