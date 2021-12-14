Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-часы, машинка для стрижки, карта памяти и другие
Машинка для стрижки
Цена: от US $7.49 / 550.16 руб.
Лучший вариант, чтобы всегда создавать свой уникальный стиль. Машинка подходит, как для причёски, так и для бороды. Модель имеет множество режимов, вплоть до создания столь модных сегодня узоров. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, легко чистятся и заменяются. Машинка работает стабильно и тихо, при этом, она порадует вас своей надёжностью и длительным эксплуатационным сроком.
Карта памяти
Цена: от US $4.55 / 334.21 руб.
реклама
Для того чтобы собрать богатую библиотеку видео или фото, воспользуйтесь данной моделью карты памяти. Она подходит для всех типов устройств – телефонов, регистраторов, видеокамер. При помощи дополнительного переходника, их можно подключать к компьютеру или планшету. Карты отличаются надёжностью, скоростью передачи данных до 100 МБ/сек. и объёмом памяти от 16 ГБ до 1 ТБ.
Умные часы
Цена: от US $53.99 / 3965.67 руб.
Такие смарт-часы могут удовлетворить даже самые взыскательные запросы пользователя. Помимо эргономичности и внешней эстетики, данная модель обладает 1.39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселя, модулем Bluetooth для синхронизации с телефоном и работает на аккумуляторе ёмкостью 300 мАч. Также здесь есть множество полезных функций – подсчёт затраченных калорий, шагомер, будильник, показатели давления и многое другое. Кроме того, часы ударопрочные и водонепроницаемые.
Wi-Fi-адаптер
Цена: от US $31.01 / 2277.75 руб.
Хороший качественный Wi-Fi адаптер от бренда Fenvi подключается к материнской плате напрямую и работает в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Устройство оснащено антеннами типа 6DBi, обеспечивающими стабильность работы и скорость передачи данных до 2400 Мбит/с. Имеется поддержка Bluetooth 5.0, чтобы подключать беспроводные устройства. Одним словом, модель – достойная вашего внимания.
Насадка для душа
Цена: US $10.96 / 805.03 руб.
реклама
Эта удивительная насадка для душа не только привнесет в дизайн ванной комнаты изюминку, ощущение респектабельности, но и поможет хорошо экономить на воду. Дело в том, что эта насадка позволяет использовать меньшее количество воды, но под высоким напором, но на вашем комфорте это никак не скажется. Кроме того, насадка имеет хлопковый фильтр для очистки воды.
Дверной звонок
Цена: US $6.67 / 489.92 руб.
Это не просто дверной звонок, а умное беспроводное устройство, которое реагирует на движение при помощи инфракрасного датчика и издаёт приветственный звук, как только гость поднимется на порог вашего дома. Также в приёмнике звонке предусмотрены 32 музыкальных композиции и 4 уровней громкости. Кроме того, можно настроить звонок в режиме сигнализации для непрошеных гостей, когда вас нет дома. Для этого на дверь или окно нужно установить дополнительный комплектный датчик. Максимальное рабочее расстояние составляет до 150 метров.
Шлифовальная машинка
Цена: US $43.30 / 3180.47 руб.
Практичная шлифовальная машинка, несмотря на свои компактные размеры, имеет номинальное напряжение 12 В, входную мощность 500 Вт, а скорость холостого хода составляет 19 500 об./мин. При этом инструмент работает тихо. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч имеет функцию защиты от перегрева. Аппарат подходит для работы с деревом и металлом.
Охота на гаджеты на Алиэкспресс: скидки до 60%!
Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила