Цена: от US $58.56 / 4301.35 руб.

Стильная мужская сумка от магазина LACHIOUR прослужит вам долгие годы и станет незаменимым атрибутом каждого дня. Она подходит для переноски документов, портативной электроники, в том числе ноутбуков. Изделие изготовлено из натуральной кожи, подкладка выполнена из полиэстера. Имеется множество карманов, отсеков на молнии. Габариты – 40 см x 10 см x 30 см. Можно выбрать из четырех разных расцветок.

Цена: от US $3.96 / 290.87 руб.

реклама

Этот прозрачный чехол для iPhone защитит ваш телефон и его объектив от ударов. Задняя крышка отличается высокой прочностью, боковые части, выполненные из силикагеля, также обеспечивают надежную защиту. С помощью этого изделия телефон можно спокойно класть на стол, не переживая за сохранность камеры – она не будет соприкасаться с поверхностью стола, так как бортики чехла поднимают телефон на полмиллиметра. Также снижается риск поломки во время падения.

Цена: US $10.59 / 777.86 руб.

С помощью этого простого в управлении устройства вы без труда произведете замеры углов, периметра и других параметров помещения для получения точных данных во время проектирования и ремонта. Прибор представляет собой электронный уровень с настройкой параметров. На экране высвечивается вся необходимая информация. Есть функция автоматического отключения, когда инклинометр бездействует в течение 5 минут.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: US $15.57 / 1143.65 руб.

Модель клавиатуры от бренда AIEACH подключается ко всем существующим ОС от Android до Windows. Стильная, портативная, клавиши нажимаются плавно, что особенно важно для удобной работы. Кроме того, имеется подсветка. Компьютерная мышка имеет хорошую эргономичность и матовый пластик, на котором не остаются следы.

Цена: от US $12.40 / 910.80 руб.

реклама

Идеальная колонка для истинных меломанов. Высокое качество звука, мощные, сочные басы характеризуют эту модель, как достойную вашего внимания. Корпус водонепроницаемый, поэтому не страшно, если вы вдруг захотите послушать любимую музыку под проливным дождем. Кроме того, на одной батарейке колонка работает очень долго. Имеется поддержка Bluetooth, слот для карты памяти и USB-порт для флешки.

Цена: от US $29.90 / 2196.21 руб.

Приставка VONTAR X96 Max Plus работает на процессоре Amlogic S905X3 и обеспечивает воспроизведение видео в великолепном 4К качестве. Имеется возможность просмотра огромного количества телеканалов, а также поддержка Bluetooth и WiFi, чтобы смотреть любимые ролики на YouTube. Предусмотрены 6 типов разъемов для подключения и 3 варианта ОЗУ/ПЗУ: 2 ГБ/16 ГБ, 4 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ.

Цена: от US $22.83 / 1676.91 руб.

Мультитул NexTool от бренда Xiaomi имеет отличное качество каждого элемента и включает в себя ножницы, нож и фонарик. Инструменты выполнены из алюминия, что обеспечивает легкий вес мультитула, поэтому всегда можно взять с собой, положив в сумку или карман. Мультитул водонепроницаемый и заряжается аккумулятором на 240 мАч.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!