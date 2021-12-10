Недорогие и полезные товары с AliExpress: тестер напряжения, детектор воздуха, глобус и другие
Тестер напряжения
Цена: от US $9.34 / 687.83 руб.
С помощью высокоточного тестера напряжения ANENG A3003 вы сможете диагностировать и ремонтировать электропроводку. Прибор имеет форму цифровой ручки, на которой располагается удобный экран, отображающий все параметры. Имеется подсветка, звуковое оповещение и функция автоматического отключения. Диапазон напряжения составляет 4-600 вольт. Принимаемая частота импульсов 4 Гц-4 МГц.
Детектор воздуха
Цена: от US $67.25 / 4952.49 руб.
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Мини-детектор Qingping lite с высокой точностью определяет состояние воздуха. Обладая чувствительными датчиками, прибор реагирует на любые изменения качества, плотности и иные параметры воздуха. Определяет количество углекислого газа, примесей металлов и химических веществ, способен измерять температуру. Управляется очень просто через мобильное приложение.
Электронные весы
Цена: от US $9.74 / 717.28 руб.
Полезная вещь для кухни, позволяющая чётко следовать рецептуре. Электронные весы выдерживают вес до 5 кг. Управление элементарное, через приложение посредством bluetooth-соединения со смартфоном. Кроме определения веса, это устройство способно определять продукты и автоматически рассчитывать их калорийность. Можно регулировать систему исчисления – литры, миллиграммы, граммы, унции и т.д.
Глобус
Цена: от US $14.50 / 1067.82 руб.
Эта потрясающая декоративная вещь станет великолепным украшением вашего дома, офиса или запоминающимся оригинальным подарком. Изделие привлекает внимание изящным дизайном. Сам глобус выполнен из качественного пластика, который зафиксирован на металлической подставке. Диаметр изделия – 18 см, высота – 25.5 см. Модель ручной работы.
Бита-фонарь
Цена: от US $18.04 / 1328.52 руб.
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В наше время без самозащиты никак, но эта модель представляет собой не просто биту, а функциональное устройство. Помимо качества и высокой прочности, она отличается от аналогов телескопическим корпусом и наличием мощного яркого фонаря. Бита водонепроницаемая и оснащена аккумулятором ёмкостью 2500 мАч.
Ортопедическая подушка
Цена: от US $10.29 / 757.79 руб.
Этот изделие пригодится тем, кто много времени проводит у компьютера, либо за баранкой автомобиля. Ортопедическая накладка на сидения полностью повторяет геометрию тела, благотворным образом влияя на позвоночник и корректируя осанку. Она изготовлена из синтетического материала с хлопковым наполнителем, водонепроницаемого и дышащего. Внешняя материя легко стирается и заменяется.
Пусковое устройство с компрессором
Цена: от US $103.39 / 7613.95 руб.
Устройство UTRAI объединяет два необходимых для автомобилиста прибора – пусковой аппарат для запуска мотора в зимнюю стужу и компрессор для подкачки шин. Кроме того, устройство может использоваться в качестве зарядки для гаджетов. Имеется встроенный светодиодный фонарь. Вся информация отображается на дисплее. Ёмкость аккумулятора составляет 24000 мАч.
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