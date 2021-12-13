Цена: от US $4.91 / 360.65 руб.

Замечательная цифровая модель весов, которая пригодится заядлым рыбакам, уличным торговцам и не только. Максимальный вес – 50 кг. Изделие выполнено из прочного стального сплава, гарантирующего высокую надежность и долговечность. Пользователи отмечают высокую точность измерений. Имеется удобный дисплей, на котором отображается информация. В комплектацию входит ремень для подъема груза.

Цена: US $25.08 / 1842.18 руб.

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Добротная, очень прочная и стильная мужская сумка, которая может использоваться для походов в офис, переноски ноутбуков, документов и т.д. Сумка оснащена удобной ручкой и плечевым ремешком, длину которого вы без труда сможете отрегулировать под себя. Есть множество отделов под разные нужды, каждый закрывается на молнию. Изделие выполнено из натуральной кожи и порадует вас практичностью, выносливостью и долговечностью.

Цена: от US $84.88 / 6234.60 руб.

Этот хороший, качественный смеситель отличается от большинства аналогов тем, что кран может вращаться на 360 градусов. Одним прикосновением вы можете смешать горячую и холодную воду, также имеется переключатель для лейки. Смеситель подходит, как для ванной комнаты, так и для кухни. Кроме того, можно разграничить подачу питьевой и технической воды, что становится актуальным в частных домах со скважиной. Имеется система отчистки.

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Цена: US $11.75 / 863.06 руб.

Удобный в работе и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы. Мультитул представляет собой набор самых важных инструментов – плоскогубцы, пилки, нож, отвертки и многое другое. Мультитул складывается и не занимает много места. Все позиции выполнены из высокопрочной стали, не гнутся. При помощи пилки можно без особого труда распилить брусок или нарезать сушняка для костра. Отличная вещь, которая всегда должна быть под рукой.

Цена: от US $50.56 / 3713.73 руб.

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Электродрель оснащена перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Этот инструмент станет незаменимым помощником в любых строительных, ремонтных работах. Преимуществом модели является стабильность работы и автономность. Подойдет для затягивания гаек и болтов, высверливаний отверстий, нарезки резьбы и т.д. С его помощью также можно размешивать строительные смеси. Скорость составляет 1200 об/мин.

Цена: от US $10.20 / 749.21 руб.

Стильная, многофункциональная и долговечная флешка BRU поддерживает все популярные разъемы от USB до Ligthing. Не требует установки драйверов и прекрасно работает с любой операционной системой. Устройство обладает высокой скоростью передачи данных – 100 Мб/сек. Можно выбрать флешки с объемом памяти от 8 до 256 ГБ.

Цена: US $17.64 / 1295.69 руб.

Данный девайс представляет собой цифровой прибор, состоящий из встраиваемой панели с возможностью тонких настроек. Подключаясь к 220 вольтовой розетке, он преобразует напряжение в 12 и 24 В. Имеются разъемы под карты памяти TF и USB-накопители, под аудио- и видеокабель, а также 2 канала для подключения микрофонов. Есть функция караоке. В комплектацию входит пульт ДУ. Отлично подходит для студии звукозаписи.

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