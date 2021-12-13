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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мужская сумка-тоут, инклинометр, смарт-приставка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Мужская сумка-тоут

Цена: от US $58.56 / 4301.35 руб.

Стильная мужская сумка от магазина LACHIOUR прослужит вам долгие годы и станет незаменимым атрибутом каждого дня. Она подходит для переноски документов, портативной электроники, в том числе ноутбуков. Изделие изготовлено из натуральной кожи, подкладка выполнена из полиэстера. Имеется множество карманов, отсеков на молнии. Габариты –  40 см x 10 см x 30 см. Можно выбрать из четырех разных расцветок.

Чехол для телефона

Цена: от US $3.96 / 290.87 руб.

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Этот прозрачный чехол для iPhone защитит ваш телефон и его объектив от ударов. Задняя крышка отличается высокой прочностью, боковые части, выполненные из силикагеля, также обеспечивают надежную защиту. С помощью этого изделия телефон можно спокойно класть на стол, не переживая за сохранность камеры – она не будет соприкасаться с поверхностью стола, так как бортики чехла поднимают телефон на полмиллиметра. Также снижается риск поломки во время падения. 

Инклинометр

Цена: US $10.59 / 777.86 руб.

С помощью этого простого в управлении устройства вы без труда произведете замеры углов, периметра и других параметров помещения для получения точных данных во время проектирования и ремонта. Прибор представляет собой электронный уровень с настройкой параметров. На экране высвечивается вся необходимая информация. Есть функция автоматического отключения, когда инклинометр бездействует в течение 5 минут.

Беспроводная мышка и клавиатура

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Цена: US $15.57 / 1143.65 руб.

Модель клавиатуры от бренда AIEACH подключается ко всем существующим ОС от Android до Windows. Стильная, портативная, клавиши нажимаются плавно, что особенно важно для удобной работы. Кроме того, имеется подсветка. Компьютерная мышка имеет хорошую эргономичность и матовый пластик, на котором не остаются следы.

Bluetooth-колонка

Цена: от US $12.40 / 910.80 руб.

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Идеальная колонка для истинных меломанов. Высокое качество звука, мощные, сочные басы характеризуют эту модель, как достойную вашего внимания. Корпус водонепроницаемый, поэтому не страшно, если вы вдруг захотите послушать любимую музыку под проливным дождем. Кроме того, на одной батарейке колонка работает очень долго. Имеется поддержка Bluetooth, слот для карты памяти и USB-порт для флешки. 

Смарт ТВ-приставка

Цена: от US $29.90 / 2196.21 руб.

Приставка VONTAR X96 Max Plus работает на процессоре Amlogic S905X3 и обеспечивает воспроизведение видео в великолепном 4К качестве. Имеется возможность просмотра огромного количества телеканалов, а также поддержка Bluetooth и WiFi, чтобы смотреть любимые ролики на YouTube. Предусмотрены 6 типов разъемов для подключения и 3 варианта ОЗУ/ПЗУ: 2 ГБ/16 ГБ, 4 ГБ/32 ГБ, 4 ГБ/64 ГБ. 

Многофункциональный инструмент

Цена: от US $22.83 / 1676.91 руб.

Мультитул NexTool от бренда Xiaomi имеет отличное качество каждого элемента и включает в себя ножницы, нож и фонарик. Инструменты выполнены из алюминия, что обеспечивает легкий вес мультитула, поэтому всегда можно взять с собой, положив в сумку или карман. Мультитул водонепроницаемый и заряжается аккумулятором на 240 мАч.

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