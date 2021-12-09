Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, наручные часы, плоскогубцы и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Цифровой мультиметр

Цена: от US $23.10 / 1703.05 руб.

Качественный и надёжный цифровой мультиметр BSIDE порадует вас интуитивно простым управлением и точностью данных. Он оснащён широким ЖК-экраном и имеет противоударный корпус, что позволяет не тревожиться по поводу падения прибора – его непросто сломать. Устройство рассчитано на 8000 отчётов и применяется для измерения сопротивления, ёмкости, напряжения, переменного и постоянного тока, целостности цепи и даже температуры.

Механические часы

Цена: US $42.75 / 3151.74 руб.

реклама

Такой подарок в стиле стимпанк вашему любимому человеку запомнится надолго. Это не просто часы, а настоящая ручная работа. Великолепный дизайн, напоминающий раритетную вещь минувших столетий, сочетается с отличной работой. Часы выполнены из нержавеющей стали и прослужат долгие годы. Есть защитная крышка с 3D-узором. Стоит отметить, что модель является ударопрочной. 

Пусковое устройство

Цена: от US $38.98 / 2873.80 руб.

Полезное пусковое устройство AmazeFan выручит вас во многих ситуациях на дороге и особенно в период холодов. Портативный девайс имеет противоударный корпус и удобный дисплей, отображающий уровень зарядки. Помимо основной рабочей функции, эту модель можно использовать, как повербанк, чтобы заряжать гаджеты в дороге. Ёмкость аккумулятора составляет 28000 мАч. Также имеется светодиодный фонарь с тремя режимами освещения. 

Налобный фонарь

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: от US $16.83 / 1240.79 руб.

Такой мощный налобный фонарь выручит в самых разных ситуациях и обязательно пригодится, как во время ремонтных работ в условиях тусклого освещения, так и в путешествиях в тёмное время суток. Модель имеет трёхрежимное освещение и дальность луча до 1500 метров. Угол освещения можно регулировать на 90 градусов. В комплект входят три аккумуляторные батареи ёмкостью 2800 мАч каждая, которые заряжаются через USB-порт. 

Плоскогубцы

Цена: от US $12.28 / 905.34 руб.

реклама

Хорошие, качественные плоскогубцы – это тот инструмент, который обязательно должен быть у каждого хозяина. Данная модель представляет собой профессиональный набор ключевых инструментов, включая плоскогубцы, узкогубцы и бокорезы. Все инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали. Ручки имеют пластиковые насадки, препятствующие скольжению. Инструмент легко и быстро перекусывает медную, алюминиевую проволоку и даже гвозди.

Штопор

Цена: от US $10.48 / 772.64 руб.

Такой штопор станет дизайнерским элементом вашей кухни. Винтажный стиль привлекает внимание, а качественно собранная конструкция говорит о том, что эта модель прослужит вам долгие годы. Штопор оснащён двумя рычагами для откручивания пробок разного типа. Изделие выполнено из прочного цинкового сплава. Винтовая форма позволяет с лёгкостью открывать бутылки, как с пробковой, так и пластиковой крышкой.

Умная розетка

Цена: US $28.00 / 2064.30 руб.

Данная портативная модель представляет собой уникальную конструкцию, оснащённую sim-картой, за счёт чего она может коммутировать с любым электроприбором дома посредством мобильного приложения. Умная розетка будет держать вас в курсе температуры в доме, расхода электроэнергии, следить за хронометражем, определяя наиболее ресурсоёмкие приборы и т.д. Имеется функция памяти и отправки командных sms. 

Новогодние скидки на Алиэкспресс до 70%!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
25
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i7-9700F в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
8
Деньги вперед: главные игры декабря 2021 года
19
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
26
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
43
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
238

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 43
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 25
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 238
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3 декабря 2021 40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
2 декабря 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
31
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
68
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
2
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
1
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
10
Появились предполагаемые спецификации всех чисетов Intel для материнских плат LGA1700
4
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
8
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
15
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
36
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
8
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
9
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Пиратская Windows 11 и активатор KMSPico могут содержать скрытый майнер для добычи криптовалюты
10
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
44
GeForce RTX 2080 Ti в сочетании с Core i9-12900K поднялась до четвёртого места в 3DMark03
1
SpellForce 3 Reforced вышла на PC; на консолях — в следующем году
1
Пользователи Windows 11 жалуются на ухудшение производительности NVMe SSD
17
HP Inc удалось обойти Dell по количеству отгруженных ноутбуков в ноябре
1

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
25
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
56
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
81
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
21
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
6
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
41
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Мои впечатления от игры Bound By Flame
2

Сейчас обсуждают

Виктор Викторович
07:40
Естественно на стоке, потому-что интел не гонится. Госпади, какой-же ты недалекий...
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
Виктор Викторович
07:39
Сильно горит, у бота?
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
Анна Яковлева
07:31
Ну ты хоть представился нормально, по факту.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
initme
07:30
100500$
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет 27 января
Анна Яковлева
07:29
"не подконтрольные" ахаха то-то вчера суд США решил кому кошель с 56 лярдами достанется....
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Анна Яковлева
07:29
Ты зачем вчера бабушку ограбил в лифте?
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Анна Яковлева
07:28
Политота детектед. Иди комп разгони, политота на оверах...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Анна Яковлева
07:27
Осеннее обострение всё не заканчивается...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
omoikane
07:25
У вас у всех аналогия такие тупые что я ржу, водители это геймеры. Если появится какие нить химики которые будут нефть в наркоту перегонять, из за чего вырастут цены на топливо, вот эти химики будут м...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Vardok
07:21
И с кривым переводом.
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем