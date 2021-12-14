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Недорогие и полезные товары с AliExpress: ретро-радиоприёмник, спортивные часы, эндоскоп и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Деревянный ретро-радиоприёмник

Цена: US $27.28 / 2003.77 руб.

Мини-радиоприёмник выполнен в винтажном стиле из натуральной древесины грецкого ореха и полностью соответствует всем современным требованиям. Устройство может подключаться к смартфону по Bluetooth и имеет FM-радио, слот для TF-карты памяти 32 ГБ и выдаёт громкий, качественный звук через встроенный 3-ваттный динамик. Ёмкость аккумулятора составляет 1100 мАч. Полного заряда хватает на 8 часов работы.

Мужские спортивные часы

Цена: от US $18.36 / 1348.58 руб.

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Фееричный дизайн этих элегантных часов никого не сможет оставить равнодушным. Они выглядят просто волшебно! Модель является ударопрочной и водонепроницаемой, подходит для занятий активными видами спорта, в том числе плаванием. Помимо стандартной функции времени есть хронограф, будильник, календарь и секундомер. Часы идут в комплекте с удобным ремешком. 

Профессиональный эндоскоп

Цена: от US $30.50 / 2240.28 руб.

Это устройство станет надёжным помощником в самых разных ситуациях, когда нужно исследовать труднодоступные места, например, внутренние механизмы кондиционера, состояние сантехнических труб или участок под диваном. Встроенный ЖК-дисплей выводит чёткую картинку в режиме реального времени. Камера водонепроницаемая, имеется фонарик. Длина кабеля варьируется от 2.5 до 10 метров в зависимости от модели.

Бортовой компьютер

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Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: US $24.34 / 1787.82 руб.

Автомобильный цифровой компьютер обладает всеми современными функциями, выделяющими его на фоне аналогов. Он выводит информацию о скорости, пройденном пути, состоянии аккумулятора и мотора, расходе топлива и т.д. В случае, если какой-то параметр выйдет из нормы, компьютер оповестит вас, чтобы своевременно устранить поломку и избежать неприятной ситуации на дороге. Одним словом – незаменимая для автомобилиста вещь.

Лазерный уровень

Цена: от US $27.99 / 2055.92 руб.

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Надёжная, удобная в работе модель, которая пригодится как при строительстве или ремонте, так и в быту, например, когда нужно выровнять картину или ровно повесить настенные часы. Преимуществом модели является крестовой луч, который выравнивается автоматически при отклонении, что позволяет использовать его на неровных поверхностях. Устройство работает с аккумулятором ёмкостью 1500 мАч. Одного заряда хватает на 10 часов автономной работы. 

Мужской кошелёк

Цена: от US $12.37 / 908.60 руб.

Стильная вещь, которая может стать прекрасным новогодним подарком. Брендовый кошелек изготовлен из натуральной кожи, обладает первоклассным качеством, имеет брутальный дизайн, прочный и вместительный. В таком кошельке могут уместиться не только наличные деньги, но и банковские карты, ключи, фотографии. Есть отсек под монеты. Размеры – 115 х 90 х 20 мм. 

Многофункциональная соковыжималка

Цена: от US $26.08 / 1915.63 руб.

Модель, которая станет украшением вашей кухни. Во-первых, привлекает внимание её изящный дизайн – высокая пластиковая ёмкость прекрасно гармонирует с металлической чашей насыщенного алого цвета. Во-вторых, номинальная мощность составляет 218 Вт. скорость вращения – 29 000 об./мин, ёмкость чаши – 240 мл. Есть несколько режимов работы, чтобы работать, как с твёрдыми овощами и фруктами, так и с ягодами.

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