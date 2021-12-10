Цена: от US $7.92 / 583.25 руб.

Устали от зажигалок, которые гаснут на ветру? Настало время выбросить все эти пустышки и заменить их настоящей мужской зажигалкой, которой не страшен ни сильный ветер, ни дождь. Она используется для разных целей, в том числе подойдёт для кухни, а также для розжига костра, мангала, углей для кальяна. Имеется регулировка пламени. Можно выбрать из нескольких расцветок.

Цена: от US $7.09 / 522.13 руб.

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Это одна из немногих вещей, которую купив однажды, вы будете использовать на протяжении многих лет. Очень прочный, выносливый, надёжный консервный нож порадует вас эргономичностью и лёгкостью работы. Изготовленный из нержавеющей стали, он удобно лежит в руке, обеспечивая безопасность. Длина изделия – 22.5 см. Можно выбрать из нескольких расцветок.

Цена: US $11.82 / 870.46 руб.

С помощью этой удобной, компактной и лёгкой насадки ваш триммер прослужит намного дольше, изделие используется для быстрого удаления травы и прочего сора, скапливающегося во время скашивания газона. Кроме того, эту насадку можно использовать для аккуратной подрезки кустарников. Насадка высокопрочная, её сложно сломать. Диаметр – 15 см, высота – 4.5 см.

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Цена: от US $15.37 / 1131.89 руб.

Эта вещь станет необходимой для решения многих рабочих задач, а потому должна быть в наборе инструментов каждого хорошего хозяина. Данная модель тестера хороша своей точностью, надёжностью и долговечностью. С её помощью вы без труда найдёте разрыв провода в стене или глубоко проложенный кабель. Стоит отметить, что обнаружить неисправность провода можно без снятия изоляции, что очень удобно и сэкономит ваше время.

Цена: от US $35.47 / 2612.12 руб.

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Отличный инструмент, являющийся аналогом гайковёрта, но обладающий более компактными габаритами. Он станет незаменимым помощником в гараже при проведении ремонтных работ. Имеется функция реверса, а также светодиоды, отображающие заряд аккумулятора. Можно выбрать из нескольких моделей. Самая полная комплектация включает 2 батареи, 4 торцевые головки и удобный фирменный чехол.

Цена: от US $45.00 / 3313.94 руб.

При помощи этого компактного, надёжного прибора вы без труда определите степень подержанности автомобиля, измерив уровень лакокрасочного покрытия. Он оснащён удобным дисплеем с подсветкой. Измерения, которые осуществляет прибор, отличаются высокой точностью. Кроме того, устройство имеет противоударный корпус, который защитит сложную электронику от внезапных падений.

Цена: US $68.37 / 5034.97 руб.

Эти наушники порадуют истинного меломана. Они выдают настолько мощные, сочные басы, что любимая композиция заиграет по-новому, завораживая своей чистотой. Устройство оснащено съёмным кабелем и обладает прекрасным шумоподавлением. Частотный диапазон 18-20000 Гц. Провода можно подключать к каждому наушнику отдельно, что позволяет легко заменять их по мере их износа.

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