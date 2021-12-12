Цена: US $47.12 / 3461.06 руб.

Беспроводная колонка SOAIY SH16 с сабвуфером понравится тем, кто любит качество и компактность. Модель оснащена двумя 3-ваттными динамиками и имеет несколько режимов воспроизведения, предусмотрено подключение с карты памяти Micro SD, беспроводное по Bluetooth 5.0, а также через порт USB с флеш-накопителя. Также устройство оснащено цифровыми часами с будильником и поддерживает FM-радио. Управление осуществляется кнопками на верхней части колонки. На передней панели имеется дисплей, на котором отображается текущее время. Работает на аккумуляторе ёмкостью 1500 мАч.

Цена: US $47.12 / 3461.06 руб.

реклама

Это не просто чайник, а современный прибор, предназначенный для приготовления ароматного кофе, травяного чая, фруктовых компотов и даже первых блюд. Чайник имеет несколько режимов нагрева, благодаря чему можно настроить температурный режим. Есть опция сохранения тепла и широкое ситечко. Все эти достоинства прекрасно гармонируют с изящным дизайном чайника, который станет украшением любой кухни.

Цена: US $13.60 / 998.95 руб.

Хороший, добротный паяльник, который может использоваться для микро-сварки, требующей ювелирной точности. Стоит отметить, что прибор нагревается очень быстро, в течение 15 секунд. Охлаждение происходит за 35 секунд. Паяльник компактный и лёгкий, его всегда можно взять с собой. Зарядка через USB. Кроме того, предусмотрена автоматическая функция ожидания, когда устройство не задействовано в течение 25 секунд.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: от US $1.49 / 109.44 руб.

При помощи этих притягательных зеркальных 3D-наклеек можно создавать великолепный дизайн вашего дома. Наклейки могут быть использованы в любом помещении – в гостиной, спальне, прихожей или ванной комнате. Можно создавать любые художественные композиции. Каким будет стиль зеркала – зависит от вашей фантазии. В набор входит 12 шестигранников отличного качества и прочности.

Цена: от US $19.94 / 1464.63 руб.

реклама

Такой инструмент порадует каждого велосипедиста и может стать хорошим подарком. В мультитул входит множество насадок для различных видов работ, причём сам инструмент в собранном виде имеет очень компактный вид: его всегда можно взять с собой, положив в карман. Имеются отвёртки, цепной выключатель, ключи и многое другое, всё самое необходимое, чтобы поддерживать транспортное средство в хорошем состоянии.

Цена: от US $38.87 / 2.855.08 руб.

Экшн-камера EKEN H9R одна из наиболее востребованных моделей, которая понравится любителям видеосъёмки, так как обладает Ultra HD качеством. 12-мегапиксельная камера снимает в 4К с разрешением 30 кадров в секунду. Есть WiFi-модуль, удобный 2-дюймовый экран. Можно выбрать из нескольких вариантов, в том числе камеру с водозащищённым корпусом для подводной съёмки.

Цена: US $21.91 / 1609.33 руб.

Замечательная модель беспроводных наушников QCY T13 с Bluetooth 5.1 имеет удобное сенсорное управление, 4 встроенных микрофона и может работать на одном заряде достаточно долго. Микрофоны обладают высоким качеством записи, причём даже в шумном помещении аудио будет чётким. Можно выбрать из двух цветовых вариантов – стандартного чёрного и белого.

Цена: от US $28.29 / 2077.96 руб.

Стильный рюкзак от бренда Tigernu предназначен для переноски ноутбуков и прочей электроники, но также может использоваться в качестве туристического рюкзака или рабочей сумки. Изделие изготовлено из прочного водоотталкивающего материала оксфорд. Есть множество отделов под разные нужды, в том числе имеются карманы, застегивающиеся на кодовый замок. Кроме того, рюкзак оснащён USB-портом для подключения повербанка и зарядки мобильных устройств.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!