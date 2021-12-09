Цена: US $17.47 / 1287.98 руб.

Этот стильный будильник привнесёт в атмосферу вашего дома нотку тепла, уюта и гармонии. Изделие оснащено зеркальным экраном часов, который смотрится потрясающе. Помимо функции будильника есть дополнительные опции – часы, термометр, измеритель уровня влажности. Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 2000 мАч. Можно менять мелодию будильника и регулировать громкость.

Цена: US $16.58 / 1222.36 руб.

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Очень удобная газовая плита миниатюрных размеров. Подойдёт как для дома (если нет стационарной плиты), так и для походных условий, например, на даче, в туристическом походе, на рыбалке. Преимуществом плитки является то, что она работает от компактных газовых баллончиков, которые также не занимают много места. При желании плитку можно подключить к большому баллону с газом.

Цена: от US $19.53 / 1439.85 руб.

Хорошая модель, отличающаяся высочайшим качеством сборки и глубиной звука. Имеется коаксиальный ММСХ-разъём, который позволяет подключать провод к каждому наушнику в отдельности. Это даёт возможность легко заменять повреждённые в ходе эксплуатации провода. Великолепная шумоизоляция, безопасная громкость, сочные басы – все эти достоинства модели идут вкупе с привлекательным дизайном и длительным сроком службы.

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Цена: от US $3.34 / 246.24 руб.

Такие перчатки станут незаменимым помощником каждому человеку, занимающемуся физическим трудом с упором на руки. Высокая прочность ткани позволяет не беспокоиться о возможных травмах при контакте с острыми, режущими предметами. Это достигается за счёт прочного материала, включающего в себя спандекс, нейлон и даже стекловолокно. Есть широкий выбор размеров.

Цена: от US $5.93 / 437.19 руб.

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Вы такого прежде не видели! Производитель Lalakie решил подойти к изготовлению флеш-накопителей с выдумкой и превратил такое привычное нам устройство в настоящего робота трансформера. В собранном виде изделие не занимает много места, в разобранном – может стать украшением вашего стола. К тому же, такую флешку вы уж точно не потеряете. Есть широкий выбор моделей объёмом памяти от 4 ГБ до 2 ТБ, обладает USB интерфейсом версии 3.0.

Цена: US $13.99 / 1031.41 руб.

Замечательная модель электробритвы от бренда Kemei порадует вас не только лаконичным дизайном, но и мощностью, безопасностью и скоростью 7500 об./мин. Подходит как для бороды, так и для стрижки волос. Работает на аккумуляторе ёмкостью 1400 мАч, одного заряда которого хватает на 2 часа автономной работы. Есть несколько режимов бритья, состояние заряда триммера можно контролировать на ЖК-дисплее.

Цена: от US $17.31 / 1276.18 руб.

С помощью фрезерного мини-станка можно создать массу удивительных и полезных вещей для своего дома. Ручной станок оснащён двигателем мощностью 800 Вт. Скорость холостого хода составляет 30 000 об./мин., диаметр цанги – 6.35 мм. Корпус изделия выполнен из высокопрочного сплава алюминия и пластика. Станок подходит для всех работ по дереву – вырезка отверстий, обрезка, резьба. В комплектацию входит 15 фрез.

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