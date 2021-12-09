Цена: от US $23.10 / 1703.05 руб.

Качественный и надёжный цифровой мультиметр BSIDE порадует вас интуитивно простым управлением и точностью данных. Он оснащён широким ЖК-экраном и имеет противоударный корпус, что позволяет не тревожиться по поводу падения прибора – его непросто сломать. Устройство рассчитано на 8000 отчётов и применяется для измерения сопротивления, ёмкости, напряжения, переменного и постоянного тока, целостности цепи и даже температуры.

Цена: US $42.75 / 3151.74 руб.

реклама

Такой подарок в стиле стимпанк вашему любимому человеку запомнится надолго. Это не просто часы, а настоящая ручная работа. Великолепный дизайн, напоминающий раритетную вещь минувших столетий, сочетается с отличной работой. Часы выполнены из нержавеющей стали и прослужат долгие годы. Есть защитная крышка с 3D-узором. Стоит отметить, что модель является ударопрочной.

Цена: от US $38.98 / 2873.80 руб.

Полезное пусковое устройство AmazeFan выручит вас во многих ситуациях на дороге и особенно в период холодов. Портативный девайс имеет противоударный корпус и удобный дисплей, отображающий уровень зарядки. Помимо основной рабочей функции, эту модель можно использовать, как повербанк, чтобы заряжать гаджеты в дороге. Ёмкость аккумулятора составляет 28000 мАч. Также имеется светодиодный фонарь с тремя режимами освещения.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: от US $16.83 / 1240.79 руб.

Такой мощный налобный фонарь выручит в самых разных ситуациях и обязательно пригодится, как во время ремонтных работ в условиях тусклого освещения, так и в путешествиях в тёмное время суток. Модель имеет трёхрежимное освещение и дальность луча до 1500 метров. Угол освещения можно регулировать на 90 градусов. В комплект входят три аккумуляторные батареи ёмкостью 2800 мАч каждая, которые заряжаются через USB-порт.

Цена: от US $12.28 / 905.34 руб.

реклама

Хорошие, качественные плоскогубцы – это тот инструмент, который обязательно должен быть у каждого хозяина. Данная модель представляет собой профессиональный набор ключевых инструментов, включая плоскогубцы, узкогубцы и бокорезы. Все инструменты выполнены из высокопрочной хромованадиевой стали. Ручки имеют пластиковые насадки, препятствующие скольжению. Инструмент легко и быстро перекусывает медную, алюминиевую проволоку и даже гвозди.

Цена: от US $10.48 / 772.64 руб.

Такой штопор станет дизайнерским элементом вашей кухни. Винтажный стиль привлекает внимание, а качественно собранная конструкция говорит о том, что эта модель прослужит вам долгие годы. Штопор оснащён двумя рычагами для откручивания пробок разного типа. Изделие выполнено из прочного цинкового сплава. Винтовая форма позволяет с лёгкостью открывать бутылки, как с пробковой, так и пластиковой крышкой.

Цена: US $28.00 / 2064.30 руб.

Данная портативная модель представляет собой уникальную конструкцию, оснащённую sim-картой, за счёт чего она может коммутировать с любым электроприбором дома посредством мобильного приложения. Умная розетка будет держать вас в курсе температуры в доме, расхода электроэнергии, следить за хронометражем, определяя наиболее ресурсоёмкие приборы и т.д. Имеется функция памяти и отправки командных sms.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!